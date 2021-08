Cristina al presidente: “No te enojes, en los gobiernos populares, los errores se exacerban para indignar”

El presidente Alberto Fernández y la vicepresidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner se mostraron juntos durante un acto en la provincia de Buenos Aires. Fue durante la entrega de la vivienda número 20.000 construida desde que el inicio de la gestión, en el barrio Isla Maciel, en Dock Sud, partido de Avellaneda.

Además presentaron el Plan Hábitat Integral, que permite la urbanización y la capacitación laboral para vecinos de la Isla, además del Programa Nacional de Mejoramiento Barrial, mediante el cual se generan obras de Infraestructura de servicios.

También estuvieron junto a los máximos mandatarios de Argentina, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; el diputado nacional, Máximo Kirchner; la vicegobernadora Verónica Magario; el ministro Jorge Ferraresi, y los precandidatos a diputados del Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollan.

El acto por la vivienda 20 mil se enmarcó en la construcción de otras 35.329 que realiza el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y unas 48 mil que se harán entre septiembre y noviembre próximo, de las 100 mil casas que están en proceso de construcción hasta fines de 2021, que generan más de 300 mil puestos de trabajo.

En el comienzo de su discurso, la ex presidenta denunció la “cacería” de opositores durante el gobierno del ex mandatario Mauricio Macri en “complicidad con los jueces” y gracias a las mesas judiciales: "Hoy me vienen a hablar de la República y aquella que era lo que conformaron mesas judiciales con integrantes hoy prófugos. Ninguno se fue para eludir la justicia, todos pusimos la cara y el cuerpo y nos vienen a dar lecciones de República".

Y agregó sobre los funcionarios de Juntos por el Cambio: “Los que hoy hablan de la república, ¿Dónde estaban cunado se perseguía y se encarcelaba opositores sin juicio?¿Dónde estaban cuando se encarcelaba a dueños de medios de comunicación? Los que conformaron mesas judiciales con algunos de los integrantes hoy prófugos".

Por otra parte le dijo a Alberto: “Vos tranquilo; poné orden en lo que tengas que poner orden. No te enojes ni te pongas nervioso porque, cuando uno es Presidente, los errores, las transgresiones, se magnifican en los casos de gobiernos populares y se exacerban para irritar, para indignar, mientras tanto se han ocultado la entrega de un país, el endeudamiento sin límites”. Y agregó: “Nosotros sabemos por qué somos peronistas o kirchneristas. Pero los que son macristas, o de Cambiemos ¿por qué son? ¿Qué razones, pueden invocar, derechos, garantías, símbolos o cosas? Muchas veces, en su gran mayoría, es el odio hacia el otro, hacia el que sienten diferente al que no creen, y esto debe cambiar en la República Argentina”.



Más frases de Cristina:

“Mi deseo es superar esta forma de vincularse a través del odio en la Argentina. Se ha ocultado la entrega de un país y el endeudamiento sin límites".



“Yo decía el otro día en Escobar cuando presentamos las listas, la necesidad de hablar con seriedad y honestidad para poder discutir una Argentina que realmente lo necesita".

“Hablemos de los últimos 20 años. Hablemos del año 2001 cuando aquella primera alianza de la cuál, muchos de los candidatos que hoy hablan de república eran ministros de aquella alianza (sobre la Alianza de Fernando de la Rúa)".

"Fue la primera alianza que culminó como ya saben todos en una crisis sin precedentes".

“El país parecía que se nos iba entre las manos. Propuestas de arancelar la universidad. Y llegó Néstor, el presidente menos votado. Me señala Leopoldo Moreau, que tuvo 2 puntos menos que Illia. Néstor, ese hombre, desendeudó a la Argentina del Fondo Monetario Internacional"

“Muchos de ustedes no habían nacido y ya estábamos endeudados con el FMI. Por eso los jubilados ganaban 200 mangos”.

“Y llegamos al 2015 con el nivel más bajo de endeudamiento. Y no lo digo yo, lo dijo un ministro del gobierno anterior, que habíamos dejado un nivel de endeudamiento casi escandalosamente mínimo”

“Cuando venía para acá, venía pensando por que me hice peronista. Mi familia no es que hubiéramos recibido una casa o un juguete. Era el cúmulo, los activos que tiene una sociedad en derechos. Y abrazamos el peronismo".

“Hay mucha gente que no vivió el peronismo, pero vivieron esto. Se sienten kirchneristas por que no tuvieron la experiencia del peronismo".



"Los que son macristas, ¿Pueden invocar derechos, garantías y esas cosas? No, ¿Saben que es? El odio hacia el otro".



En este tiempo que le tocó a Alberto, se la pasó atajando penales”.



"Por eso digo que es bueno que reflexionemos todos juntos acerca de estas cosas. Y poder superar esta forma que pretenden imponernos de vincularnos a partir del odio o la negación del otro”



"Todos saben de que estoy hablando. Todos saben que si una hermana mía hubiera blanqueado 35 millones de dólares, yo no estaría acá. Y sin embargo eso no ha pasado".



"El poder no se cuestiona a si mismo. El poder siempre cuestiona al pueblo en sus errores