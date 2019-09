Conventillo radical: Alfonsín le pegó a Brandoni, Campanella le contestó y Suárez Lastra lo castigó

En las últimas horas, las redes sociales se convirtieron en el escenario de una batalla política después de que Ricardo Alfonsín criticara con dureza al actor Luis Brandoni por usar el nombre de su padre y ex presidente, y endilgarle un hipótetico apoyo al gobierno de Mauricio Macri.

En esa línea, el dirigente se refirió al video que filmó el propio Brandoni para impulsar la marcha oficialista del #24ª y agregó que su padre “nunca hubiera hecho una convocatoria a la Plaza de Mayo en esos términos”.

"Soy muy amigo y lo quiero mucho a Brandoni. Le expliqué a él que no lo estaban cuidando bien a mi padre. Dicen lo que Alfonsín hubiera hecho y no está él para desmentirlo. Lo que sí nunca hubiera hecho Alfonsín es una convocatoria a Plaza de Mayo como la que hicieron algunos dirigentes de Cambiemos, no en esos términos", sostuvo el radical.

Y agregó: "Lo han descafeinado a Raúl Alfonsín. Lo han convertido en un republicano cuando fue también un hombre para construir una sociedad más justa, y eso enfrenta intereses más poderosos. Los que dicen que lo quieren tanto, que sean más cuidadosos con su nombre"

Lo cierto es que a partir de esta respuesta, Juan José Campanella –fiel a su estilo- volvió a usar su cuenta de Twitter para opinar de política y cuestionar al hijo del ex presidente. "Le pido a Ricardito que deje de usar los trajes de su padre. Le quedan enormes", disparó el director.

Me sorprende tu tweet, @juancampanella. Te dejo el link de la nota para que veas que expreso mis diferencias sin faltar el respeto a nadie. Sé que vos también sos capaz de hacerlo. https://t.co/5Aq7DaxZED https://t.co/6xRuvMRZAd — Ricardo Alfonsín (@RICALFONSIN) September 5, 2019

Lo cierto es que Ricardo Alfonsín no se quedó callado y salió por la misma vía a responderle Campanella. "Me sorprende tu tweet, @juancampanella. Te dejo el link de la nota para que veas que expreso mis diferencias sin faltar el respeto a nadie. Sé que vos también sos capaz de hacerlo”, sentenció, con mucha ironía, el dirigente radical.

Absolutamente injusta la critica de Ricardo Alfonsín a Beto Brandoni, gran ciudadano, enorme radical, verdadero alfonsinista. El Alfonsinismo no es una franquicia hereditaria que tenga titulares.https://t.co/I8y7WUyFJZ — Suarez Lastra (@fsuarezlastra) September 5, 2019

El ex intendente Facundo Suárez Lastra también se sumó a la polémica y le pegó al hijo del padre de la democracia. Alfonsín inquieto en su tumba.