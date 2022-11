Cristina en el acto de la UOM: "La Justicia no va a investigar nada sobre el atentado porque les sirvo de acusada y no de víctima"

Después de mucho tiempo de no aparecer frente a una muchedumbre, mucho más tras el atentado que sufrió el 1° de septiembre en su casa de Recoleta y a pesar de estar rodeada de la militancia peronista, Cristina Fernández de Kirchner volvió a protagonizar un multitudinario acto.

La vicepresidenta estuvo presente en el plenario de delegados de la Unión Obrera Metalúrgica, que se realizó en Pilar. “Voy a participar del Plenario de delgados de la Unión Obrera Metalúrgica, al que fui invitada por el compañero Abel Furlán", había anunciado la ex presidenta desde su cuenta de Twitter.

El acto fue trasmitido en vivo y contó con más seguridad de la habitual en un acto de trabajadores. En ese sentido, el ministro bonaerense, Sergio Berni, había contado en Argenzuela: "Nuestra jurisdicción es el perímetro, no tenemos adjudicada la seguridad de la vicepresidenta al momento del contacto con la gente. Entiendo que se ha reforzado y se han realizado muchos cambios en su custodia y que el acto de hoy no será una excepción".

El primero en hablar fue Federico Achával, el intendente de Pilar, quien dijo: “Nosotros bancamos a Cristina, nosotros amamos a Cristina, nosotros sentimos un amor enorme por ella. Y cuándo preguntan por qué, es porque el pueblo no se olvida de los cuatros de gobierno de Néstor, el pueblo no se olvida de tus ochos años de gobierno donde ampliaste derechos. Y el pueblo no se olvida que tras un gobierno neoliberal, le pusiste el cuerpo para la unidad y tuviste un gesto de grandeza por el pueblo y por la Argentina grande. Después de todo lo que te pasó, después del intento de magnicidio, sabemos que es con todos, es con los trabajadores pero sobre todo es con vos, Cristina”.

Luego habló Abel Furlán, el titular de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) que afirmó: “En el congreso de 2019 en Mar del Plata, tomamos el compromiso por la representatividad. Por eso quisimos diseñar una recorrida para estar cerca de nuestros compañeros delegados con tres objetivos bien claros: representatividad, armar la agenda del futuro y recuperar el rol protagónico que supo tener nuestra organización que no solo defendió los derechos de los trabajadores sino que estuvo en la centralidad de la política para darle felicidad al pueblo”.

"No te hemos invitado a que seas candidata de nada", le dijo Furlán. Y completó mientras los trabajadores la aplaudían para que sea presidenta: "Vinimos a agradecerte. Te invitamos para agradecerte. Lo que han hecho Néstor y vos para nosotros, los trabajadores, ha sido maravilloso. Y como ya dije, tenemos la certeza de que siempre que tomaste una decisión, lo hiciste pensando en cada uno de nosotros. Te queremos agradecer eternamente ese esfuerzo. Sabemos que pusiste todo y un poco más. Gracias por compartir con nosotros". En el acto también estuvieron presentes el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza; y el funcionario bonaerense y miembro de La Cámpora, Andres "Cuervo" Larroque.

Luego fue el turno de Cristina, quien empezó diciendo: "No hay mejor lugar que estar junto a los trabajadores y las trabajadoras. Este representante gremial, Furlán, votó en contra del endeudamiento con los fondos buitres haciendo honor a su representación y a su organización. Yo estoy acá... es mi primera salida. Hoy se cumplen exactamente dos meses y tres días de eso que todos y todas vieron por la televisión. ¿Saben que yo también lo vi por televisión? No me di cuenta del arma que me iba a volar la cabeza. Dicen los psiquiátras que es mejor porque el trauma de las personas a las que les martillan en la cabeza es algo que los acompaña toda la vida. En estos dos meses, no me puedo sacar de la cabeza que hubiera pasado si hubiera disparado. Esa imagen para mis hijos y mis nietos... Pero la verdad que después de eso que pasó, y de estos meses de reflexión, creo que algunas cosas positivas de un hecho tan horrible y espantoso".

Y continuó: "La primera cosa positiva es que esos presuntos indignados e indignadas que tiraban cosas encendidas a la Casa de Gobierno no eran indignados sino que eran gente pagada. Esos indignados que eran reproducidos por la televisión no eran así, recibían millones de pesos. Así que cortenla con lo de los indignados rentados que no va más en la República Argentina. La segunda cosa positiva es que esa fuerza política que dice que va a darle seguridad a los argentinos pusieron a conducir la Escuela de Inteligencia a una Miss Argentina... la verdad que cuando la vi pensé que era como una película de James Bond. Pero no es así. Y ahora la Justicia no va a investigar nada porque le sirvo de acusada y no como víctima".

Luego hizo un análisis económico sobre Argentina en 2015, antes del gobierno de Mauricio Macri. "Hay 17 puntos entre productividad y salario. La doctrina liberal de la economía les dice hoy a los trabajadores les dice que el salario es igual a la productividad. Y no es así. Eso que se ve ahí es la renta extraordinaria que toma hoy el capital en la Argentina". En otro tramo, afirmó: "Fijense los picos del salario cómo cayeron. El más bajo es del año 77 en la dictadura. Y recién volvemos recuperar la participación de los salarios en el producto por arriba del 50% durante mi segundo gobierno. En el período 2011-2015 ustedes participaban en más del 50%. Por eso, eso significaba que veníamos de un colapso después de la convertibilidad. De hecho, hay gente que aparece en la televisión y dicen que el mejor gobierno fue el de la década del 90. Y eso es falso. Ahí hay un problema de desinformación muy grande".

En otro punto dijo sobre la suba a los trabajadores: "Necesitamos una suma fija para los trabajadores. Esto no va en contra de las paritarias. Es necesaria una suma fija para los trabajadores. El tema de los precios también... cuando dicen que el Estado no debe intervenir en los precios porque los mercados se regulan... No no. Si los mercados fueran transparentes y que no estuvieran concentrados, sería una cosa. Pero no es así. Y en eso es el Gobierno quien tiene que terciar en la redistribución del ingreso como lo hacíamos en nuestros gobiernos. Y el ministro de Economía está haciendo un gran esfuerzo administrando por todo lo que pasó. Ustedes me han escuchado criticar a varios funcionarios. A veces leo lo del 'experimento del Frente de Todos'... Miren las decisiones políticas hay que evaluarlas cuando fueron tomadas. En 2019, cuando el macrismo había endeudado al país de una manera impresionante, cuando volvió el Fondo, déjenme contarles cómo se toma una decisión política... En ese momento, yo tomé una decisión para garantizar que el peronismo ganara las elecciones. Y sobre todo que los tarifazos, la persecución judicial a dirigentes políticos, a empresarios y a gremialistas que hasta los habían apoyado, debía hacer algo".

Y explicó: "En las elecciones con Estados Unidos, Trump iba a ser reelecto y había puesto, a través del Fondo, 45 mil millones de dólares para sostener al gobierno de Macri. En Brasil, el que hoy es presidente,Lula, estaba preso. Correa estaba exiliado. Y aquí ¿cuál era la situación? Mi responsabilidad era que esa política no sea ratificada. Y no estaba acompañada. No es un reproche, es una descripción. Algunos movimientos sociales no veían tan mal las ayudas que recibían. Los dirigentes de la CGT no hacían mucho más. Y tuve que tomar una decisión de la que no me arrepiento porque realmente pudimos... No votamos en contra de nombres, votamos a favor o en contra de políticas".