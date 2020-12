Crimen de Puerto Madero: Juntos por el Cambio reclama la baja de la imputabilidad a los menores

El adolescente de 15 años detenido hoy por el asesinato,de un hombre de 47 años para robarle la bicicleta en el barrio porteño de Puerto Madero ya había sido demorado al menos cuatro veces este año por por causas relacionadas al robo, según informaron fuentes policiales.

Las fechas de sus detenciones fueron el 20 de marzo, el 11 de septiembre, el 18 de septiembre y el pasado 8 de noviembre. En todas las ocasiones el menor de edad, debido a que es inimputable por su edad fue liberado a las pocas horas de haber sido detenido. Esta situación volvió a poner en el centro de la escena la baja de la imputabilidad a los menores que hoy en día está en 16 años.

"Este hecho nos lleva a preguntarnos por qué un menor de 15 años está dispuesto a robar y matar a una persona. Ése es el grado de impunidad que tienen porque saben que no tendrán consecuencias, no puede ser que sea así", planteó el secretario de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro.

El funcionario afirmó que el joven detenido por el asesinato de Dmitri Amiryan (37) "anda con un arma en la cintura y es capaz de matar porque sabe que no tiene consecuencias, y lo más probable es que vuelva a delinquir”. A eso D’Alessandro agregó, en declaraciones a Radio Mitre: “Este chico ahora es puesto a disposición del juez de menores. La ley prohíbe que le den los antecedentes para no estigmatizarlos y eso no te permite hacer un seguimiento. Al poco tiempo estará bajo la tutela de los padres y saldrá nuevamente a delinquir”.

Quien también se refirió al tema fue el vicejefe de Gobierno porteño y ministro de Justicia y Seguridad, Diego Santilli, quien mediante su cuenta de Twitter se expresó a favor de que se encare un debate sobre la Ley Penal Juvenil.

“Ya detuvimos a uno de los atacantes que mató al ciudadano armenio. Es hora de discutir la Ley Penal Juvenil, no pueden entrar por una puerta y salir por la otra. Tiene que haber consecuencias para todos los delincuentes que desprecian la vida y que están dispuestos a todo”, expresó el vicejefe de Gobierno.

Por ahora no habrá respuesta oficial por parte de las autoridades de las careras de Justicia y la de Seguridad a nivel nacional, a cargo de Sabina Frederic y Marcela Losardo respectivamente. “No vamos a hacer declaraciones”, precisaron fuentes gubernamentales ante la consulta de BigBang.

Entre los motivos por los cuales buscarán, por lo menos por ahora, evitar el conflicto está que la baja de la imputabilidad fue uno de los ejes de la gestión del ex presidente Mauricio Macri y la ex ministra Patricia Bullrich ,que en reiteradas ocasiones se expresaron a favor de llevarla a 14 años sobre todo luego de crímenes cometidos por menores de edad.

Sobre eso, Frederic se expidió recientemente en una columna de opinión de su autoría que publicó en el sitio Infobae. “Reclamarle a esta gestión que muestre su eficacia realizando espectáculos es desconocer lo que votó la mayoría de la población en octubre de 2019. Nuestro proyecto transformador requiere de fuerzas de seguridad profesionales, preventivas, eficaces y, sobre todo, garantes del cuidado de todas y todos. Desde ya que eso implica trabajar contra el delito, pero también significa mitigar la violencia y la vulneración de las leyes”, remarcó.

En cuanto a la causa por el homicidio, la Justicia evalúa por estas horas juzgar al menor como un mayor de edad ante la gravedad de los hechos, según explicaron fuentes judiciales.

El hecho ocurrió alrededor de las 8.20 de este martes en la intersección de las calles San Martín y avenida Madero, cuando la víctima, un armenio de profesión quiropráctico que vivía hace 20 años en Buenos Aires y tenía domicilio en Núñez, circulaba en bicicleta con un amigo.

Si bien en un principio las fuentes mencionaron tres delincuentes "dos de los cuales habían huido hacia el Barrio 31", luego aclararon que cuando Amiryan se distanció de su amigo, fue abordado por un solo asaltante que le quiso robar la bicicleta. Por causas que aún se investigan, el delincuente le efectuó al armenio un disparo que le ingresó de abajo hacia arriba por la zona del cuello y afectó también su rostro.

Un efectivo de la Policía de la Ciudad que se encontraba de parada a una cuadra persiguió y logró detener al presunto autor del hecho, un adolescente de 15 años, a quien le secuestraron entre sus pertenencias un revólver calibre 32. En el lugar quedó tirada la bicicleta marca "CTM" de la víctima, un rodado de alta gama que puede costar en el mercado entre 60.000 y 80.000 pesos.

El caso es investigado por la Comisaría Comunal 1A de la Policía de la Ciudad e interviene el Juzgado Nacional de Menores 4, a cargo del juez Rodolfo Cilleruelo.