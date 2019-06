Cristina pidió autorización para visitar a su hija Florencia en Cuba

Cristina Fernández de Kirchner le pidió permiso al Tribunal Oral Federal 2, que la juzga por presuntas irregularidades en las concesiones de obra pública, en Santa Cruz, para viajar a Cuba entre el 2 y el 10 de julio, con el objeto de encontrarse con su hija Florencia. En esos días no habrá audiencias en el juicio: habitualmente se desarrolla los lunes y Cristina estará ausente sólo el lunes 8, que es feriado puente.

Es la tercera vez que la senadora nacional viajaría a Cuba en el año para ver a Florencia. Las dos anteriores fueron del 14 al 22 de marzo y del 20 al 30 de abril. En los casos anteriores el Tribunal la autorizó, por lo que se estima que tampoco habría inconvenientes en esta ocasión. Florencia está bajo tratamiento médico por un linfedema en sus piernas y por estrés postraumático.

Los que tienen que autorizar el viaje son los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. El fiscal Diego Luciani se había opuesto en la ocasión anterior a concederle el permiso.

Además de Cristina, en el mismo juicio se los juzga al empresario Lázaro Báez, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López y ex funcionarios de Vialidad nacional y de la provincia de Santa Cruz.