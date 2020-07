Coronavirus: a pesar del récord de contagios y muertos, el Gobierno avanzará a la fase 3

A pesar del récord de contagios de coronavirus y víctimas fatales registrado ayer, el Gobierno tiene definido avanzar en la reapertura paulatina de la cuarentena en el área metropolitana. El anuncio del presidente Alberto Fernández, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, será este viernes al mediodía. Hoy, el mandatario recibirá en Olivos al comité de médicos para escuchar el balance y las recomendaciones.

La decisión del Gobierno no se vería alterada por los datos del miércoles, cuando el Ministerio de Salud reportó el mayor récord desde el comienzo de la pandemia: 4.250 contagios y 82 muertos. La cifra tiene un agravante, se da en la tercera semana de “cuarentena estricta” o “fase 1 bis”.

Las cifras de ayer, además, estuvieron acompañadas por un dato clave que publicó el senador provincial por Corrientes, Martín Barrionuevo, quien todos los días publica datos respecto a la evolución de los contagios: más de 3.400 de los infectados reportados el miércoles registraron síntomas entre el 1° de julio y ayer, es decir, durante el período de cuarentena más estricta.

Nación, Provincia y Ciudad siguen con atención la evolución de dos datos: en primer lugar, el índice R0 – que muestra el nivel de contagiosidad, es decir, la evolución en la cantidad de casos – y por el otro, la ocupación de camas de terapia intensiva. Ayer el R de la Ciudad llegó a 1,05: quiere decir que si bien hay suba de contagios, es a niveles más bajos. En cuanto a la ocupación de camas, en la Capital Federal es del 70 por ciento, y en el AMBA es del 63,7 por ciento, mientras que a nivel nacional es del 53,7.

La decisión que anunciarán mañana Fernández, Kicillof y Rodríguez Larreta – según Clarín podrían estar acompañados por Gerardo Morales vía remota – sería un regreso a la fase 3. “La idea es volver al punto previo al endurecimiento de la cuarentena”, le dijo a BigBang una calificada fuente del Ministerio de Salud. La flexibilización alcanzaría también a la Provincia, que hasta ahora había rechazado las aperturas de actividades no esenciales en el Conurbano.

En el caso de la Ciudad, tal como anticipó BigBang esta semana, el objetivo de Rodríguez Larreta es que los niños y niñas puedan comenzar a salir a las calle acompañados de sus padres también durante la semana. La decisión coincide con las vacaciones de invierno. También esperan autorizar la vuelta del running y profesiones liberales. En la Provincia, si bien no autorizarán el running, sí continuarían las salidas de niños y niñas con sus padres. También el take away de restaurantes, bares y algunos negocios, así como comercios de cercanía. En total son 51 actividades que quedarán habilitadas en todos los municipios, donde los intendentes deberán definir si restringen o habilitan de acuerdo a cada situación.

UNA HABILITACIÓN CON MÁS FOCO ECONÓMICO

Más allá de algunas actividades concretas que permitirán cierto alivio mental a 120 días del inicio de la cuarentena, como los paseos recreativos y las salidas deportivas, el foco de las nuevas habilitaciones será económico: en medio de una profunda crisis, el Gobierno busca autorizar actividades que permitan volver a poner en marcha la economía, como industrias y comercios no esenciales, que focalizadas en el área metropolitana compuesta por la Ciudad y 40 municipios de la Provincia son el “motor” del país.

Los tres gobiernos coinciden en que las semanas de cuarentena estricta sirvieron para amesetar la curva de contagios y creen que ahora es momento de que comiencen a descender. En el caso de la Provincia, consideran ante la consulta de este medio que el objetivo es evitar grandes concentraciones, por lo que el transporte continuará funcionando para quienes desarrollen actividades esenciales. “No hemos tenido contagios exponenciales en pymes e industrias”, señalaron.