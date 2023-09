Créditos de 400 mil pesos: cómo tramitarlo online y qué cosas no se pueden hacer con ese dinero

El mismo día que el ministro de Economía, Sergio Massa, oficializó el programa Compre sin IVA, que se aplican en alimentos, bebidas sin alcohol y productos de higiene y limpieza, también confirmó que se entraría en vigencia un sistema de créditos de hasta $400.000 a devolver en 24, 36 y 48 meses con cuota fija y tasa del 50%, que llevaría adelante la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y que tendría como destinatarios a trabajadores y jubilados.

En las últimas horas, antes de que entrara en vigencia el lunes 18 de septiembre, la titular del ente, Fernanda Raver, dio los detalles para llevar adelante la gestión de los créditos. Como explicaron, para obtenerlo, el solicitante debe estar registrado como aportante al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) cuyos ingresos no superen el piso del Impuesto a las Ganancias. De ser aprobado, esa cifra será depositada en la tarjeta de crédito bancaria donde cobra su sueldo. Los préstamos se financiarán en 24, 36 o 48 cuotas con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 50% anual. Cada cuota no debe superar el 20% del salario.

El paso a paso para el crédito

Contar con la Clave de la Seguridad Social: las personas que aún no la tengan podrán crearla en el momento, desde su computadora o celular en el sitio web de Anses. Ingresar a ‘Mi ANSES’ -web y app-, de lunes a viernes de 10 a 20: colocar el CUIL y Clave de la Seguridad Social y elegir la opción ‘Créditos trabajadores en relación de dependencia‘. Generar la solicitud en ‘Mi ANSES‘, donde el solicitante podrá elegir el monto y la cantidad de cuotas del crédito a solicitar.

Concluida la solicitud, a los pocos días se le enviará un SMS o notificación al teléfono celular para reingresar a ‘Mi ANSES’ en el que se le otorgará un código con el que tendrá que acercarse a una de las oficinas para completar el trámite.

4. Con el código recibido, el solicitante deberá acudir, en un lapso de 10 días, a una oficina de Anses sin turno, con su DNI y el código; pasado ese tiempo, el código dejará de estar activo y se deberá volver a iniciar la solicitud a través de ‘Mi ANSES’.

5 .Para finalizar el trámite, una vez que la solicitud haya sido aceptada, en los próximos siete días hábiles se acreditará el monto solicitado en la tarjeta de crédito elegida.

¿Qué cosas no se puede hacer con el Crédito Anses? Como este programa está orientado directamente al consumo, desde Anses explicaron que aquellos beneficiarios de los 400.000 pesos en sus cuentas bancarias no solo no podrán retirar el dinero en efectivo sino que tampoco podrán hacer plazos fijos, ni comprar dólares ni al cambio oficial ni al tipo MEP.