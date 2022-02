Cositorto sembró dudas sobre si aportó dinero a la campaña de Juntos: los balances y las sospechas

El escándalo y la causa judicial en torno a las estafas relacionadas con el CEO de ZEO, Leonardo Cositorto, siguen expidiéndose ante las declaraciones de él mismo, en las que deja la puerta entreabierta a la posibilidad de haber aportado fondos en la campaña de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires. Así lo dejó entrever anoche durante una entrevista que dio al canal de noticias C5N.

Cabe recordar que después de que se destapó la causa de estafas en torno a Cositorto, que no se sabe dónde se encuentra y sobre quien pesa un pedido de captura internacional, comenzaron a aparecer fotos en donde se lo puede ver en eventos junto al entonces candidato y ahora diputado nacional Diego Santilli, pero también con el titular del bloque en Diputados del PRO, Cristian Ritondo y hasta el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

“Me parece que lo que hay en la política argentina, un tipo como Martiniano Molina (ex intendente de Quilmes y candidato en las elecciones del 2021) yo lo conocí porque hacemos relaciones públicas y me invitó a comer a la casa”, arrancó Cositorto en la entrevista.

“Es un tipazo y yo solamente lo acompañe a un acto en Quilmes. Después si yo lo ayudo, no lo ayudo o lo ayude es un tema que me lo reservo y no le interesa a nadie. Pero no perezco yo al sistema político argentino”, agregó en otro de los pasajes de la entrevista de anoche, en donde dio entender que habría realizado aportes a la campaña bonaerense de Juntos por el Cambio.

¿Pero lo hizo? Los aportes privados de campaña se presentan por partido u alianzas una vez que finaliza la elección. Allí se establecen los montos y personas (también empresas) que aportan dinero, con un límite, para la campaña. Luego, esos informes son auditados por la Cámara Nacional Electoral que debe determinar si aprueba o no la rendición de cuentas. Un dato no menor, todavía siguen sin aprobarse las rendiciones de las tres principales fuerzas que compitieron en las elecciones presidenciales de 2015. Y así en adelante.

Terminado el proceso de auditoria, la Cámara Nacional Electoral hace públicos esos datos para su chequeo. De esa forma, por ejemplo, se avanzó con varias de las investigaciones periodísticas sobre aportes de campaña. Pero volviendo a Cositorto, la invitación a la presentación del libro de Molina más las múltiples apariciones del actor Gabriel “Rosita” González, también activo en Zoe, quien empezó a “colaborar” con la campaña de la mano nuevamente de Molina, empezaron a sembrar dudas sobre si existió un aporte económico.

En los registros de los apostantes privados de Cambiemos (luego Juntos por el Cambio) a nivel nacional y en la provincia de Buenos Aires de los años 2015, 2017 y 2019 no existen datos de la empresa Zoe, de Cositorto o de González. ¿Los de 2021? Todavía tiene que terminar todo el proceso de revisión para ser publicados, con lo que se estima que en los próximos meses se termine con ese proceso. “El plazo final de presentación fue el 14 de febrero de este año”, explicaron a BigBang desde la Cámara Nacional Electoral.

Consultados por este medio desde el entorno de Santilli negaron la existencia de aportes por parte de Zoe, Cositorto o “Rosita” y aclararon que todos los balances ya fueron presentados a la Justicia.