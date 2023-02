"Creo que sienta un precedente": de qué trata la Ley Lucio que se aprobó en Diputados

La muerte de Lucio Abel Dupuy, el niño de La Pampa de cinco años asesinado a golpes el 26 de noviembre de 2021, a manos de su madre Magdalena Espósito Valenti, y su pareja, Abigail Páez puso en estado de alerta a gran parte de la sociedad que se estremeció con la noticia. La forma en la que era constantemente violentado física y verbalmente y los abusos sexuales a los que lo sometieron dejaron en evidencia el dolor que sufrió el nene durante su corta vida.

En ese marco, tras una charla con los abuelos del niño, Ramón Dupuy y Silvia, el diputado del PRO de La Pampa, Martin Maquieyra, pensó en hacer un proyecto que pudiera ser presentado en la Cámara baja para que luego se apruebe en Senado y se promulgue así una ley para que “ninguna familia tenga que sufrir lo que sufrió la familia de Lucio”. En una entrevista con BigBang, el diputado afirmó: “Nos sorprendimos con una actitud muy altruista de Ramón y del padre, Christian, que querían hacer algo con el dolor que sentían. Transformar dolor en acción. Me dijo: ‘Martín, a mí nadie me va a devolver a Lucio pero quiero que hagan algo para que ninguna familia tenga que sufrir lo que sufrimos y tampoco ningún niño pase por lo que sufrió Lucio’”.

En poco tiempo, el diputado pampeano empezó a investigar y presentó lo que fue llevado al Congreso: el proyecto llamado “Ley Lucio: de prevención y detección temprana de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes”. El 9 de noviembre su propuesta fue presentada y obtuvo media sanción con más de 220 votos afirmativos y cero abstención. El Presidente de la Nación Argentina, Alberto Fernández, incorporó entonces al temario de sesiones extraordinarias del Senado para que se trate este año, ya que en diciembre los funcionarios no se habían puesto de acuerdo para sesionar el mes pasado y podrá ser puesto a debate recién en marzo.

En tanto, el jueves se dictará el veredicto de la jueza Alejandra Ongaro y los jueces Andrés Olié y Daniel Sáez Zamora quienes resuelvan si ambas imputadas son culpables del delito de "homicidio calificado y abuso sexual ultrajante". El niño había sido entregado a Espósito Valenti quien vivía con su pareja Páez, después de una extraña revocación de tenencia de parte del padre de Lucio, Christian, después de cuatro años de vivir con la familia de él en General Pico.

“Todo comenzó luego de una cadena de falencias que tuvo el Estado que arrancó con la inepta jueza (Ana Clara Ballester) que firmó la revocación de mi hijo mayor para entregárselo en bandeja de oro a las asesinas”, había lamentado en un mano a mano con BigBang, el abuelo. No obstante, Maquieyra consideró estar “muy emocionado” por la rapidez y unanimidad con la que se trabajó. “Creo que sienta un precedente pero en estos temas es importante que haya consenso”, compartió.

-¿Qué es la Ley Lucio?

-Son tres herramientas al sistema de protección de nuestros niños, que buscan evitar la vulneración de sus derechos: la reserva de identidad y protección para docentes, médicos y agentes que están obligados a denunciar hechos de violencia hacia los niños; campañas de comunicación nacionales para la concientización sobre las alertas tempranas que detecten situaciones de abuso o violencia; y capacitación de agentes estatales para la prevención de la violencia en la niñez.

-¿Cómo armaron los fundamentos para la presentación del proyecto de ley?

-Empezamos a investigar no solo este hecho sino también el de Abigail en Santa Cruz, el de Salomón en Neuquén, el de Tahiel en Gualeguaychú. Lamentablemente, muchos en los que se repitió esta situación. Investigamos para ver qué había fallado o en que podíamos trabajar para evitar los abusos, acosos y el maltrato de los chicos. Es así que presentamos el 20 de diciembre de 2021 el proyecto de “Ley Lucio” con distintas herramientas para intentar prevenir la violencia de los acosos y los abusos.

-¿Cómo fue el trabajo en Diputados?

- En principio lo trabajamos dentro del bloque del PRO pero terminamos presentando el proyecto con miembros de Juntos por el Cambios, es decir con la Coalición Cívica y la Unión Cívica Radical, como fue Roxana Reyes y hasta con miembros de Frente de Todos, como es el caso de Paola Vessvessian. Todo el año pasado trabajamos mucho dentro de tres instancias en la Comisión de Familia en reuniones informativas de comisión para invitar a expertos y a personas que expusieran sobre el hecho. También lo hicimos con la Secretaría de la Niñez y la Defensoría del Niño para que expusieran y pudieran darnos su punto de vista. Logramos un proyecto unificado. La verdad es que son muy pocas las leyes que se aprueban así. Estamos contentos de que estuvieran de acuerdo.

-Por un momento pareció que no se iba a tratar en extraordinarias pero, luego, el Presidente de la Nación, lo agregó. ¿Por qué?

Cuando vino a La Pampa, el Presidente se comprometió a acompañar a Ramón en esta Ley. Pero cuando se dio el decreto de extraordinarias vimos que no estaba el proyecto, que no había sido una prioridad así que le escribimos una carta formal al Presidente. También el abuelo insistió mucho en las redes sociales y en los medios. El Presidente se comunicó con él, pidió disculpas por la omisión y lo puso en tratamiento. Para nosotros, por supuesto, es importante que el Presidente haya vuelto sobre sus pasos y priorizado este proyecto nuevamente y ojalá que puedan avanzar sus senadores que hoy tienen mayoría en la Cámara alta que necesitamos que convoquen en cuanto antes para tratarlo.

-¿Cómo se avanzará sobre la jueza Ana Clara Ballester y el resto de la cadena de responsables por la muerte de Lucio?

-No hablamos con ella. Hay un planteo de un sumario que se hizo en su momento pero el Tribunal Superior de Justicia lo dio de baja y hay un planteo también de juicio político que esperemos quizás después la Cámara de Diputados se avance con eso. Una vez que esté la sentencia este jueves, el siguiente paso es avanzar con el resto de la cadena de responsables.

-La jueza está ya acusada por “incumplimiento de sus funciones”, ¿qué esperás que suceda?

-Esperamos que siga la investigación en la cadena de omisiones tanto en los funcionarios judiciales como también en los funcionarios del Ministerio de Salud y Ministerio de Educación para ver por qué no funcionaron los protocolos, por qué no se aplicaron, por qué no estaba instalada la historia clínica para poder chequear las cinco veces que Lucio entró a la guardia. Cada juez, para tomar estas determinaciones, tienen que al menos mandar un asistente social al hogar de donde va a vivir el niño porque hay muchas falencias y se dio solo a la madre porque lo pedía y no se vio cómo era el hogar ni su trato. Me parece que la justicia tiene que reveer mucho de sus procesos.