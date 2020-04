Coronavirus en la Ciudad: la curva propia que proyecta Larreta y por qué descarta un pico dramático como el de Nueva York

El ministro de Salud de la Ciudad, Fernán Quirós, sostuvo en conferencia de prensa que en Argentina no se vería un pico de casos de coronavirus (Covi-19) como sucedió en New York o en el norte de Italia. “Al menos no de esas características, porque se tomaron medidas apropiadas en el tiempo apropiado y hay una enorme responsabilidad de la sociedad. Pero sí crecerán los contagios. El plan integral que lleva adelante la Ciudad insiste en el distanciamiento físico, el aislamiento de los contagiados y casos de riesgo y el cuidado de los adultos mayores”, afirmó.

Junto al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el titular de la cartera de salud sostuvo que, ante el aumento de la cantidad de contagiados que se dio en los últimos días se tienen que volver a analizar todas las nuevas medidas que se tome. "La curva de contagios era estable hasta la semana pasada, cuando hubo una serie de días con más del doble de los positivos. Estos días es más errática. Necesitamos comprender la evolución de la curva", dijo "La semana pasada no parecía un buen momento para analizar la relajación de la cuarentena", agregó el funcionario.

Lee más | Los motivos de la salida de Vanoli y la huelga de hambre de Nahir Galarza: las 7 noticias del día

El alcalde porteño adelantó que a partir de la semana que viene comenzaron a testear de forma masiva y rápida al personal sanitario y a los trabajadores de los geriátricos. En su discurso, Rodríguez Larreta le pidió hoy a la población que "nos sigan acompañando" y "tener responsabilidad individual" para afrontar la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus, porque dijo "el aumento de los casos va a llegar" y el objetivo es "prever y reducir el impacto”.

En la Ciudad también se metieron de lleno en la polémica por las prisiones domiciliarias que se debaten por estos días. “Es indignante, porque mientras la gente está encerrada cumpliendo la cuarentena tenemos presos que salen a la calle”, planteó.

Lee más | Siete muertes más y 158 nuevos casos confirmados: el total de infectados es de 4285

Rodríguez Larreta hizo referencia a la detención de Federico Benvenuto, de 33 años, que estaba preso en la cárcel de Marcos Paz y se le concedió la prisión domiciliaria por el coronavirus. “Llevame, igual mañana me voy de nuevo”, les dijo ayer a los agentes tras ser capturado por robar un local en Almagro.