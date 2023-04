Cristina marcó la cancha, cortes en Panamericana y amenazas en Independiente: las claves del día

"Un clásico del teatro": Julieta Poggio de Gran Hermano trabajará en una obra de Muscari

Julieta Poggio fue una de las participantes más destacadas de la última edición de Gran Hermano. A diferencia de otros participantes, ella cuenta con una larga trayectoria en los medios de comunicación. Tuvo varios trabajos como actriz, modelo y bailarina y ya antes de ingresar al programa contaba con varios miles de seguidores que ahora se multiplicaron y superan los 2 millones.

Ella instaló la frase #fueramalasvibras e instauró un personaje muy naif y que se ganó el cariño de todos. Alejada de los problemas, ella hizo su juego y se convirtió en la mujer que más lejos llegó dentro de la casa. Julieta salió tercera por el voto del público y se ganó un viaje que compartirá, según dijo, con su novio Lucca.

Pero además de la experiencia, los premios y el reconocimiento, Poggio fue una de las primeras en despertar el interés de más de un productor. Sin embargo, hubo uno que se quedó con la firma de la participante para estar en su próxima obra teatral, a partir del mes de julio.

José María Muscari publicó una foto con Julieta Poggio en su cuenta de Instagram y escribió: “Ella es @poggiojulieta y ella es pura luz. Me encanta porque conjuga empatía y talento. ¿Qué dicen si hacemos algo juntos? Los leo. ¿Les gustaría que trabajemos juntos? Quizás se da… ¿no?”.

"No es Sex. Ya hay algo hablado. O sea, de todo lo que me podían ofrecer, es lo que más feliz me pone. Amo el teatro. Es para las vacaciones de invierno, pero no es un infantil... Es muy linda la obra, ya existe, un clásico del teatro", afirmó la ex GH sobre la propuesta de Muscari, quien además agregó que es “un protagónico en Calle Corrientes”.

En declaraciones anteriores, Muscari había asegurado que Julieta es la participante que más le gustaba de Gran Hermano porque veía en ella mucho talento. Después ella fue a ver Sex y el director la calificó como “amorosa y luminosa”, pero además deslizó la idea de hacer algo juntos. Finalmente, ese proyecto se hará realidad dentro de muy poco.