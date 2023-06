Crece la tensión en JxC: Larreta le ganó la pulseada a Bullrich y le dio la bienvenida a Espert

El jefe de Gobierno porteño y precandidato a presidente de Juntos por el Cambio (JxC), Horacio Rodríguez Larreta, le dio la bienvenida este jueves al diputado nacional José Luis Espert (de Avanza Libertad) a la coalición opositora, y lo definió como “un defensor de la democracia y de las ideas de la libertad”. “El cambio total y definitivo que los argentinos necesitamos para dejar atrás al Kirchnerismo enfrenta a Juntos por el Cambio a dos desafíos: que estemos más unidos que nunca y que al mismo tiempo nos ampliemos sumando nuevas ideas y gente de bien”, sostuvo Larreta a través de su cuenta de Twitter y junto a una imagen donde se lo ve con Espert.

Y agregó: “Bienvenido José Luis Espert, un economista prestigioso con una profunda vocación de cambio, defensor de la democracia y de las ideas de la libertad. A partir del 10 de diciembre vamos a empezar juntos a hacer el cambio de nuestras vidas”. Casi en simultáneo, el diputado nacional confirmó su ingreso a Juntos por el Cambio con dos fotos: en una se lo ve saludando a Larreta; y en la otra, posando junto a Patricia Bullrich.

Ambos dirigentes del PRO se enfrentarán en las PASO presidenciales. "Iniciamos un camino común por la lucha de la libertad para recuperar la Argentina. Ustedes y nosotros. Juntos", escribió Espert. La propia titular del PRO, que resistió hasta último momento el ingreso del diputado, también se expresó en las redes sociales y compartió un compilado de poco más de un minuto donde se la puede ver hablando "bien" de la incorporación de la incorporación.

"Desde las elecciones de 2021 brego para que @jlespert se incorpore a Juntos por el Cambio. Las ideas liberales que defiende con fuerza son esenciales para el cambio profundo que necesitamos. Esta decisión no cambia la defensa de Córdoba y contra el intento de traer a aquellos que votaron junto al kirchnerismo", escribió la funcionaria en sus redes sociales.

Una interna que aumenta día tras día

La tensión en Juntos por el Cambio (JxC) sigue en aumento. El miércoles se había dado a conocer el pedido de tres de los cuatro presidentes de partidos de la coalición de incorporar al diputado de Avanza Libertad, mientras que Bullrich acusaba a su rival directo, Horacio Rodríguez Larreta, de “embarrar la cancha” e insinuaba que “labura para el Gobierno” nacional.

Los presidentes de la Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales; de la Coalición Cívica (CC), Maximiliano Ferraro; y del Encuentro Republicano Federal (ERF), Miguel Ángel Pichetto; fueron los que le pidieron al PRO que acepte la incorporación de Espert, una iniciativa que tiene el aval de Larreta pero provoca fuerte resistencia en Bullrich. “Atento a la resolución adoptada por el Consejo Nacional del PRO en el día de ayer y siendo partidos fundadores de Juntos por el Cambio (UCR, CC y ERF) solicitamos al PRO que decida, con carácter perentorio, sobre la integración de Avanza Libertad y José Luis Espert”, habían detallado en un comunicado firmado por tres de los cuatro presidentes de los partidos que forman JxC.

El martes por la noche, luego de un encuentro fallido el lunes para analizar la incorporación del propio Espert y del gobernador cordobés, Juan Schiaretti, a la coalición, Larreta -jefe de Gobierno porteño y también precandidato presidencial- convocó a una reunión de urgencia por zoom con los integrantes del Consejo del PRO y representantes de las 24 provincias. Como conclusión de esa reunión, el Consejo recomendó al titular del partido, Federico Angelini, y a su secretario general, Eduardo Macchiavelli, “avanzar en las tratativas” para incorporar a Espert a JxC. En contraposición, Bullrich había considerado que ese cónclave no tenía "validez” porque “el Consejo del partido no tuvo "la capacidad de decidir sino de opinar”.

Si bien Espert había anunciado su desembarco en la coalición hace varias semanas y tuvo el consenso de todos los partidos que componen JxC, sigue oponiéndose el sector del PRO vinculado con Bullrich. En ese grupo analizan que una figura como Espert jugando como precandidato a presidente en la interna de JxC debilitaría las chances de Bullrich y sería funcional a la estrategia de Larreta. “Este debate se tenía que dar en las PASO y lo adelantaron queriendo meter por la ventana a nuevos actores que no eran nuestros. ¿Lleva eso a una ruptura? Depende nada más que de Horacio Rodríguez Larreta”, sintetizó Bullrich.

Según había dicho la ex ministra de Seguridad por Radio Continental, “hay dos ideas: una de un cambio más profundo, donde nos juguemos por el cambio en la Argentina, y otra que es de un pacto que seguramente va a bajar las expectativas del cambio para ampliarse”. “Hay un JxC que se venía preparando para competir y de golpe llegaron actores con los que no ha habido ningún tipo de acuerdo político. Nos metieron un problema enorme con una elección (la de Córdoba) y cambiaron todas las reglas de juego que conocíamos en JxC. Hay que decirle a Larreta: a la cancha, basta de embarrarla, metete en la cancha”, sostuvo Bullrich.

La precandidata agregó que “si hay alguien que por defender sus intereses busca ruptura en JxC, es porque labura para el Gobierno” nacional. Las declaraciones de Bullrich habían surgido luego de que JxC viviera una de sus jornadas más tensas, en la cual Macri acusó a Larreta de “poner en crisis” a toda la coalición con su idea de sumar dirigentes. En una entrevista con La Nación+, Larreta fue consultada por los dichos de Bullrich. “Mi actitud es la unidad. Yo jamás critico a alguien de JxC. Los que chicanean provocan la desunión. Jamás con alusiones personales”, apuntó.

El alcalde defendió su idea de “sumar una masa crítica” a la coalición opositora para “garantizar el cambio” que, según él, debe realizar el país. “Tenemos que seguir sumando y consolidar un apoyo más amplio para Argentina”, aseguró, y ejemplificó con la incorporación en las elecciones de 2021 de los dirigentes Ricardo López Murphy, Margarita Stolbizer, Facundo Manes y Carolina Losada. Larreta mantuvo un encuentro de su Gabinete ampliado en el Teatro Colón, donde los dirigentes y funcionarios más cercanos al alcalde porteño colmaron el Salón Dorado y escucharon su discurso.

Sin embargo, quien no lo hizo fue el precandidato a jefe de Gobierno porteño Jorge Macri, elegido por el PRO luego de un relevamiento de encuestas, según indicó el partido. En un video que circuló en redes sociales se observa como el alcalde porteño -ante la ausencia de Jorge Macri- mencionaba al senador radical Martín Lousteau como su posible sucesor. “Sea quien sea que me suceda, acá lo veo a Martín, vamos a seguir transformando Buenos Aires”, dijo Larreta.

Si bien evitó cuestionar a sus adversarios del PRO, Larreta dejó en claro que seguirá con su idea de ampliar el espacio opositor, incluso si eso choca con la idea de Macri o de Bullrich. “Yo tengo mis opiniones y no van a cambiar por lo que piense Macri”, afirmó el mandatario porteño al hablar con radio La Red. “Agradezco las oportunidades que Macri me dio y yo lo devolví trabajando. Ahora yo tengo mis opiniones y no van a cambiar porque algunas difieran de lo que piensa Macri”, sumó.

El jefe de Gobierno dijo que su prioridad es “la unidad de JxC” y que por eso no contesta las agresiones que recibe en medio de la disputa por la ampliación del espacio. “Como yo defiendo la unidad nunca critico a alguien de JxC. Busco sumar porque el desafío no es ni Macri, ni yo, ni la pelea. El objetivo es mejorar la vida de los argentinos”, indicó el alcalde porteño.

Al ser consultado respecto de cuál sería su límite para sumar dirigentes, Larreta expresó que “el kirchnerismo es el límite” y, sobre por qué el sector vinculado con Bullrich se niega a incorporar a otros dirigentes, el jefe de Gobierno indicó que “hay que preguntarle a ellos por qué no quieren sumar” a figuras de otros espacios.

Larreta había indicado asimismo que estas incorporaciones pueden darse “en distintas fechas, tanto antes del cierre de alianzas, con el cierre de candidaturas luego de las PASO y en un balotaje”. El jefe de Gobierno porteño había asegurado que si le gana la interna a Bullrich su vocación es “trabajar juntos luego de las PASO, con ella y con todos los candidatos del espacio”. Por último, respondió los cuestionamientos que recibió en las últimas horas por su presunta cercanía con el ministro de Economía Sergio Massa, y afirmó que el líder del Frente Renovador “es el kirchnerismo y parte del fracaso del presidente Alberto (Fernández) y de (la vicepresidenta) Cristina (Fernández Kirchner)”.