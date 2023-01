Corporativismo, boicot y amenazas: Juntos por el Cambio y su defensa de la Corte Suprema

En su denominada mesa nacional, los capos de Juntos por el Cambio dieron las últimas puntadas a su estrategia de defensa grupal en torno al pedido de juicio político contra los jueces de la Corte Suprema, Horacio Rosatti; Carlso Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Tras la decisión del presidente Alberto Fernández, la primera minoría opositora se reordenó para cuidar sus intereses políticos.

Tanto los miembros del PRO como los de la Unión Cívica Radical y los de la Coalición Cívica decidieron dejar de lado sus diferencias de cara a las Elecciones 2023 y, en pocos minutos, se mostraron de acuerdo para construir el discurso con el que atacaran el proyecto tanto en la Comisión de Juicio Político como en la Cámara de Diputados. El único que no llegó a hablar fue el ex presidente Mauricio Macri, que se desconectó del Zoom de la mesa nacional a los 10 minutos.

Aunque días atrás los representantes de cada bloque se habían reunido para definir la estrategia, desde las más altas esferas de la alianza optaron por organizar la reunión virtual para darle un escenario más “oficial” a sus comportamientos en los próximos días. El lunes, mientras los rumores indicaban que los diputados de JxC ni siquiera se presentarían en la Comisión, algo cambió.

Finalmente, decidieron que se sumarían la mayor cantidad de representantes posibles cuando se defina el día de la Comisión para dar de baja la denuncia en esa primera instancia. “Se decidió tras la reunión de los presidentes de los bloques. Seguramente se delinearán el resto de los pasos en la Comisión. Si es necesario, se juntarán testigos y documentos para desestimar el pedido del Ejecutivo”, explicó una fuente opositora a BigBang.

Pero lo más insólito que ocurrió en la reunión virtual fue que dejaron trascender una amenaza directa al oficialismo. “Si eligen ir por el Juicio Político, no les votamos un solo proyecto más en 2023”, deslizó uno de los dirigentes con más peso de Juntos por el Cambio. El resto estuvo completamente de acuerdo. Así que con ese panorama, cuando comiencen las Sesiones Extraodinarias, comenzará una durísima batalla dentro de recinto. Por supuesto, no es la primera vez que la oposición elige no votar o votar en contra de los proyectos para el bienestar de la mayoría. Lo novedosos es que blanquearon que Juntos por el Cambio está listo para bloquear al Congreso de la Nación.

Esa estrategia estuvo definida por Patricia Bullrich (PRO), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y Morales (UCR); loss jefes de las bancadas Mario Negri, Cristian Ritondo, Juan Manuel López, Alfredo Cornejo, Humberto Schiavoni, Luis Naidenoff, Federico Angelini y Margarita Stolbizer; y también por el jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y los gobernadores radicales Gustavo Valdés y Rodolfo Suárez.

Aunque también amenazaron con avanzar con pedidos de Juicio Político al Presidente y a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, no hubo acuerdo total para ese tema. En lo que sí coincidieron todos fue en avanzar en dos puntos. Primero no se dará quórum para que el proyecto sea tratado. Pero si el oficialimos lo logra, bajarán al recinto. Ahí cambiarían todos los números para el oficialismo.

En ese contexto, el proyecto no tendría chances de avanzar porque el oficialismo necesita dos tercios de los votos presentes y cuenta con 118 diputados de un total de 257. O sea, necesita 59 votos y de todos esos, 35 son opositores. Por ahora, Juntos por el Cambio no quiere dejar nada librado al azar y decidió tatar de eliminar la denuncia en una primera instancia.

En el comunicado de Juntos por el Cambio informaron: "De ninguna manera vamos a dejar vacío el Parlamento. Seguiremos cumpliendo con el rol que nos asignó la sociedad. Mientras siga este atropello contra la Corte Suprema de Justicia, no vamos a prestar quórum y darle viabilidad a ningún proyecto que impulse el gobierno nacional o el Frente de Todos".