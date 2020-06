Cristina estuvo tres horas en el juzgado para conocer las pruebas del espionaje ilegal de Cambiemos

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se presentó hoy en el Juzgado Federal 1 de Lomas de Zamora, donde se interiorizó sobre los elementos reunidos por la justicia en una investigación por espionaje ilegal del que habría sido víctima durante el gobierno de Mauricio Macri, informaron fuentes judiciales.



La ex mandatara permaneció en los tribunales de la localidad bonaerense por espacio de tres horas, en las que estuvo acompañada por su abogado Carlos Beraldi y se reunió con el juez de ese distrito Federico Villena, quien la había convocado la semana pasada.



Tras haber tomado contacto con parte de la prueba que indicaría que fue víctima de seguimientos por parte de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) bajo la gestión de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, desde su entorno descuentan que la ex jefa de Estado solicitará ser tenida por querellante, lo que la habilitaría a solicitar medidas de prueba, entre otras cosas.



Este mediodía, mientras se dirigía hasta Lomas de Zamora, Fernández de Kirchner difundió un video a través de sus redes sociales, en el que sostuvo que la "la AFI, que dependía en forma directa de Mauricio Macri, utilizó narcotraficantes para realizar atentados a funcionarios de su propio gobierno, y seguimiento y espionaje político tanto a opositores como a sus propios dirigentes".





La referencia al "atentado" tiene que ver con que el expediente del presunto espionaje comenzó a robustecerse a partir de la declaración de un supuesto narco detenido, Sergio "Verdura" Rodríguez, quien afirmó ante el juez Villena que había sido contratado por una agente de la AFI para "darle un susto" a un ex funcionario del Ministerio de Seguridad.



En el video que hizo público antes de su encuentro con el juez, la vicepresidenta también cuestionó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por no intervenir cuando se difundieron "en radio y en televisión, durante meses, anunciadas con bombos y platillos" las "ya célebres escuchas" de sus conversaciones con Oscar Parrilli.



"Si hubiesen sancionado responsables (de la divulgación de las escuchas de conversaciones privadas), es probable que esta causa no hubiese existido", dijo con su voz en off, en el video en el que pudieron verse las imágenes de las calles que recorrió al salir de su domicilio hasta el juzgado, desde adentro del auto que la trasladaba.



El juez citó también al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y a otras presuntas víctimas del espionaje ilegal que investiga en su juzgado para mostrarles la evidencia que existe sobre lo ocurrido con cada uno de ellos y darles la posibilidad de que se presenten como querellantes.



Larreta confirmó hoy, en declaraciones radiales, que esta semana concurrirá a los tribunales federales de Lomas de Zamora (podría ir mañana, según pudo saber Télam) para conocer la causa que investiga un supuesto espionaje ilegal a políticos durante la gestión de Cambiemos, aunque dijo estar "convencido" de que el ex presidente "no tiene nada que ver".



"Esta semana me voy a presentar ante el juez que me citó en calidad de víctima; yo confío en que la justicia investigue a fondo para determinar los hechos y las responsabilidades", dijo Larreta en declaraciones a CNN Radio respecto de la convocatoria del juez Villena.