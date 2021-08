Cristina presentó la reedición del Plan Qunita: "Esto demuestra que todo puede ser mejorado y ampliado"

Cristina Fernández de Kirchner participó este jueves del lanzamiento de un plan del municipio de Lomas de Zamora basado en el programa "Qunita", implementado a nivel nacional en 2015 con el objetivo de reducir la mortalidad infantil por colecho y acompañar a las mujeres embarazadas en su periodo de gestación y luego del nacimiento de sus hijos. "Esta reedición de Qunita me gusta más que la que hicimos en 2015", señaló.

Si bien cita era a partir de las 15 en el microestadio del Parque Lomas, donde el intendente Martín Insaurralde (Frente de Todos) presentó el programa municipal inspirado en el plan Qunita, la vicepresidenta recién se paró frente al micrófoso pasadas las 16.30. "Así como la AUH garantiza que los chicos vayan al colegio y tengan control sanitario, para poder tener la Qunita va a ser necesario comenzar el control prenatal desde el primer trimestre", afirmó.

Durante el evento -en el que también participaron Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Eduardo “Wado” De Pedro- la ex presidenta aprovechó que las Las primarias abiertas simultáneas y obligatorias están a la vuelta de la esquina para realizar un fuerte discurso contra la gestión de Mauricio Macri: "La pandemia va a terminar, pero después vamos a tener que hacernos cargo del muerto que nos dejaron. Les pido un poco de humildad, solidaridad y patriotismo".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

La vicepresidenta recordó que "el pico del endeudamiento" de la Argentina fue en 2018 y subrayó que el Frente de Todos "no tuvo nada que ver" con ese mecanismo ni con la crisis que sobrevino después. "No es nuevo el odio en la Argentina. El odio amarga, envejece y estresa. Prueben con amor, uno se siente mejor cuando no odia", sostuvo Cristina y dedicó gran parte de su alocución para hablar de las PASO de 2019, en la que el ahora Gobierno se impuso cómodamente.

Durante su discurso consideró que el anterior gobierno "no cuidó las reservas del Banco Central" y recordó que cuando aún no había comenzado a ejercer la primera magistratura, Alberto Fernández "hizo ejercicio de responsabilidad institucional y salió a decir que el precio del dólar" de la administración que aún gobernaba "estaba bien". "Hace dos años ganábamos las PASO y comenzaron a instalar que porque ganamos el mundo perdía la confianza en nosotros", resaltó

De acuerdo con sus dichos, la oposición se "dedicó a construir otro relato con una formidable maquinaria mediática", cuando atribuían a la cuarentena la crisis y no a la pandemia que afectaba al mundo. "El relato es que los males de la economía son por la cuarentena y no por la pandemia. Es hora de pensar y discutir, no de mentir; Y a los responsables de habernos dejado este muerto, les pido humildad y patriotismo", sostuvo.

El Plan Qunita se implementó durante la gestión presidencial de Cristina en 2015, pero fue luego discontinuado por la administración de Macri tras denuncias judiciales que realizó por una supuesta malversación de fondos por compras con sobreprecios. El reciente sobreseimiento de todos los procesados en la causa del Plan Qunita por inexistencia del delito volvió a visibilizar el programa puesto en marcha hace exactamente seis años.

En el mes de julio, el Tribunal Oral que debía juzgar a 18 procesados por supuestos delitos en el llamado Plan Qunita de provisión de kits para recién nacidos sobreseyó a todos los acusados, al hacer lugar a un pedido fiscal por inexistencia de delito. La decisión de los jueces del Tribunal Oral Federal 8 benefició a ex funcionarios kirchneristas como Aníbal Fernández, Daniel Gollan y Nicolás Kreplak, entre otros, y a empresarios que proveyeron los insumos para el kit.

Los jueces Adrián Grunberg, José Michilini y Ricardo Basílico ordenaron además levantar los embargos que había dictado en el caso el fallecido juez federal Claudio Bonadío. El Tribunal resolvió dictar los sobreseimientos luego de un contundente dictamen de la fiscal de juicio, Gabriela Baigún, quien demolió la denuncia original de la diputada Graciela Ocaña y -en base al análisis de dos pericias contables- concluyó que no hubo perjuicio para el Estado.

En ese sentido, aseguró que no fue direccionada la licitación y subrayó que el kit cumplía con el objetivo de lograr "un comienzo de vida equitativo". En los seis meses que funcionó el plan nacional para reducir la principal causa de mortalidad infantil entre los sectores de menores recursos -el colecho- se distribuyeron 74.408 kits a 289 maternidades en todo el país, de los cuales 43.600 (un 60 por ciento del total repartido) fueron entregados a las familias.

Las frases de Cristina Fernández de Kirchner