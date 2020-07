Cornejo redobló la apuesta tras el asesinato de Gutiérrez: "Hemos asistido a un crimen vinculado al poder K"

Después de las fuertes críticas de todo el arco político por la solicitada publicada por Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo redobló la apuesta. El ex gobernador y actual presidente de la UCR insistió en el reclamo de que la causa sea elevada a la Justicia federal y aseguró: "Hemos asistido a un crimen vinculado al poder kirchnerista".

"Este nuevo crimen está rodeado de un detalle muy importante: él declaró en una causa judicial donde involucró al círculo íntimo del kirchnerismo. Debería haber tenido unas condiciones especiales de cuidado", ratificó en declaraciones a Radio Mitre.

En respuesta a los cuestionamientos realizados tanto por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; como por el propio presidente, Alberto Fernández, Cornejo desestimó que la oposición busque "politizar" el asesinato. "A mí me parece que descartar que una persona muere asesinada y ha sido secretario de la presidenta de la Nación y no hacer ninguna conjetura política... Eso no quiere decir que fue un crimen político, pero no hacer una conjetura política cuando él ha declarado en una causa donde la involucra a ella en sus declaraciones, como mínimo requiere una reflexión profunda".

¿Cuánto vale la verdad? El periodismo de calidad necesita de la ayuda de los lectores. Tu apoyo es fundamental. Tu contribución es super importante para nuestro futuro. Sumate

Leé también | La dura respuesta de Alberto Fernández a la solicitada de Juntos por el Cambio: "Es canallesca"

El presidente de la Unión Cívica Radical también señaló sus dudas con respecto a la paticipación de Natalia Mercado, hija de Alicia Kirchner y sobrina de la actual vicepresidenta, como fiscal del caso. "Sería mejor la investigación federal, siguiendo la pista y no generando hipótesis y sospechas".

Leé también | "Le pedimos plata y Zaeta le cortó el cuello": escalofriantes detalles de la noche del crimen de Fabián Gutiérrez

Cornejo también recordó el reclamo de la por entonces oposición por la muerte de Santiago Maldonado. "Afirmaron desde un primer momento que había sido desaparecido por Gendarmería. Y esa minoría de gente fanática desconoció que un montón de peritos dijeron que se había ahogado".

La solicitada de Juntos por el Cambio tras el asesinato de Fabián Gutiérrez

El documento, compartido el sábado por la tarde desde las redes sociales del partido opositor, lleva las firmas de Patricia Bullrich, Federico Angelini, Alfredo Cornejo, Alejandra Lordén, Maximiliano Ferraro y Mariana Zuvic. A continuación, el texto completo:

El secuestro, desaparición y asesinato de Fabián Gutiérrez, que en 2018 confesó ante la Justicia haber sido testigo de los circuitos de corrupción del kirchnerismo, es un crimen de la mayor gravedad institucional.

Pedimos que, por la posible conexión de su muerte con delitos federales, la investigación pase a la órbita de la Justicia Federal. Y que no haya familiares de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, en el proceso. La Justicia provincial ya está tratando de instalar, sin prueba alguna, hipótesis sobre el motivo del asesinato.

Vale resaltar esto último ya que el juez, la fiscal y las fuerzas policiales responden al poder político enquistado en la provincia de Santa Cruz.

Por último, pedimos explicaciones por la demora en hacer pública la aparición del cadáver. Esta demora podría haber generado una manipulación de la escena del crimen.

No hacemos hipótesis apresuradas sobre los autores, ni los motivos del crimen de Fabián Gutiérrez. Sólo pedimos que, dada la gravedad institucional que representa, su investigación reciba la mayor atención y la mayor transparencia por parte de las autoridades políticas y judiciales del país.