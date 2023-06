Cristina volvió apuntar contra Morales: “Deje de hacerse el ridículo, usted es el responsable”

Represión policial, cientos de heridos, más de 17 detenidos y una provincia que hora tras hora va empeorando su situación. Jujuy se ve desdibujada y nadie, mucho menos Gerardo Morales, se hacen cargo de lo que está pasando. Por ese motivo es que la preocupación y la indignación del resto de los políticos, que algunos hasta viajaron hacia el norte del sur, es total. En las últimas horas, la vicepresidenta Cristina Fernández, como ya lo había hecho, volvió a apuntar contra el gobernador: “¿Qué más necesita para admitir su responsabilidad y actuar en consecuencia?”.

Todo comenzó con la reforma constitucional la cual se votó y aprobó. En ella, los derechos de los pueblos originarios, el ejercicio de la propiedad privada y la prohibición de los cortes de ruta fueron los ítems que desencadenaron la bronca e indignación de los jujeños por lo cual decidieron marchar para que se revea lo votado. Sin embargo, se encontraron con la peor imagen: la policía reprimiéndolos.

Con las imágenes, los videos, los testigos y los políticos presentes viendo los destrozos que generaba la policía en manos de Morales, la mayoría de los políticos se mostraron en contra de lo que estaba sucediendo en la provincia y pidieron una respuesta en lo inmediato. Y entre tantas idas y vueltas, una de las mayores discusiones a través de Twitter se generó justamente con la Vicepresidenta y el gobernador.

Por eso, es que horas después, ya siendo miércoles, la ex presidenta volvió a poner en tema lo sucedido mediante su cuenta oficial. De esta manera, citó tres imágenes en las cuales se ve un comunicado de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos, representada por Jan Jarab, escrito directamente hacia Morales. En la misma, le pidió “abordar el impacto que la implementación de la reforma constitucional provincial adoptada puede tener en el ejercicio de los derechos humanos”.

Sobre esto, Cristina no dejó ninguna duda sobre de qué lado de la mecha se encuentra –desde siempre- y no sólo se encargó de publicar el documento sino también aprovechó para plantearle algunas situaciones al ex Senador.

Para comenzar, escribió: “Ayer fue la OEA (Organización de los Estados Americanos) a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hoy, es el mundo a través del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que, en una carta dirigida a usted Gobernador Morales, le reclama en los siguientes términos. Cito textual: ‘El objeto de la presente comunicación es expresar la preocupación e la Oficina que represento por la gestión de las recientes manifestaciones por parte de las fuerzas de seguridad, así como por algunas de las disposiciones del texto de reforma constitucional provincial aprobado’.

En la misma línea, siguió citando los párrafos que consideró más importantes dentro de la carta ejecutada: “’Hemos recibido informaciones sobre hechos que podrían constituir un uso indebido de la fuerza en contra de personas en el contexto de las manifestaciones. La Oficina ha tomado conocimiento que al menos 20 personas han resultado heridas, incluido un joven de 17 años que sufrió trauma ocular severo y otra persona que habría sufrido un trauma craneal, supuestamente por uso de armas menos letales disparadas directamente en contra de la parte superior del cuerpo. La Oficina recibió información indicando que, hoy, en el contexto de una protesta pacífica en las inmediaciones de la legislatura jujeña, se desarrollaron hechos violentos cometidos por algunos particulares y la irrupción de algunas personas en las instalaciones de esa legislatura’”, adjuntó.

Y sin ir más lejos, en tan solo tres párrafos dejó expuesto al Gobernador de Juntos por el Cambio, que tomó como su mejor opción, culpar al Kirchnerismo y a Alberto Fernández por lo que está pasando justamente en la provincia que lo tiene a él a cargo. “¿Leyó bien Morales lo que dice el representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos? ¿Qué más necesita para admitir su responsabilidad y actuar en consecuencia?”, planteó la actual Vicepresidenta.

Asimismo, argumentó: “Hágase cargo y proceda como se lo pide el representante del Alto Comisionado: ‘hacer un llamado al diálogo constructivo e intercultural, garantizando la participación efectiva de los pueblos indígenas y de otras partes interesadas para superar la crisis que en este momento vive la provincia de Jujuy. La Oficina estima que es de suma importancia evitar una escalada de violencia.’”

“Y sobre todo, gobernador Morales… deje de hacer el ridículo echándole la culpa a los demás de lo que sucede en Jujuy. Usted es el primer y gran responsable”, concluyó.