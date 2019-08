Cristina Kirchner pidió autorización a la Justicia para visitar a su hija en Cuba después de las PASO

Por cuarta vez en seis meses, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner pidió autorización a la Justicia para viajar a Cuba a visitar a su hija Florencia, que continúa con un tratamiento médico en la isla. El viaje sería diez días después de las PASO y anticipó que regresaría el 30 de agosto.

El planteo fue realizado por la defensa de la senadora y candidata a vicepresidenta al Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF 2), donde se desarrolla el juicio oral por el presunto direccionamiento de la obra pública en la Patagonia, en el que también están acusados por hechos de corrupción el ex ministro de Planificación, Julio De Vido, y el empresario Lázaro Báez.

Si la Justicia le concede a Cristina Kirchner el recurso presentado podría viajar a Cuba entre el 22 y el 30 de agosto. La defensa señaló que el viaje obedece a “razones personales”. El objetivo es volver a visitar a su hija Florencia, quien se encuentra en la isla desde febrero pasado, donde realiza un tratamiento médico producto de un linfedema ligero, que según detalló meses atrás la propia ex presidenta fue provocado por el stress que implicaron las sucesivas causas judiciales por las que debió responder.

De hecho, la propia presencia de Florencia Kirchner en Cuba también es análisis de la Justicia argentina, que todavía no determinó si puede continuar en ese país o si debe regresar para afrontar juicios por supuestos hechos de corrupción (casos Los Sauces y Hotesur) que aún no tienen fecha para su inicio.

Ahora los integrantes del TOF 2 deberán definir si aceptan o rechazan el pedido de la ex presidenta. Hasta ahora, siempre aceptaron pedidos de estas características, y si se lo vuelven a conceder será el cuarto viaje de Cristina hacia la isla en los últimos seis meses. Además del pedido, los abogados enviaron copias de las reservas de los pasajes y del hotel donde se hospedaría durante su visita a La Habana.

El primer viaje de Cristina Kirchner fue en marzo pasado. Luego se repitió en abril y posteriormente en mayo, antes de la presentación oficial de su libro, Sinceramente. Si bien las fechas que informó coinciden con una de las audiencias por el juicio en su contra, semanas atrás la ex mandataria fue autorizada a no asistir a esta etapa del proceso, por lo que no habría ningún cambio.