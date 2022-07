Cristina, en modo tregua: aniquiló a Guzmán, lo trató de "ingrato" y le tiró centros a Alberto

Las expectativas eran muy altas y todas las miradas estaban puestas en El Calafate: allí la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner participó de la inauguración del cine-teatro municipal de la ciudad. Lo hizo casi una semana después de su última aparición pública, la cual derivó con la renuncia de Martín Guzmán como ministro de Economía y la posterior asunción de Silvina Batakis en el cargo.

La mandataria estuvo junto a su cuñada, la gobernadora, Alicia Kirchner, y el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, los cuales inauguraron el cine que ya recorrió días pasados junto al intendente peronista, Javier Belloni. "Nos enteramos de la intempestiva renuncia del ministro de Economía, que no se lo cargo a nadie, creo que fue un inmenso acto de irresponsabilidad política", dijo Cristina sobre la renuncia de Guzmán.

Y lanzó con furia: "Hacerlo enterar al presidente de una renuncia por Twitter, nada más ni anda menos que del ministro de Economía, no me parece bien. Y también me parece un gesto de inmensa ingratitud personal hacia el propio presidente. No lo voy a negar ni a ocultar las diferencias que puedo llegar a tener con el presidente en cuanto a política o funcionarios, pero éste presidente había bancado a ese ministro de Economía como a nadie".

Para la vicepresidenta, la partida de Guzmán no solo fue un acto de "irresponsabilidad" para con el país, sino que también fue un gesto de "ingratitud" con el jefe de Estado. "Se enfrentó inclusive con sus propias fuerzas de la coalición. ¿Se merecía realmente eso? Yo creo que fue un inmenso gesto de ingratitud personal hacia el propio presidente. Los argentinos debemos empezar a hablar claro entre nosotros", resaltó.

Para la próxima querida nunca más me digas excelentísima que detesto que me digan eso. Con Cristina y señora vicepresidenta alcanza y sobra.

Es un día muy especial, inauguramos esta fantástica sala de cine para todos los santacruceños.

Este latiguillo, están todo el día con el déficit de Aerolíneas argentinas, déficit que fue reducido por cierto, pero en el balance de Aerolíneas Argentinas que aún da déficit, no se cuentan las ganancias de los balances de los hoteles, los restoranes, de las pistas de esquí, de las cataratas. Haber, por qué no sumamos todos los balances de todo lo que se gana. por favor, qué mirada tan corta. me parece que en ese balance de Aerolíneas Argentinas hay que contar esto y precisamente si hubo un sector ultra castigado durante la pandemia fue el turismo. le pido a todos los dirigentes políticos y empresariales que se quejan amargamente de Aerolíneas que carguen en el balance todas las rentabilidades empresarias del sector turístico a lo largo y ancho del país porque también le pertenecen a Aerolíneas Argentinas. Esto para todos aquellos que tienen una visión estrictamente económica de las cosas. Hay argentinos que necesitan viajar, cuyos destinos no son rentables y si no va Aerolíneas, no va nadie. Este es el rol del Estado. Si solo fuéramos donde hay rentabilidad, qué hacemos con los millones de argentinos en destinos remotos donde no hay rentabilidad económica pero si hay rentabilidad social.

También em quedé con el Previaje, una excelente política del Gobierno para afrontar la devastación que sufrió el sector turístico después de más de un año de parálisis absoluta. No conozco empresario, no conozco inversionista que no reconozca en el Previaje una excelente decisión del Gobierno. No compremos más cosas etiquetadas y enlatadas, el Previaje es una política de expansión en términos fiscales y en términos monetarios es emisiva. Gasto cien y me dan cincuenta más. Lo que sí creo es que el gobierno debería hacer que cuando se establezca el nuevo Previaje convoque a la cámara hotelera y gastronómica para acordar políticas de precios porque hemos tenido que el sector ha sido uno de los que más han contribuido a la conformación del índice inflacionario, junto con textiles. Si el sector público hace una inmersión de la magnitud y de las características del Previaje contribuyan con un acuerdo de precios, y el que no quiera no está adherido y no se le liquida. Es cuestión de ponerse a sentar, trabajar y diseñar. Es simple. No puede ser que el estado esté siempre demandado y a la ahora de que el sector privado, ayudado por el Estado, no quiera recomponer márgenes de rentabilidad y ganancias. Estos no son derechos incorporados, son conquistas y miradas sobre cómo debe desarrollarse el Estado.

Alicia antes de ser gobernadora fue Ministra de Desarrollo Social... No voy a decir eso porque sino van a decir que estoy queriendo revolear algún ministro, no pienso repetir eso y no pienso revolear a ningún ministro. Alicia cuando asume acompañando a su hermano en el 2003 recibe al mes 2.200.000 planes de jefes y jefas de hogar. Una política que había desarrollado el presidente Duhalde, que lo hizo bien porque la crisis de 2001 era espantosa. A partir de ahí se comenzó a desarrollar una política social, que no se solucionan en el Ministerio de Desarrollo Social sino en el Ministerio de Economía, pero mientras el ministerio de Economía resuelve temas macroeconómicos para poder brindar oportunidades de trabajo reales, hay también paralelamente la tarea de ir acomodando a esos hombres y mujeres que quedaron fuera del mundo productivo por distintas circunstancias. Así fue que al año 2015, cuando entregamos el gobierno de aquellos 2.200.000 planes apenas quedaban un 10% que además se habían desarrollado en dos programas de políticas sociales que comenzaron del 2009: Argentinas trabajan y Ellas hacen.

Ellas hacen fue un programa dirigido a todas las mujeres víctimas de violencia doméstica para que pudieran salir de esa situación. Las mujeres no se van de la casa, no porque les gusta que la maltraten, sino porque no tienen la oportunidad económica y la seguridad de poderse mantener a ella y a sus hijos. El 60% de las mujeres que habían ingresado a ese programa se separaron. Ya veo el título: Cristina promueve la separación de la familia. Llegamos a tener 3500 sedes comunitarias donde se desarrollaban el Pla fines uno y fines dos. El cien por cien de los hombres y mujeres recibían capacitación en obras. No estoy promoviendo a Alicia como ministra de Desarrollo Social, quédense tranquilos que está muy cómoda en la provincia. Santa Cruz integra el pelotón de provincias, son nueve, que producen más dólares que los que consume para su aparato de trabajo o productivo. Hay nueve provincias argentinas que producen más dólares: la primera es Santa Fe, casi 12 mil millones de dólares y está separada del resto porque tiene la hidrobia y el servicio de puertos. Las primeras cinco son: Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Chubut y Santa Cruz. Y si miro la cifra de dólares por la cantidad de habitantes, Santa Cruz es la primera en materia de producción de dólares. Cuando esta señora llegó al gobierno, éramos los últimos productores de oro y plata, hoy es la primera provincia en producción de pata y oro de Argentina. Averigüen la que más gasta dólares y no produce dólares. Sí, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: más de 7 mil millones de dólares.