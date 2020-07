Coronavirus: nueve municipios bonaerenses retrocedieron de fase, aunque afirman que la situación está controlada

Con la cuarentena focalizada en el área metropolitana, y a pesar de las flexibilizaciones del aislamiento en el interior de la Provincia, esta semana nueve municipios bonaerenses retrocedieron de fase por contagios de coronavirus. En Dolores hubo 30 casos y en Hipólito Yrigoyen se debió aislar a cien personas tras dos positivos luego de un encuentro entre jóvenes que no respetaron el distanciamiento social.

La mayor preocupación se concentra en tres municipios que se encontraban en fase 5 (distanciamiento social) y en los últimos días, por el incremento de contagios, regresaron a la fase 3: Castelli, Hipólito Yrigoyen y Dolores, donde en una semana la cantidad de personas con COVID-19 saltó de cero a treinta. Suipacha, que se encontraba en fase cuatro, también retrocedió a fase 3.

“Sabíamos que cuando empezara a haber más circulación iba a haber más contagios”, reconocieron desde el Ministerio de Salud bonaerense que conduce Daniel Gollán ante la consulta de BigBang. En las últimas semanas, con las reaperturas del interior de la Provincia y el aumento de circulación, se registraron casos que encendieron las alarmas en varios municipios.

La marcha atrás en la fase cinco también alcanzó en los últimos días a las ciudades de Balcarce, Benito Juárez, Chascomús, Punta Indio y Roque Pérez, que deberán estar entre una y dos semanas en fase 4. “Los municipios donde aparecieron contagio tienen una estructura desarrollada para contener de manera adecuada los contagios. Ahora van a retroceder una o dos semanas a una instancia de control más estricto”, señalaron fuentes de la Provincia consultadas por este medio.

Cerca del gobernador Axel Kicillof remarcaron que hay monitoreo epidemiológico permanente en los 135 municipios para evitar la expansión de los contagios, sobre todo en zonas donde, de a poco, se ingresó en la etapa de “nueva normalidad”. Hasta ahora, hay 69 ciudades que continúan en fase cinco y que no registran casos al menos en los últimos 21 días.

Respecto a los que dieron marcha atrás, cerca del ministro Gollán insisten en que por ahora no hay mayores preocupaciones porque hay posibilidades de contención desde el punto de vista sanitario. “Volvieron a fase tres, no a aislamiento total. Eso permite reducir, mitigar y aislar contactos estrechos, además de bajar la circulación para que no haya más infectados. En ciudades chicas esa es una buena primera instancia”, indicaron.

DOLORES E HIPÓLITO YRIGOYEN

De todos los municipios que retrocedieron de fase en los últimos días la situación más compleja la tiene Dolores, donde en los últimos siete días hubo un importante aumento de los contagios: a comienzos de la semana pasada no tenían casos reportados y ayer cerraron el día con treinta contagiados.

Según publicó la agencia DIB, la primera infectada fue una enfermera que había trabajado en un traslado hacia un hospital de Avellaneda. El miércoles pasado se reportó que a su vez las hijas de la trabajadora – una de ellas embarazada y una bebé de cinco meses – también se habían infectado. El resto de los contagios son contactos estrechos y hay otras 19 personas que aguardan el resultado del hisopado y están aisladas.

En Hipólito Yrigoyen se decidió dar marcha atrás tras el contagio de dos personas en las últimas horas. Según explicó el intendente Ignacio Pugnaloni al programa La Mecha, de Radio Provincia, fue debido al accionar de una familia de “irresponsables que arruinaron a todo un pueblo”.

Enojado, Pugnaloni sostuvo este martes que los contagios se originaron en una reunión de amigos prohibida. “Se nos ha armado un despiole bárbaro, acá tenemos relación todos con todos, el hermano de una de las chicas que dio positivo es empleado municipal, por lo que está el personal aislado. Hubo irresponsabilidad de una familia que estuvo cinco días con síntomas y no dijeron nada”, sostuvo. “Para cuando llegamos con el servicio de salud ya hacía una semana que mantenían contactos”, graficó, y remarcó que en total hay 100 personas aisladas.