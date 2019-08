Crisis, marchas y amenazas en Chubut: ¿y mientras el gobernador está saliendo con Luciana Salazar?

En un contexto de crisis marcado por la falta de pago de los salarios del sector público y el paro total de actividades en la administración provincial, la camioneta oficial del jefe de Gabinete de Chubut, Federico Massoni, fue atacada a balazos frente a su casa en la localidad de Trelew. Pero pese a este marco de crisis y reclamos, el funcionario desestimó que el hecho esté relacionado con las protestas sindicales que se registran en la provincia y lo vinculó al narcotráfico.

"Si bien tenemos un conflicto social sindical en la provincia con los trabajadores del Estado, no relaciono este hecho con esas protestas. Venimos realizando una tarea muy fuerte contra el tráfico de narcóticos y creo que debe tener que ver con eso", apuntó Massoni.

En diálogo con TN, el ministro recordó que días atrás participó en un operativo "antidrogas" en un barrio de Trelew, donde se produjo la detención de una persona que tenía armas. "Durante el operativo hubo una persecución a un vehículo…logramos encerrarlo con la camioneta y luego detuvimos a una persona que viajaba con armas en ese auto", contó el funcionario.

Según el jefe de la Policía provincial, Miguel Gómez, los impactos –en total siete- en el vehículo del jefe de gabinete chubutense se encontraban incrustados sobre el lateral del acompañante. "El señor ministro coordinador había recibido amenazas", remarcó Gómez.

En este contexto, Massoni reveló que recibe amenazas en forma permanente a través de Twitter e Instagram. “Se trata de comentarios que se formulan por medio de perfiles falsos. El viernes pasado informé a la Fiscalía que en uno de estos mensajes me dijeron que 'me querían limpiar'. Eran hechos a los que no le daba mucha trascendencia", detalló.

El vehículo baleado es una camioneta Nissan Frontier, de color blanco, que fue descubierta con siete perforaciones provocadas por los proyectiles de un calibre que aún no se pudo precisar, por lo que fue secuestrada para someterla al análisis del área de criminalística de la policía. "Estamos revisando las cámaras de seguridad", explicó el jefe de la Policía provincial.

El último en utilizar el vehículo había sido el propio jefe de Gabinete, quien concurrió a realizar una actividad institucional en la Casa de Gobierno, y antes lo había hecho el chofer.

Tampoco hay precisiones sobre el horario en el que se produjeron los balazos, porque "es probable que hayan utilizado el vehículo sin saber que habían sido baleadas las puertas del lateral derecho, por la que generalmente no se asciende", reconoció el jefe de la policía de Chubut.

Casi en simultaneo con el ataque a la camioneta de Massoni, el ministro de Educación chubutense, Leonardo de Bella, confirmó que fue objeto de una protesta anoche en la puerta de su casa ubicada en el barrio UPCN, las afueras de la capital, por una caravana de al menos 12 vehículos con el símbolo de la agrupación "Docentes en lucha".

"Eso fue anoche, a las 21.45, cuando estaba en mi casa solo, porque ni mis hijos ni mi esposa estaban en ese momento, cuando ocurrió el episodio que consistió en un bocinazo frente a mi vivienda y el pedido que renuncie al cargo, remarcando insistentemente que sabían dónde vivía", describió el funcionario, quien además aclaró que no pudo reconocer los vehículos.

La provincia atraviesa una grave crisis institucional y tiene al aparato estatal paralizado por la falta de pago a los empleados públicos, que solo alcanzaron a cobrar un tercio el sueldo de julio, tienen la obra social cortada y están de paro por tiempo indeterminado con movilizaciones diarias.

A ese escenario se le sumó la reciente renuncia del ministro de economía, Luis Tarrío, cuyo reemplazante ya fue anunciado: Oscar Antonena, quien definió a su objetivo inmediato como "el pago del primer tramo de sueldos de julio para quienes cobran menos de 40.000 pesos.

