Contundente triunfo de JxC en Santa Fe: los 35 puntos que dejan al peronismo contra las cuerdas

Con holgura y mucha comodidad, Juntos por el Cambio se impuso en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de Santa Fe y su interna quedó en manos del ahora candidato a gobernador Maximiliano Pullaro, quien venció a Carolina Losada. Con el 98,69% de las mesas escrutadas, el frente Juntos Avancemos del peronismo cosechó el 27,93% de los votos frente al 63,05% de Unidos para Cambiar Santa Fe, una diferencia de 35 puntos que deja a Marcelo Lewandowski - ganador de la primaria peronista- en el ojo de la tormenta. "Estoy satisfecho con esto, que es lo que teníamos que hacer dentro del frente", dijo el legislador que integra la lista con la ministra de Infraestructura provincial, Silvina Frana.

De esta manera, Juntos por el Cambio quedó muy bien posicionado para desplazar al peronismo de la Gobernación: Pullaro reunió 491.703 votos (el 51.63% dentro de espacio) contra 325.688 de Carolina Losada (el 34.20 por ciento) y 135.050 votos de la socialista Mónica Fein (14.18 por ciento), ex intendenta de Rosario. En tanto, en Juntos Avancemos, la coalición conformada por el peronismo, Lewandowski consiguió 270.291 votos (64.07 por ciento del espacio), frente a los 62.636 del camporista Marcos Cleri (14.85% por ciento), 47.143 de Eduardo Toniolli (11.17% por ciento) y 41.813 de Leandro Busatto (9.91% por ciento).

A nivel de frentes, el opositor Unidos para Cambiar Santa Fe reunió el 63,05 por ciento de los votos totales, mientras Juntos Avancemos cosechó el 27,93 por ciento. En el Frente de Izquierda, a su vez, se impuso la candidata Carla Deiana con el 62.36 por ciento (25.624 votos) frente al 37.64% por ciento del postulante Octavio Crivaro (15.464 votos).

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Sin competencia en frentes internos, el candidato Edelvino Boloira cosechó 45.685 votos, y Eduardo Maradona, de la Coalición Cívica, reunió 29.517 votos, entre oros postulantes. Otro dato saliente de la jornada electoral fue la clara victoria del gobernador Omar Perotti en la categoría de diputados provinciales, tanto dentro del frente "Juntos Avancemos", como en el enfrentamiento con los postulantes de la coalición "Unidos para Cambiar Santa Fe", el nombre de JxC en estas PASO.

En su intención de nacionalizar la contienda santafesina, tanto Patricia Bullrich, que apoyaba a Losada, como Horacio Rodríguez Larreta, que respaldó a Pullaro, festejaron el resultado en sus redes sociales y coincidieron en considerar que el éxito del radical contribuirá al cambio a nivel país. Bullrich expresó en su cuenta de Twitter que la "victoria histórica" de JxC en Santa Fe "ratifica que el cambio que piden los argentinos viene de la mano de nuestra fuerza".

Mientras que Larreta consideró que Santa Fe "se suma a la ola del cambio", y buscó nacionalizar el triunfo de Pullaro al decir que "los santafesinos dieron un mensaje contundente: basta del miedo y la violencia a la que nos somete el kirchnerismo". Al tomar el micrófono, Pullaro, secundado por Gisela Scaglia, manifestó que "en este momento y ante todo el país, siento que viene el cambio en la República Argentina".

Además, remarcó que se trata de "un cambio que parece no detenerse en ningún punto de nuestro país y claramente se vio en la provincia con el triunfo de Unidos y Juntos por el Cambio". El dirigente radical agradeció el apoyo de Martín Lousteau, ya que "es una persona que siempre apostó a nosotros y a la renovación de Juntos por el Cambio cuando muy pocos creían que podíamos llevar adelante cosas importantes".

Tras reconocer la derrota, Losada cambió su discurso de la campaña, cuando había asegurado que no trabajaría junto a Pullaro de cara a las elecciones generales, y sostuvo que "lo importante acá es que en Santa Fe ganó JxC y eso es algo para celebrar". "Ya hablé con Maximiliano Pullaro, reconocí su triunfo y lo felicité", dijo la periodista, quien se manifestó "una persona de la democracia y por eso acepto las buenas y las malas".

Estos comicios - que contaron con una participación baja, ya que votó el 64 por ciento del padrón habilitado para hacerlo, una cifra similar a las PASO de 2019- significaron una victoria para Rodríguez Larreta en la interna de los precandidatos presidenciales de Juntos por el Cambio que dirimirá con Bullrich en las PASO del 13 de agosto."Para nosotros es muy importante esta elección", sostuvo Pullaro en su búnker de campaña ubicado en el hotel Ariston del centro de la ciudad de Rosario, quien festejó allí con Rodríguez Larreta; con su jefe político directo, el senador nacional Martín Lousteau; el candidato a vicepresidente Gerardo Morales y otros referentes del espacio.

Pullaro aseguró que "nos llamaron desde los diferentes bunkers de Unidos para Cambiar Santa Fe y Juntos por el Cambio para felicitarnos por el triunfo, que es un hecho". Abajo del escenario, dirigentes y militantes gritaban "Boronbombóm, Maxi Pullaro gobernador".

El ex ministro de Seguridad provincial, quien para ganar se apoyó en el aparato radical, se refirió a la tensa campaña con agresiones cruzadas con Losada y buscó dejar en el pasado esa situación. "Destaco el gesto de grandeza de Carolina Losada, que me haya llamado, ella no tenía mi teléfono... fue una interna dura para todos", sostuvo Pullaro, quien garantizo que va a trabajar junto a su competidora interna de cara a las generales de septiembre.

Por su parte, Lewandowski se manifestó "satisfecho" con su victoria hacia el interior del peronismo, saludó a sus rivales y se comprometió a trabajar para mejorar los resultados. "Estoy satisfecho con esto, que es lo que teníamos que hacer dentro del frente. Era la primera meta que nos proponíamos. Quiero enviar un fuerte abrazo a Marcos Cleri, Leandro Busatto y Eduardo Toniolli. Desde este lunes (vamos) a trabajar todos juntos y a pensar una elección distinta", indicó el legislador.

Además, sostuvo que "esta noche lo que se decidía era quién va a luchar para gobernar la provincia de Santa Fe y nosotros vamos a estar. A nosotros nos importa lo que va a pasar a partir del día de mañana, yo no creo que esto sea un voto castigo ni escondemos las cosas bajo la alfombra". De esta manera quedaron definidos los candidatos que participarán en las elecciones generales de Santa Fe del 10 de septiembre, donde Pullaro pugnará -con una clara ventaja tras lo sucedido este domingo- con Lewandowski por la Gobernación, y en la que además se elegirán senadores y diputados provinciales, además de intendentes y concejales de varios municipios.