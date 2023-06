Cristina repudió la feroz represión en Jujuy y desde JxC acusaron al Gobierno nacional de "sembrar el caos"

Los incidentes que se produjeron el martes en las inmediaciones de la Legislatura en la provincia de Jujuy dejaron como saldo medio centenar de heridos, uno de gravedad, y al menos 17 detenidos. En ese contexto, la vicepreisdenta Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, se cruzaron en las redes sociales. "Hoy vivimos un día muy particular en la Argentina. Las escenas de la represión en la provincia de Jujuy, transmitidas en vivo por la televisión, nos remitieron por instantes a las que vivimos en aquel diciembre del 2001", escribió la ex mandataria en su cuenta de Twitter.

La vicepresidenta señaló que "paradójicamente, el mismo gobernador que hoy ordenaba la represión en Jujuy era un alto funcionario de aquel Gobierno de la primera Alianza que establecía el Estado de Sitio y fue responsable de aquellas muertes", en relación a Morales. Además, sumó que "también, hace exactamente 5 años, un 20 de junio como hoy -en el que recordamos a Belgrano y honramos nuestra bandera- el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional aprobaba el acuerdo Stand-By por 50.000 millones de dólares para la Argentina solicitado por Mauricio Macri, presidente del gobierno de la segunda Alianza, que también integraba -e integra- el gobernador Morales".

Y agregó: "De esta manera, retornaba a nuestro país ese organismo multilateral de crédito que tanto daño le hiciera a la economía y a la vida de los argentinos y las argentinas. Como siempre digo, todo hace juego con todo. Una vez más la Argentina circular".Gerardo Morales aprobó la reforma constitucional de Jujuy, pero, minutos antes a la declaración de la nueva Constitución, se produjo una lluvia de balas de goma, gas pimienta, pedradas, palos y vallas caídas. En simultaneo, juró frente al parlamento y, en menos de un minuto, aprobó la reforma.

En ese sentido, Cristina le había pedido al gobernador de Jujuy que "pare con la locura represiva que su propio accionar ha desatado" y sostuvo que "pareciera que la represión salvaje está en su ADN". "Hágase cargo Gobernador Morales y pare con la locura represiva que su propio accionar ha desatado. Lo que está sucediendo en la Provincia de Jujuy es absoluta responsabilidad suya y usted lo sabe", había manifestado más temprano la vicepresidenta en la misma red social.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos remarcó que el Estado "debe respetar el derecho a la libertad de expresión", e instó al gobierno de Jujuy a mitigar el uso de la fuerza, a través de un comunicado dado a conocer este martes, y que fue también fue refrendado por la vicepresidenta. En la nota, la CIDH sostuvo que observa "con preocupación" las acciones que se llevan a cabo para disolver las protestas en la provincia de Jujuy.

Asimismo, llamó al Estado "a respetar el derecho a la libertad de expresión, los estándares interamericanos del uso de la fuerza, y a llevar a cabo un proceso de diálogo efectivo, inclusivo e intercultural, en que se respete los derechos sindicales y de los pueblos originarios".

Juntos por el Cambio salió a respaldar a Gerardo Morales

La dirigencia de Juntos por el Cambio (JxC) afirmó que va a "defender al gobierno de Jujuy" conducido por Morales, quien ordenó reprimir protestas contra la reforma de la Constitución provincial, y acusó al Gobierno nacional de promover hechos de violencia que, señaló, son "advertencia de lo que va a pasar desde el 10 de diciembre" si esa coalición retorna al poder. Patricia Bullrich, precandidata a presidente del PRO, afirmó: "Nosotros vamos a defender al gobierno de Jujuy. Todos en JxC estamos en contra de la violencia. No vamos a permitir que el Gobierno nacional genere violencia".

En esa misma línea, Horacio Rodríguez Larreta, también precandidato del PRO, afirmó: "Esto es el kirchnerismo, que está frenando el cambio porque es una Constitución (la jujeña) que mejora la vida de las personas. Además, pretende distraer la atención por lo que ocurre en Chaco, también lo que ocurre en materia económica y en seguridad. El kirchnerismo no nos va a frenar de ninguna manera".

Lo afirmaron en una reunión de los referentes de la alianza opositora, en la que además estuvieron José Luis Espert (Avanza Libertad), Miguel Ángel Pichetto (ERF), Diego Santilli, María Eugenia Vidal, Silvia Lospenatto, Eduardo Macchiavelli y Fernando Iglesias (PRO), Martin Lousteau (UCR), Maximiliano Ferraro (CC) y Sergio Abrevaya (GEN). Bullrich apuntó contra el Gobierno nacional, al que acusó de "sembrar la violencia, el caos, el descontrol frente a la decisión del gobierno y del pueblo de Jujuy, en el mismo momento en el que en la provincia del Chaco están relacionados los mismos grupos".

A la vez, comunicó el apoyo a Morales: "Nosotros vamos a defender al gobierno de Jujuy, vamos a defender a las autoridades legítimas de Jujuy elegidas hace pocos días en elecciones libres; de ninguna manera el Gobierno nacional puede generar esta situación de violencia y caos que la viene anunciando hace tiempo y es una advertencia de lo que va a pasar desde el 10 de diciembre".

Larreta indicó por su parte que desde la alianza JxC impulsan "un cambio profundo para mejorar la vida a todos los argentinos" y sostuvo que el Gobierno "hace esto para distraer el fracaso y la catástrofe por la inflación, para distraer a la gente afectada por situaciones de violencia y de inseguridad en toda la Argentina, para distraer la atención de los argentinos".

Antes, en Twitter, Larreta dijo que "este tipo de violencia antidemocrática nos la vamos a encontrar a partir del 10 de diciembre, cuando empecemos a transformar la vida de los argentinos para siempre, y vamos a bancar igual que como lo está haciendo Morales".

La UCR, por su parte, difundió un comunicado en Twitter, en el que manifestó que: "La Mesa Directiva del Comité Nacional se solidariza con el pueblo y gobierno jujeño y con su gobernador y presidente del Comité Nacional de la UCR Gerardo Morales". "Las bandas organizadas por el Gobierno nacional que están asolando a la provincia de Jujuy es la demostración cabal que el kirchnerismo, ante el fin de su época, usa una vez más la violencia para burlar la voluntad popular y los poderes legítimos", sostuvo la UCR.

Asimismo, señaló que "a 40 años de democracia estas manifestaciones violentas y destituyentes son inadmisibles" y dijo que "la Reforma Constitucional jujeña aumenta los derechos de los ciudadanos y reafirma la voluntad de vivir en paz". Luego, los principales referentes de la coalición opositora opinaron sobre la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que "observó con preocupación las acciones que se llevan a cabo para disolver las protestas" en la provincia de Jujuy en rechazo de la reforma de la Constitución, y destacó que se trata de "una de las provincias con mayor población indígena auto reconocida".

Bullrich dijo que la CIDH "tiene una injerencia sobre un tema que no conoce por no haber venido al territorio". Y agregó que "hemos tenido casos sobre pronunciamiento de la CIDH pensada desde una mirada parcial y con prejuicios al tomar decisiones. Nosotros no pensamos que lo que diga la CIDH tiene alguna importancia en este momento". Luego, en diálogo con C5N, la ex ministra dijo: "La Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH) siempre actúa en Argentina en contra de los derechos humanos. Acá los derechos humanos violentados son los derechos de los ciudadanos jujeños, que votaron una constitución y aceptaron una Constitución y la ponen en práctica".

En ese sentido, remarcó que "nos llama la atención que frente a un crimen del poder, como lo que ocurre en Chaco, la CIDH no haya hecho nada. No dice nada sobre Nicaragua, Venezuela y Cuba. Me parece que tiene la cancha inclinada". Por su parte, Larreta calificó como "irresponsable lo enunciado por la CIDH, por no estar informada" sobre la situación ocurrida en Jujuy.