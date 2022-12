Cristina habló tras el fallo de la causa vialidad: "No voy a ser candidata en 2023"

La condena que dictó el Tribunal Oral Federal N°2 para la ex presidenta del país es de seis años con inhabilitación laboral. En el discurso que tenía preparado para hablar en defensa propia apuntó contra Macri, Larreta, jueces federales, y puntualmente contra Héctor Magnetto.

"La condena estaba escrita, no es que fuéramos clarividentes ni adivinos", comenzó explicando Cristina. Con respecto al inicio de sus problemas judiciales, la vicepresidenta del país apuntó contra Mauricio Macri: "Cuando llega el gobierno de Mauricio Macri revive la denuncia que tenía con respecto al sur, y las vuelve a traer luego de que ya habían sido analizadas, juzgadas tal y como él había indicado. Esta claro que cuando vas a ver a un juez que cabe reconocer que no estuvo solo".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

“Está claro que la idea era condenarme como finalmente hoy hicieron. Pero como ya me habrán escuchado en los alegatos, de acuerdo a lo que dice la constitución yo no tengo el manejo ni de las leyes del presupuesto que son aprobadas por diputados y legisladores. Además es curioso que dice que el delito lo cometí a través de leyes. Yo no legislo, no sancione nada. Y tampoco el Presidente de la república. No administra ni ejecuta el presupuesto”, continuó CFK.

"Quien ejecuta y tiene a su cargo el manejo y la administración de todo esto es el responsable. En este caso la Presidenta no es responsable", reveló haciendo referencia a lo sucedido durante su mandato. Además agregó: "Quien tiene la responsabilidad es el Jefe de Gabinete. A lo largo de todo el juicio se probó que ninguna de todas las mentiras que dijo Luciani y era cierta. Por lo tanto cuando tuvieron que replicar cada uno de los hechos de los documentos, de las pericias, no pudieron replicar nada".

En base a la actual causa que rige, la ex Presidenta afirmó: "Esta condena no es por las leyes de administración. Ésto es una condena que tiene su origen en un sistema. Esto es un estado paralelo y mafia policial. Y a confirmación de un sistema paraestatal, donde se decide sobre la vida y el patrimonio de los argentinos que esta por afuera de los resultados electorales, lo tuvimos este finde semana". “Si dije que este era el tribual del lawfare, después de todo lo que me tocó vivir, este tribunal es un pelotón de fusilamiento”.

Por otra parte, Cristina expuso a jueces y a funcionarios de Horacio Rodríguez Larreta, actual Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con respecto a un dudoso e "ilegal" viaje que realizaron en un avión que según su relato, fue pagado por ellos. "En ese viaje privado que partió de Aeroparque, cuatro jueces viajaron allí, y ¿por qué importa en esta causa? Los cuatro jueves fueron Juan Mahiques, que lo plantaron ahí, Julian Ercolini, es el juez que instruyó ésta causa. El padre de Mahiques también estuvo involucrado. También hay dos funcionarios de Rodriguez Larreta, Marcelo D´Alessandro, a quien recuerdo muy bien. Es quien coloco las vallas cuando sucedieron los episodios después del atentado, el fue el autor de eso, y días posteriores a eso hizo acciones de inteligencia con la policía de la ciudad que sacaba fotos a toda la gente que entraba y salía en mi edificio".

"Esto es el sistema que hoy esta funcionando bajo la congoja y falsa denominación del poder judicial, una mafia. Magnetto es quien pagaba el avión de estos encuentros y Pablo Casey, sobrino de él, también fue parte de esto", expresó Fernández de Kirchner.

Además, arremetió contra los medios periodísticos por su accionar: “Así como había juntas militares en una etapa muy terrible de nuestro país, parece que también hay juntas que gobiernan el país y deciden por fuera de todos los estamentos”, agregó Cristina Kirchner desde su despacho. “Yo mascota no voy a ser nunca mascota del poder, conmigo no. Mascota de ellos no voy a ser nunca, así me den seis años o veinte”, siguió.

También dijo sobre su posible candidatura en 2023: "No voy a ser candidata a nada en 2023. El 10 de diciembre termina mi mandato y me voy a mi casa. Voy a hacer lo mismo que en 2015. Termina mi mandato y me voy a mi casa. A menos que a Caputo se le ocurra financiar a una banda criminal y me peguen un tiro. Porque me quieren presa o muerta".