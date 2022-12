Cristina reapareció en un acto en Avellaneda: "No hice un renunciamiento, hay proscripción"

Una vez más, Cristina Fernández de Kirchner reaparece en público en un acto rodeada de la militancia peronista. En esta ocasión, la vicepresidenta encabezará la inauguración del Polideportivo Municipal "Diego Armando Maradona", en Villa Corina, en el partido de Avellaneda.

La convocatoria oficial es a las 19. Pero se retrasó unos minutos porque CFK hizo una recorrida por el lugar junto al gobernador Axel Kicillof y al intedente Jorge Ferraresi. Esta será la primera vez que Cristina hable en público tras la condena que sufrió en la causa Vialidad y tras afirmar que no será candidata en 2023.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"Hoy voy a participar de la inauguración del polideportivo Diego Armando Maradona en Villa Corina, Avellaneda. Lo van a poder ver en vivo en mis redes", escribió CFK este martes temprano en sus redes sociales.

El acto comenzó con cantos de la militancia mientras Cristina les sonreía desde el escenario, junto a Kicillof y a Ferraresi. Enseguida se inauguró un mural de Maradona y Héctor "el Negro" Enrique, campeón del mundo en 1986. Luego tomó la palabra el intendente para hablar sobre la nueva obra que fue construida en el marco de políticas deportivas sociales, en el que se homenajean a distintas figuras, como en el caso de Enrique, que estuvo presente en el acto y fue el primero en hablar.

“Es un polideportivo que está en uno de los lugares donde está la gente que más se esfuerza, que tiene sueños que podemos concretar con una estructura deportiva”, señaló Ferraresi al inicio de su alocución. Después del intendente, habló el gobernador. Hasta que, finalmente, pasadas las 19.40, fue el turno de la vicepresidenta.

"La verdad se que es una tarde muy especial porque verlo a Jorge como intendente inaugurando playones deportivos, me remonta a otras intendencias, allá en Río Gallegos, cuando Néstor salía a inaugurar gimnasios en toda la provincia. Porque en el sur, con el viento y el frío, es imposible que los chicos jueguen en la casa. Y también escucharlo a Axel hacer colegios, alcaldías y hospitales, me hizo acordar a aquellas experiencias maravillosas que fueron las tres gestiones de Néstor. Y escuchaba esa voz, ese sueño y esa esperanza porque a mí me parecía que con una gobernación habíamos coronado. Pero después llegaron las presidencias y esos años en el que logramos desendeudar un país. Me dieron nostalgia", fue lo primero que dijo CFK.

"Pero también hay otras cosas. Leía noticias que decían: 'El primer discurso de Cristina después de su renuciamiento'. Ahora hablemos clarito porque soy peruca y hablamos clarito. Por un lado hablan de renunciamiento y después de autoexclusión. Hablemos clarito. El único renunciamiento fue el de Eva. Ahora hay proscripción. El día que yo hablé, no estaba enojada. Es algo que estaba meditado... Debe ser porque soy mujer y somos las locas. A nosotros todo se nos tergiversa o agranda o se miente. Lo que hay es una proscripción. Y eso no es nuevo. La comenzaron a pergeñar aquel 9 de diciembre en el que nos despedimos en la plaza y cantamos que volveremos. Lo primero que hicieron fue armar un juicio y denuncias pero con una precisión electoral casi quirúrgica", afirmó la vicepresidenta.

"De hecho, decidieron que el juicio oral era el 21 de mayo de 2019, 15 días antes de que cerraran los plazos electorales para armar los frentes electorales. ¿Saben por qué nadie se acuerda de eso? Porque tres días antes, anuncié que ibamos a un frente electoral con quien hoy es el presidente de Argentina. Y lo estiraron para que llegara al próximo turno electoral. Y el 9 de marzo van a leer los fundamentos de la proscripción. Curiosamente, en esa fecha pero de 1956, se publicó en el Boletín Oficial cantar La Marcha Peronista y decir Perón o Evita. Esa esa la proscripción. Pero también es un acto de disciplinamiento para la política. Para que nadie se atreva a distribuir el ingreso y que tengan el mejor salario, o que la educación tenga el 6% del PBI o desendeudar al país. Y vaya si lo logra", continuó.

Y también dijo: "Después de la pandemia, Sergio, el ministro de Economía, decía que íbamos a crecer, y yo dije que era íbamos a crecer pero que había distribuir porque si no se lo iban a quedar cuatro vivos. Y cuando uno distribuye, genera molestias y represalias porque toca intereses. El miedo es un gran disciplinador de la dirigencia política. El miedo pulveriza el poder popular y genera la insatisfacción democrática. Y la política termina siendo algo que a la gente no le gusta porque no le soluciona la vida. Eso es lo que sucede hoy en la República Argentina".

"Hoy estamos en un momento en el que se suspende una ley. Y eso no se puede hacer. El único que puede hacerlo es el Congreso. Pero no fue lo único que hicieron. La Corte hizo caso omiso a la ley. Y por primera vez el peronismo ponía un representante en los estamentos de los abogados. ¿Qué hicieron los supremos? A través de una acordada, modificaron todo. No estamos ante un hecho antijurídico. Es ajurídico. Es como si hubiera desaparecido el derecho. Creanme que este partido judicial está afectando la vida de todos los ciudadanos. Cuando te arrancan la cabeza con la cuenta del celular, Internet o cable es porque hubo un juez que le dio vía libre. Lo mismo pasó con los shoppings para respetar el precio de la indumentaria, o son los jueces que los dólares que necesitamos en las fábricas, se lo den a los que quieren importar un Porsche. Uno de esos fue un juez de Lago Escondido con miembros de la oposición y con miembros del Grupo Clarín".

También dijo: "Yo no hice un renunciamiento. No voy a ser funcional a ellos. No es contra mí lo que hacen, es contra Argentina. Y lo vemos con la decisión de la Coparticipación, donde le van a dar al jefe de Gobierno de la Ciudad, que va a ser el candidato de la oposición, que son 6 veces el presupuesto de Avellaneda. Lo que gasta la Ciudad de Buenos Aires en plantas y ornamentos es todo el presupuesto del Partido de Quilmes. Cuando alguien del Conurbano eso, se sorprende... Pero bonaerenses, esta provincia tiene 300 mil kilómetros cuadrados y recibe mucho menos de lo que produce. Y la Ciudad, que tiene todo, que tiene todo, pavimente, bondis, trenes y subtes, advirtamos lo que está pasando. Cada dirigente y cada militante tiene su bastón de mariscal en la mochila y por eso saquenlo. Si se equivocan, pidan perdón. Pero no le pidan permiso a nadie".

Por último, Cristina dijo: "Es necesario de que a todos nos gustan las redes, también hay que salir a hablar y a explicar. A bajar, a tomar contacto con el barrio, con la realidad, hablarle a la gente. Me parece que esto, no estemos mirando los peronistas al cielo para ver qué hay que hacer. Es necesario replantearse estas cosas y saber que es necesario que pongamos lo mejor de cada uno de nosotros porque se ha sufrido mucho en Argentina y hay muchas carencias. Y está muy difícil porque el endeudamiento brutal que hemos heredado, sumado a esta falta de Estado de Derecho... para ser un poco futbolera, es como si el árbitro nos bombeara... Necesitamos que haya un árbitro en serio en la Justicia para que todos sean iguales ante la ley. Y es grave. El año que viene vamos a cumplir 40 años de democracia. Y fue muy trágico lo que pasó en Argentina. Y que a 40 años de la recuperación de la democracia hoy la veamos capturada por estas mafias, no es justo para los argentinos que apuestan que la democracia es lo mejor manera de vivir. Hay que hacer una consigna que sea Argentina y democracia sin mafias".