Cristina fulminó a Macri: “Ahora se entiende por qué su mamá lo castigaba por mentir”

Tras la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner, que fue presentado el domingo 9 de julio por el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el precandidato a presidente por Unión por la Patria y actual ministro de Economía, Sergio Massa, y también por su precandidato a vice, Agustín Rossi, entre otros, desde el PRO salieron a criticar con dureza. Sobre todo, el ex presidente Mauricio Macri utilizó su cuenta de Twitter para hablar del “falso” rol de su gobierno y del “tiempo perdido”.

Las palabras de Macri sobre la obra más importante de Argentina en las últimas décadas y que servirá para transportar el gas que se produce en el yacimiento Vaca Muerta, en Neuquén, fueron: “En 2019 dejamos la licitación lista y el financiamiento preparado. Solo tenían que avanzar. En lugar de eso, tuvimos discursos rimbombantes sobre soberanía, autoabastecimiento e independencia”.

Y siguió: “Un saludo a ingenieros y a las constructoras por una obra formidable, a pesar de que por el apuro y la falta de previsión del gobierno costó 800 millones de dólares más de lo que habría costado en condiciones normales. La historia de este gasoducto (disculpen si no lo llamo por su nombre oficial) es otro ejemplo de las oportunidades, los millones y el tiempo que perdimos los argentinos por la obstinación del kirchnerismo de destruir cualquier cosa que estuviera hecha por nosotros. Ahora por lo menos tenemos algo concreto. Aprovechémoslo”.

Unas horas después, en la tarde del lunes, Cristina refutó cada una de las críticas de Macri con datos concretos sobre la obra. “A propósito de los números sobre los que charlábamos ayer en la inauguración del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner que, con sus 573KM, permite incorporar, en esta primera etapa, 11 millones de m3/día a la red troncal de gas”, fue lo primero que escribió la vicepresidenta en su cuenta de Twitter.

Y continuó con más cifras sobre lo que ocurrió entre los años del gobierno de Kirchner y los dos en las que ella fue presidenta: “Entre 2003 y 2015 se instalaron 3.211KM de gasoductos troncales y 290.690 HP en plantas compresoras que permitieron ampliar la capacidad de transporte de producción de gas nacional en 26 millones de m3/día”.

En contraste, enumeró cuáles fueron los números que se manejaron durante el gobierno de Macri: “Entre 2016 y 2019 se instalaron 53KM de gasoductos troncales y 3.100 HP en plantas y turbocompresoras, cifras que -como los propios valores indican- no tuvieron impacto alguno en el sistema de transporte”.

Para finalizar el posteo, Fernández de Kirchner escribió: “Ahora se entiende por qué su mamá lo castigaba por mentir”. ¿Por qué razón CFK escribió esa frase? Porque en 2019, durante una entrevista con la revista Noticias, la madre de Macri, Alicia Blanco Villegas, declaró: "Lo he criado con muchísimo cariño y dentro de las posibilidades de enseñanza que uno pudo darle, a lo mejor demasiado severas porque mi familia era muy severa conmigo. No tenía estudios especiales para saber cómo tratar a la niñez". Y finalizó: "Por eso yo decía que él no podía llegar a ser Presidente. Era una de las cosas que más le reprochaba. Le he llegado a pegar por mentir, cosa que me arrepiento, pero no se debía mentir, jamás".