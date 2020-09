El Gobierno prorrogó dos meses la prohibición de despidos y confirmó un sexto ATP

En medio de la crisis económica desatada por la pandemia de coronavirus, el presidente Alberto Fernández prorrogó por decreto otros 60 días la prohibición de despidos y suspensiones que rige desde marzo, cuando se dispuso la cuarentena. La medida, que ya había sido renovada, fue publicada este jueves en el Boletín Oficial y regirá hasta el 30 de noviembre. Además, el Gobierno confirmó que habrá un sexto pago del programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción. Según datos oficiales, la desocupación pegó un salto en el segundo trimestre del año y afecta al 13,1 por ciento de la población.

La prórroga de la prohibición de despidos y suspensiones busca reducir el impacto de la crisis económica y desalentar los despidos, en un contexto de crisis económica y social. De acuerdo al decreto, la medida busca evitar que se lleven a cabo “despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor”, y un argumento similar corre para las suspensiones. Además, continuará vigente la doble indemnización (dispuesta meses atrás por 180 días) para cesantías sin justa causa.

La decisión publicada este jueves en el Boletín Oficial llega un día después de que el INDEC informara el salto que pegó la desocupación en el segundo trimestre del año, donde fueron más fuertes las restricciones impuestas por el Gobierno para evitar la expansión de contagios de COVID-19. De acuerdo con los datos oficiales, entre abril y junio de este año el desempleo subió 2,5 puntos y afecta a 2,1 millones de personas. El dato es aún más desalentador si se tiene en cuenta que también se registró una disminución de la población que buscaba trabajo.

Los datos del desempleo publicados ayer indican además que perdieron el empleo o no pudieron trabajar en ese período cerca de 3,6 millones de personas. El indicador es el peor registrado en los últimos 16 años y si se mide de forma interanual - comparación con el mismo período del año anterior - representa un incremento de 2,5 puntos.

También hubo una caída de 8,8 puntos en los niveles de empleo, que cayeron del 42,2 al 33,4 por ciento y alrededor de cuatro millones de trabajadores que en el primer trimestre de 2020 estaban ocupados o desocupados pero en busca de empleo, entre abril y junio no buscaron o no pudieron buscar. Además, aumentaron los “ocupados ausentes” – dentro de los 16 millones de ocupados -, es decir, trabajadores que por suspensiones, licencias u otras causas laborales no pudieron concurrir a sus empleos durante el segundo trimestre de 2020.

La incógnita es cuál será el nivel de ocupación en el tercer trimestre, cuando la economía volvió a reactivarse lentamente, y si los empleos que se perdieron en el segundo trimestre del año pudieron recuperarse, sobre todo en los sectores más vulnerables, que fueron los más golpeados. En el Gobierno, de hecho, insisten desde hace tiempo que entre mayo y junio la actividad comenzó a regresar de a poco a la normalidad.

SEXTO ATP PARA PAGAR SUELDOS A PRIVADOS

El Ministerio de Desarrollo Productivo a cargo de Matías Kulfas confirmó que habrá un sexto programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) con el objetivo de facilitar el pago de los salarios en sectores puntuales del mercado privado de trabajo durante el mes de septiembre. Tendrá “ajustes menores” respecto del mes pasado en cuanto a los requisitos para participar.

En concreto, podrán recibirlo empresas que tengan una recuperación nominal de la facturación de hasta el 40 por ciento aunque aún registren variaciones negativas en comparación con el período previo a la pandemia. Además, sólo podrán acceder empresas con menos de 800 trabajadores.

Los empresarios podrán solicitar el salario complementario para sectores “críticos” o crédito convertible en subsidio en caso de que decidan incorporar empleados.