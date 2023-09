Cristina Kirchner contra la Justicia de EEUU: "Así es cómo se logran los fallos a favor de Fondos Buitre"

Mientras que una parte del país defiende dolarizar y perder la soberanía monetaria como la salida a la crisis, en los Estados Unidos (EE.UU) denunciaron por corrupción a un juez de la Corte Suprema que falló a favor de los fondos buitres y en contra de la Argentina. Cristina Fernández de Kirchner, compartió un video de la intervención y definió la situación con "un viejo aforismo que reza: 'Hay tres cosas que no se pueden ocultar por mucho tiempo: el sol, la luna y la verdad'".

"Y si no me crees mirá y escuchá a la congresista de Estados Unidos Alexandria Ocasio-Cortez, en una audiencia del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EEUU, denunciando sobornos de Paul Singer a un miembro de la Corte Suprema de EEUU que falló a favor de los Fondos Buitre y en contra de nuestro país por la bonita suma de 2.400 millones de dólares", escribió la ex presidenta en su Twitter. "Que no te mientan más. Es así cómo se logran, en el Poder Judicial de EEUU, fallos a favor de Fondos Buitre y en contra de la Argentina, tu país", agregó.

En el material audiovisual se ve una interpelación de la diputada norteamericana a la abogada Katherine Clark de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, respecto al magistrado Samuel Alito, quien es investigado por un viaje en avión privado que hizo con fondos públicos y que costó alrededor de 200 mil dólares. En este fue al Parque Nacional Katmai de Alaska y se fotografió, en una tarde de pesca en la orilla del río Nushagak, con el administrador de los fondos buitres.

"Así que acá está Paul Singer, un multimillonario y director de un fondo de inversión, trabaja en fondos de inversión. Y aquí está el juez de la Corte Suprema, Samuel Alito. Hemos visto que el multimillonario que generosamente patrocinó este viaje", remarca Ocasio-Cortez en el video. "Paul Singer, se presentó ante la Corte al menos 10 veces, en casos donde la prensa judicial y los principales medios de comunicación habitualmente cubrieron su rol", agrega.

"Así que fue público que tenía asuntos ante la Corte. Y en 2014, de hecho, el juez Samuel Aito, junto con la Corte, acordaron resolver una cuestión vital en una batalla de décadas entre el fondo de Singer y la nación Argentina. ¿Sabes si Alito se recusó de este caso?", pregunta la congresista. "Creo que él no lo hizo", responde Clark.

"Él no se recusó de este caso, y de hecho, él usó su asiento en la Corte Suprema, después de todo esto, para fallar a favor de Singer. Y con esa decisión, el fondo de Singer recibió 2.400 millones de dólares debido a esta sentencia. No es un mal retorno de la inversión por un viaje de pesca", denunció la demócrata.

En 2014 Alito fue uno de los siete jueces que votaron en contra del país, mientras que sólo uno no lo hizo. El problema es que este magistrado nunca se recusó del caso, aún con todas estas demostraciones de vínculos con una parte interesada. Hace unos meses, ProPublica le envió unas preguntas y este contestó que a Singer lo había visto "no más que un puñado de ocasiones" y que nunca habían hablado de sus negocios.

La novedad se da a una semana del fallo de la justicia de Nueva York contra la Argentina por la expropiación de YPF a la española Repsol, por la cual el país deberá pagar hasta 16.000 millones de dólares. Un fallo que se desdibuja al lado de la grave falta ética que reveló Ocasio-Cortez sobre la Justicia de EE.UU.

Minutos después de la publicación de la ex mandataria en las redes sociales, el presidente Alberto Fernández adhirió al cuestionamiento que hizo Cristina y afirmó que la denuncia de Ocasio-Cortez "es gravísima y escandalosa". "Así consiguieron fallos los fondos buitres contra la Argentina, como bien señala Cristina Kirchner. Nada muy distinto a lo que ocurrió en Lago Escondido y que la justicia aún hoy no investigó", remarcó el jefe de Estado".