Cristina Kirchner volvió a la carga contra los “intermediarios” de los planes sociales: “Gobernar… de eso se trata”

“El Peronismo es laburo. El Peronismo no es depender de un dirigente barrial para que me dé el alta o la baja de un plan. El Estado nacional debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales, que no pueden seguir tercerizadas”. La frase pertenece a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner y dejó en evidencia la estrategia de ciertos dirigentes de organizaciones sociales.

Por supuesto, las palabras de CFK fueron tomadas como un misil hacia los lideres del Movimiento Evita, Fernando Navarro y Emilio Pérsico, que salieron a cruzarla en cuanto pudieron. Pero, para entonces, la interna del Gobierno Nacional ya se había reavivado, con mensajes directos de un lado y otro al presidente Alberto Fernández, que salió en defensa de las organizaciones, a pesar de que una de sus frases de cabecera es que quiere cambiar “planes por empleos formales”.

Hoy, la vicepresidenta utilizó las redes sociales para insistir sobre la necesidad de que el Estado tome el control y la auditoría de los planes sociales. En su cuenta de Twitter, Cristina publicó una foto en su despacho del Senado de la Nación junto al intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, y escribió: “Con Pablo Zurro, Intendente de Pehuajó, que me acercó una propuesta para transformar los planes sociales que hay en esa ciudad en trabajo. Me contó que también se la envió al Ministro de Desarrollo Social de la Nación”.

De esa manera, volvió a marcarle la cancha no solo al presidente sino también a Navarro y a Pérsico, que la criticaron con dureza. Pero, además de ese tuit, CFK había utilizado otro posteo para lanzar otro mensaje público a Alberto. “Ilustrativa nota de El Diario AR sobre los resultados del ‘uso de la lapicera’: se generan dólares que demanda la economía y trabajo genuino que necesita el pueblo. O sea… GOBERNAR, que de eso se trata”, escribió y adjuntó una nota de dicho medio.

Dentro del artículo periodístico se habla de Newsan, la empresa de de Rubén Cherñajovsky, que comenzó a exportar pescado para equilibrar importaciones durante el primer gobierno de Cristina, en 2011, y ahora anunció su primer envío de trucha a Japón. Dicha compañía, Newsan, es líder en la importación de electrodomésticos y ahora también es el principal exportador de pescado de Argentina.

En la nota se lee: "La empresa a la que CFK 'obligó' a exportar pescado para equilibrar importaciones anunció su primer envío de trucha a Japón. Y detalla: “La vicepresidenta la puso como ejemplo (a Newsan) de firmas que en 2011 acataron su exigencia de balancear la salida e ingreso de dólares. Este martes, en una reunión con el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, directivos de Newsan anunciaron la primera exportación de trucha arcoíris a Japón. Sin mencionarla directamente, la vicepresidenta Cristina Kirchner se había referido a esta empresa el lunes, en el acto de la CTA por el Día de la Bandera, al recordar una medida que implementó durante su último gobierno para evitar la merma de dólares del Banco Central".

Y la nota sigue: “Luego de criticar un supuesto 'festival de importaciones' permitido por la gestión actual, la vicepresidenta se remontó a 2011 y habló del caso de 'una empresa de artefactos electrónicos con base en Tierra del Fuego' que necesitaba importar insumos y gastaba más dólares de los que generaba. ‘¿Qué hicimos? Amablemente le sugerimos que encontrara una actividad que equilibrara la balanza. Compró barcos, se dedicó a la pesca y durante los cuatro años al que te dije le fue mejor con la pesca que con lo que hacía en Tierra del Fuego’, señaló la vicepresidenta".

Por la mañana, desde el Movimiento Evita, el Chino Navarro y a Pérsico, le respondieron. Primero con un duro comunicado del Movimiento Evita. Luego dieron la cara para hablar sobre el pedido de la vice. Por supuesto, sus dichos estuvieron cargados de críticas hacia Fernández de Kirchner. Algo que ya habían dejado en claro en el comunicado de su agrupación cuando afirmaron que la ex presidenta es "incapaz de entender la realidad del trabajo en el siglo XXI”.

En una entrevista, Pérsico afirmó: “Cristina no entiende la problemática porque viene de otro sector social. Ella quiere un país y nosotros queremos otro”. Y se quejó sobre el pedido de Cristina para que el Estado maneje los planes: “Los intendentes hacen trabajar a los compañeros 8 horas por 20 mil pesos. Los compañeros puede elegir todos los días en qué unidad ejecutora eligen estar, y la mayoría elije estar en las organizaciones, porque los intendentes hacen trabajar a los compañeros 8 horas por 20 mil pesos y eso es indigno”.

Y continuó: “Cristina quiere un país y nosotros queremos otro, y quiero aclarar que este gobierno pegó un avance enorme en el caso de la economía popular. Cristina no es la jefa de nosotros, hace años que nosotros nos independizamos. El presidente y Cristina no se ponen de acuerdo con el país que queremos construir, en esa discusión nosotros estamos más de acuerdo con el gobierno porque permitió que se desarrollara la economía popular y Cristina cree que eso no existe”.

Por su parte, el secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete, el “Chino” Navarro, también apuntó duro contra la vice en una entrevista con Jorge Rial, en Radio 10: “Cristina no entiende lo que pasa en los barrios. Hace mucho que no va a un barrio y no sabe lo que es el problema de la pobreza. Aunque parezca irrespetuoso, Cristina no conoce la realidad. A mi me da la impresión que Cristina está discutiendo quien conduce este proceso”.