Cristina Kirchner recusará al juez Ercolini en la investigación contra los ex jefes de la AFIP macrista

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció este lunes su decisión de recusar al juez federal Julián Ercolini en una causa que investiga a ex jefes de la AFIP del macrismo, ya que el magistrado está involucrado en el viaje a la estancia de Joe Lewis, en el sur del país, junto con otros jueces, funcionarios y empresarios periodísticos. "He instruido a mi abogado para que recuse al juez Ercolini en la causa en que investiga las maniobras ilegales llevadas a cabo por Alberto Abad y Leandro Cuccioli desde la AFIP, durante la gestión de Mauricio Macri, para perseguirnos a mí y a mis dos hijos", dijo la ex presidenta en su cuenta de Twitter.

La titular del Senado sostuvo que "la recusación a Ercolini se fundamenta en su ya célebre viaje a Lago Escondido junto con otros jueces, funcionarios de (Horacio) Rodríguez Larreta, agentes de inteligencia y directivos del grupo Clarín Telecom". "La causa se originó a partir de los hechos denunciados e investigados por los órganos competentes de la AFIP, como así también de la documentación hallada en dicho organismo", recordó CFK.

La Vicepresidenta también compartió el documento de recusación donde la querella detalla que "en el marco de una auditoría interna practicada por el ente recaudador, pudo establecerse que la AFIP, bajo la conducción de Alberto Abad y Leandro Cuccioli diagramó múltiples acciones ilegales para perseguir y hostigar a la familia Kirchner, incurriendo, entre otros, en los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público y asociación ilícita".

En ese sentido, se subrayó que estos delitos investigados "no constituyen episodios aislados, sino antes bien forman parte de un conjunto de acciones delictivas concertadas desde las más altas esferas del anterior Gobierno Nacional". Y destacaron que el gobierno de Macri "se conformó una mesa judicial que, en conjunto con grupos mediáticos y Jueces y Fiscales cómplices, llevaron a cabo una feroz persecució"n en contra de la Dra. Cristina Fernández de Kirchner y su familia".

Asimismo, se señaló la necesidad de que Ercolini sea apartado de esta causa, considerando que a partir de una investigación judicial se ha dado a conocer que el juez viajó en un vuelo privado junto con otros Jueces federales, el Fiscal General de la Ciudad de Buenos Aires y el actual Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, entre otros, hacia Bariloche, donde fue recibido por dos altos directivos del Grupo Clarín.

Además habría compartido con estos "una estadía de lujo en la estancia privada del magnate Joe Lewis, quien como resulta de público conocimiento, mantiene una relación de amistad con el ex Presidente Mauricio Macri". Y se añadió en el documento que "existen severos indicios que evidencian que el viaje en cuestión habría sido costeado por el referido multimedio, razón por la cual la Fiscal (de Bariloche María Cándida) Etchepare instó la acción penal en orden a la posible comisión de los delitos de incumplimientos de deberes de funcionarios públicos, ofrecimiento y recepción de dádivas". "El panorama evidenciado, ante la mirada de cualquier observador que cuente con un mínimo de objetividad, denota que el Juez Julián Ercolini no puede ni debe seguir al frente de este proceso, pues acude a su respecto un severo y fundado temor objetivo de parcialidad", completó la recusación.