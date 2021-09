Cristina apuntó contra Vidal y Macri: "En 2015 el salario en Argentina era el más alto de la región, lo devolvieron cuatro años después como uno de los más bajos"

El presidente, Alberto Fernández, y la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, encabezaron juntos en Tecnópolis el cierre de campaña electoral nacional del Frente de Todos (FdT), de cara a las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). La primera en tomar la palabra fue Cristina, quien durante la extensa oratoria cuestionó al macrismo, habló del FMI, de la pandemia y resaltó: "En el país de 2015 el salario era el más alto en dólares de Latinoamérica. La devolvieron cuatro años después con uno de los salarios más bajos de América Latina en dólares también".

Durante su discurso, que estuvo plagado de definiciones políticas, recordó que “la emergencia tarifaria” que tuvo que encarar el Gobierno luego de asumir el 10 de diciembre de 2019 para que "la gente pueda volver a prender la calefacción". “Poca cosa más traumática que el telegrama de despido. Y lo que cuesta recomponer esa relación entre el asalariado y el capital. Se pudo sostener con el ATP y el IFE el consumo medianamente", explicó.

Y sumó: "Es imposible sustituir la actividad económica que se despliega cuando la gente hace una vida normal. En el país de 2015 el salario era el más alto en dólares de Latinoamérica. La devolvieron cuatro años después con uno de los salarios más bajos de América Latina en dólares también. Se había empezado a recuperar y se perdió en pandemia. Hoy tenemos un retraso salarial importante. No hay que tenerle miedo a las discusiones paritarias”.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Además, la ex presidenta destacó la negociación para la reestructuración de la deuda contraída por el anterior gobierno y la decisión de entregar medicamentos gratis a los jubilados. "Hoy la argentina todavía está en pandemia, el mundo patas para arriba, le debemos al FMI 44 mil millones de dólares y a los acreedores externos lo que se reestructuró. Tenemos que mejorar los salarios, seguir bancando las actividades que siguen teniendo problemas como el turismo", resaltó.

Por esta razón, señaló que los argentinos "necesitan mucha responsabilidad institucional y eso no solamente es de los que gobiernan, es también de la oposición, de los medios, de empresarios, de sindicatos, de todos aquellos elegidos en el lugar que entran. Tienen que dar cuenta de sus actos y saber que un país no se construye solo y nadie se salva solo. Esta es la discusión que estamos dispuestos a dar de cara a la gente y de nuestras ideas, de las cuales estamos muy orgullosos”.

También destacó que el Gobierno nacional "salió a la cancha a hacer lo que sabe hacer, cuidar a la gente y construir", ante la irrupción el año pasado de la pandemia de coronavirus en el país. "Se levantaron 30 hospitales portátiles y en la provincia de Buenos Aires terminamos cinco hospitales" resaltó, explicando que al final de su Presidencia "había dejado prácticamente terminados pero que se habían negado a abrir"

La mandataria también se deshizo en halagos por el nivel de vacunación que maneja el país y apuntó contra el "periodismo de oposición". “Máximo y Alberto se enojan porque miro TN y LN+. Estaba el ex presidente (Macri) en su canal (LN+). Lo agarré empezado. Le estaban preguntando. Los dos periodistas…. son periodistas pero bueno no voy a adjetivar ni descalificar. Le decían que no lo dejamos gobernar", contó Cristina.

Y rápidamente contextualizó: "‘¿Usted dice que los peronistas son golpistas?’, le preguntaba. ‘Si, son golpistas’. Amigo, lo llevaste a Pichetto de vicepresidente, que fue presidente del bloque peronista durante los 12 años, que te votaba hasta el café con leche en el Senado y decís que los peronistas no te dejaron gobernar. Vamos, che. Y los periodistas no le preguntan nada, no le repreguntan nada".

Visiblemente ofuscada, resaltó que en el Senado, su partido "votó los allanamientos de mis tres casas y yo había sido la presidenta del partido. ¿De qué me están hablando que no tenían mayoría?”. “Frente a la crisis de vivienda que hay en el país, la ex gobernadora pudo conseguir un piso igual que el mío en Recoleta, a mitad de precio y el vendedor le prestó la plata. Y a nadie le llama la atención y nadie le pregunta nada", sostuvo, sobre María Eugenia Vidal.

Y concluyó: "Yo siempre viví así. Ponganle que yo soy una groncha peronista. Pero esto que estoy diciendo, ¿saben por quién me lo enteré? Por una rubia que no es peronista, no es groncha y que si esto fuera monarquía no sería menos que duquesa. Vidal hablaba de la reelección de los intendentes, pero lo más grave no es eso. Puede ser que ella honestamente piense que está mal juntarse con gente que hace eso. Pero resulta que hoy en el acto de Santilli está el intendente del principado de San Isidro. Ya no es reelecto, lo heredó. Sabías Leandro (Santoro) que en el 2023 se van a cumplir 40 años de la misma familia del mismo apellido. No es ese el problema. El problema es que no puedo tener un doble discurso y decir una cosa en un lado y otra en el otro. No podemos seguir permitiendo que se mienta tan alevosamente y se tergiverse la verdad de esa manera”.

Las otras frases de Cristina: críticas a Quirós, Vidal, Larreta, Macri y al periodismo