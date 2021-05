Cristina Kirchner denunció "un golpe institucional" tras el fallo de la Corte Suprema: su duro descargo

La Corte Suprema de Justicia inició una nueva disputa entre Nación y el Gobierno porteño luego de fallar a favor de las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires. De esta manera, el máximo tribunal, apoyado en los votos de los jueces Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, hizo lugar a la demanda presentada por el Horacio Rodríguez Larreta y afirmó que el último DNU viola la autonomía de la Capital Federal.

En medio de este contexto, la que no se quedó callada y reaccionó en consecuencia fue la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. A través de un contundente hilo en Twitter, la mandataria denunció "un golpe institucional" tras el fallo de 91 páginas que contó con la abstención de Elena Highton de Nolasco. "El Senado de la Nación fue notificado de una insólita e inédita resolución por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de CABA", comenzó.

Y agregó: "Créase o no, en esa resolución se hacía lugar a una acción de… ¡Habeas Corpus contra el Congreso de la Nación, intimándolo para que en 15 días sancione leyes! Ignorando no sólo la división de poderes, sino peor aún: ignorando lo que es un Habeas Corpus. La Cámara Contencioso Administrativa Federal, a pedido de Clarín, decidió suspender la vigencia del DNU que declaró como servicio público a la telefonía celular, internet y la televisión por cable. O sea…".

Luego de afirmar que el Poder Judicial es también "problema" de la sociedad porque le permitió a las grandes empresas aumentar la tarifas del cable, internet y del celular "cuanto, como y cuando se les dé la gana", la vicepresidenta disparó: "La Corte acaba de decidir, en plena pandemia decretada por la OMS, emergencia sanitaria sancionada por el Congreso de la Nación y con más de 65.000 muertos en la Argentina, que el Poder Ejecutivo Nacional no tiene competencias para tomar medidas sanitarias. Ante este escenario, digo yo… para poder gobernar ¿No será mejor presentarse a concursar por un cargo de Juez al Consejo de la Magistratura o que un Presidente te proponga para Ministro de la Corte?".

Finalmente, en su descargo Cristina sostuvo que ante el fallo de los jueces de la Corte Suprema de Justicia, quedó "muy claro que los golpes contra las instituciones democráticas elegidas por el voto popular, ya no son como antaño". Cabe destacar que en su fallo, la Corte no declaró la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia que ordenó el presidente Alberto Fernández y que, entre otras restricciones, exigía el cierre de las escuelas.

El mismo, estableció que CABA y las provincias "pueden regular la apertura de las escuelas conforme con las disposiciones de la ley 26.606 y la resolución 387/21 del consejo federal de educación, priorizando la apertura y la reanudación de las clases presenciales".

Al mismo tiempo, sostuvo que "el Estado Nacional sólo puede regular el ejercicio del derecho a la educación de modo concurrente con las Provincias (ley 26.606), estableciendo las bases (CS. Fallos: 340:1795, consid 15), pero no puede, normalmente, sustituirlas, ni decidir de modo autónomo apartándose del régimen legal vigente (ley 26.606)".

El fallo fue en respuesta a la demanda que presentó el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, contra el decreto presidencial que suspendió por 15 días las clases presenciales. Ese decreto estuvo vigente hasta el viernes pasado. Ese día, el Presidente extendió la suspensión con otro decreto nuevo.

Uno de los puntos centrales, y del cual ya las partes tenían antelación, apuntaba justamente a que el Gobierno Nacional no puede decidir sobre competencias provinciales y que para eso necesita el aval de cada mandatario provincial o bien del Congreso. Otro de los datos no menores es que no se sostuvo la inconstitucionalidad del DNU debido a que al momento del fallo el mismo había perdido vigencia.

La causa fue iniciada el 16 de abril por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En su presentación, el gobierno porteño pidió que la Corte declarara inconstitucional el artículo 2 del decreto 241/2021 de Alberto Fernández que suspendió las clases presenciales en el área metropolitana (AMBA) por dos semanas y que dispusiera una medida cautelar. La administración de Larreta afirmó que el artículo cuestionado violaba “la autonomía de la Ciudad e implica una virtual intervención federal porque se arroga potestades sobre competencias eminentemente locales, en salud y educación”.