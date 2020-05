Coronavirus en las villas: hay casi 900 casos confirmados y se duplicó la asistencia alimentaria en comedores

Con 891 casos de coronavirus confirmados hasta esta mañana, la situación de los barrios vulnerables de la Ciudad de Buenos Aires es una de las mayores preocupaciones en la administración de la pandemia, tanto para el Gobierno porteño como para el nacional, y suena como una advertencia para las autoridades de la Provincia, donde no hay datos precisos sobre la cantidad de contagiados en villas y asentamientos.

La situación más dramática ocurre en los barrios Mugica (ex Villa 31), de Retiro, donde hasta este jueves había confirmados 628 casos de coronavirus y una mujer fallecida; y en el barrio Padre Ricciardelli (ex Villa 1-11-14), de Bajo Flores, con 226 infectados y siete muertos. También se registraron casos en la 21-24 de Barracas; nueve en Ciudad Oculta; tres en la Villa Zavaleta, Carrillo y en la Rodrigo Bueno; dos en el Barrio Fátima y en la Villa 20 de Lugano y uno en los barrios INTA y Mitre.

La Ciudad desplegó operativos simultáneos con el Ministerio de Salud de la Nación. La semana pasada comenzaron los testeos del programa Detectar, que realizan pruebas rápidas entre vecinos que tuvieron contactos estrechos con casos positivos y el primer resultado fue alarmante: en la 31, el 67 por ciento de los testeados dio positivo. Los 891 contagios representan más del 36 por ciento de los 2.464 casos confirmados en toda la Capital Federal.

“La situación se veía venir, hace semanas que se había advertido por posibles contagios en las villas”, señaló a BigBang una fuente del Ministerio de Desarrollo Humano porteño, que conduce María Migliore. Desde el Ministerio de Salud apuntan que le incremento de casos surgió porque inició una “búsqueda activa” de casos positivos. “La preocupación central es por lo que ocurra en los barrios vulnerables y en los geriátricos”, agregaron.

En este contexto, en la última semana hubo un fuerte reclamo de organizaciones sociales y vecinos, sobre todo de la villa 31, que reclamaban por la falta de agua potable. Días atrás, una de las comunicadoras populares de la revista La Garganta, Ramona, contó que hacía ocho días no tenían suministro: “Nos piden que nos higienicemos, que no salgamos. ¿Cómo pretenden que no salgamos si tengo que ir a comprar agua?”. Esta semana, la periodista dio positivo en el test de coronavirus y se encuentra internada y con asistencia respiratoria. Ante la consulta de BigBang, en el Ministerio de Desarrollo Humano respondieron que la situación del agua ya está normalizada.

Aunque miran con preocupación el aumento de casos en toda la Ciudad (anoche, por ejemplo, de los 316 contagios reportados en todo el país, 178 eran de la Capital Federal), descartan que la suba esté relacionada a la flexibilización de la cuarentena que comenzó esta semana. El impacto de lo que ocurra esta semana se conocerá recién dentro de diez días, ya que el lapso promedio en el que comienzan a experimentarse los síntomas del Covid-19 es entre cinco y siete días. Sin embargo, aclaran que si en los próximos días detectan una suba importante de casos, se dará marcha atrás con las aperturas que comenzaron a regir días atrás. El propio ministro, Fernán Quirós, detalló que esperan el pico para fin de mayo, principios de junio.

El dato fino que miran las autoridades es la cantidad de camas ocupadas en terapia intensiva, a donde deberían ser derivados los pacientes con mayores complicaciones ante un eventual contagio. Hoy, señalan desde Ciudad, la ocupación ronda al 50 por ciento de las 600 disponibles en hospitales porteños.

Por eso, junto con Nación, buscan intensificar las tareas de prevención: el operativo “Detectar” desembarcará la semana que viene en la Villa 21-24; e instalarán postas para tomar la temperatura en los accesos a todos barrios vulnerables. Además, buscan intensificar las tareas de limpieza y dar asistencia a los 4.700 adultos mayores que viven en las villas mediante los paradores dispuestos en 28 iglesias. En la Ciudad hay otro dato dramático: la asistencia alimentaria pasó de 102 mil personas a 260 mil, un espejo de lo que ocurre a nivel nacional, donde la asistencia de comida pasó de ocho millones a 11 millones desde que se desató la pandemia.

EN LA PROVINCIA TAMBIÉN HAY PREOCUPACIÓN

En la provincia de Buenos Aires también observan con preocupación lo que ocurre en los barrios. Aunque no hay un registro diario de casos confirmados, ven con alarma un posible brote en las zonas más humildes, sobre todo las ubicadas en el conurbano bonaerense, donde hay más de 900 villas.

La semana pasada se realizaron testeos en el marco del operativo Detectar en el barrio La Paz, de Quilmes, a 12 personas que calificaban entre los posibles “casos sospechosos”. Sólo uno dio positivo. En las próximas semanas también harán operativos “puerta a puerta” en otros distritos con grandes barrios vulnerables, como Merlo, San Martín, Moreno, Lanús y La Matanza.

Las autoridades bonaerenses reconocen que si bien duplicaron la capacidad sanitaria heredada de la gestión de María Eugenia Vidal, un eventual pico de contagios podría provocar un verdadero drama. Por eso, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, reniega de quienes alientan la flexibilización de la cuarentena.