Crimen del kiosquero: JxC lo mete en la campaña y analiza suspender su cierre de campaña

El crimen del kiosquero de La Matanza, que fue asesinado a sangre fría por un delincuente a plena luz de día, ya generó un impacto directo en la campaña electoral de cara a los cierres que habrá. En Juntos por el Cambio hoy el tema será tratado en la mesa de campaña de la provincia de Buenos Aires.

Nadie quiere dar un paso en falso en esta situación y mucho menos recibir acusaciones de utilizar políticamente un crimen tan cerca de los comicios generales. La idea que hay, y que impera, es la de enviar un gesto a la sociedad. Por ese motivo el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, confirmó hoy que se cancelaba el cierre correspondiente a la tercera sección electoral.

“Hemos decidido, debido a los hechos de público conocimiento, levantar nuestro acto de cierre de campaña de la Tercera Seccion de Juntos que teníamos programado para hoy”, afirmó el jefe de campaña de Juntos por el Cambio. “Necesitamos ponernos a trabajar de verdad y todos juntos, más allá de toda diferencia ideológica o política, para cuidar la vida de cada vecino de la Provincia. Quiero una provincia dónde los que tengan miedo sean los delincuentes, y nunca más los laburantes”, agregó.

¿Hay chances de que el cierre de campaña en el estadio de Atenas de La Plata se cancele? Nadie quiere arriesgarse a dar una precisión. “Por ahora se hace. Lo de ayer realmente fue un desastre”, se sinceró ante este medio uno de los integrantes de la mesa de campaña visiblemente preocupado por el nivel de respuesta del Gobierno ante esa situación.

“Ayer se escuchó el grito de los argentinos que no se resignan a que sus hijos vivan igual o peor que ellos. Hagamos que este domingo se escuche aún más fuerte”, sostuvo el candidato a diputado nacional Facundo Manes. Quien también habló al respecto fue el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, hoy al referirse a la necesidad de modificar la ley penal juvenil.

“Con menores para mí no es bajar la edad, sino que haya un régimen penal juvenil especial. Tiene que ver con la educación pero con que haya instituciones, con los temas sociales, con que hay menores que matan gente. Hoy un chico puede votar a los 16 pero no es punible, ahí hay una contradicción. No puede ser que no sea punible. Capaz no lo es de la misma manera que un adulto, pero eso no quiere decir que no tenga que ser punible”, afirmó Larreta en diálogo en radio Metro.

La seguridad fue uno de los ejes de campaña de Diego Santilli por su pasado como ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad. A lo largo de la labor proselitista, el candidato remarcó las cifras de la baja de delitos durante su gestión; de ahí la importancia de cuidar el mensaje que lleguen a dar al respecto.

Por estas horas la Justicia se encuentra por terminar con la autopsia al cuerpo de Roberto Sabo. Los primeros peritajes indican que tiene seis orificios de bala, calibre 22, pero que no se sabe si se trata de seis disparos diferentes o si son la vía de ingreso y salida, es decir tres disparos.