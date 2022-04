Cristina reapareció y fogoneó la interna con Alberto: "Que te pongan una banda y te den el bastón..."

Después de semanas de silencio, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner reapareció hoy en el medio de la cruenta interna que se desarrolla en el seno del Frente de Todos como consecuencia de las diferencias existentes entre el presidente Alberto Fernández y ella para la salida de la crisis económica que azota al país.

El escenario en el que se mostró es la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat), que se encuentra integrada por 75 eurodiputados y 75 representantes de los parlamentos de América Latina y el Caribe, que se reunirá en el Centro Cultura Kirchner bajo el lema "Una recuperación económica justa e inclusiva en paz".

Justamente, Fernández de Kirchner fue quien inauguró la sesión al mediodía. "La pandemia ha trastocado vidas, gobiernos y el planeta entero. Está claro que si vivimos en un mundo cada vez más desigual, la pandemia no ha hecho más que acentuar trágicamente esa desigualdad”, sostuvo Fernández de Kirchner.

"La pandemia vino a reinstalar la idea del Estado. ¿Alguien se ha preguntado lo que hubiera sido de la vida de nosotros y nosotras si el Estado no hubiese intervenido construyendo hospitales, atendiendo enfermos y negociando vacunas?”, se preguntó en uno de los primeros pasajes de su discurso.

"Que alguien siga afirmando que el Estado no es importante en la vida de las personas o es un necio o es un cínico. Las desigualdades no son un producto de la naturaleza. Son un producto de decisiones políticas o de falta de decisiones políticas”, consideró la vicepresidenta. "Nuestro poder judicial, tantas veces cooptado por el poder económico, ¿cuánto representa del poder real? Que te pongan una banda y te den el bastón, créanme... lo digo por experiencia. Y ni te cuento si además no se hacen las cosas que hay que hacer”, puntualizó en uno de los puntos álgidos de su discurso.

"La ocupación por la fuerza de nuestras Islas Malvinas encuentra al Reino Unido apoyado también por otras potencias, que cuando no les conviene apoyar una invasión la rechazan y cuando les conviene porque son sus aliados, está todo bien”, sostuvo al hacer referencia al reclamo sobre la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.

"Acá, durante la pandemia, el sector privado recibió todo tipo de ayudas. Ahora, ante la emergencia, responden 'es mi ganancia'. No vale así. Así no juego más”, sostuvo al hacer referencia a las críticas del sector privado por los congelamientos de precios.

“Esto no es caprichoso. Tengamos en cuenta que cuando se adoptó esta forma de gobernar no existía la luz eléctrica, no existía el auto ni los celulares ni nada de eso. Miren cómo avanzó el mundo, cómo se fue generando poder por afuera de las instituciones. Hoy nuestras constituciones son reglamentos de de cómo tiene que funcionar el ejecutivo, el legislativo y eventualmente el judicial", continuó al hacer referencia sin mencionarlo a la teoría del Lawfare, ampliamente difundida desde los diferentes sectores del kirchnerismo duro.

"El otro poder, el que está afuera, mercados, monopolios, oligopolios, poder financiero internacional, nada de eso figura en nuestras constituciones. Cuando las sociedades eligen a sus representantes no juzgan a ninguno de esos poderes, juzgan a ustedes que están sentados en las bancas, que mucho mucho mucho tampoco se puede hacer", agregó.