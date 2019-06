Críticas a la gestión kirchnerista y elogios a Massa: las duras definiciones de Alberto Fernández

Alberto Fernández reveló varias críticas a la gestión kirchnerista y develó parte de sus propuestas políticas en la carrera a las elecciones presidenciales.

"He criticado mucho el cepo, he criticado el déficit fiscal, y me parece que muchas de esas críticas tenían su razón de ser", expresó en diálogo con La Nación quien fuera jefe de gabinete de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. "He criticado mucho el ocultamiento de la pobreza".

Hay que ponerle fin a la venganza"

Al mismo tiempo, calificó de "arbitrarias" las detenciones de algunos ex dirigentes kirchneristas acusados de corrupción pero subrayó que "ponerle fin a la venganza" en Argentina. "No esperen de mí la persecución sobre nadie. Si me preguntan si tengo en carpeta una serie de nombres para echar de la Justicia, la respuesta es no", sentenció.

En ese sentido, Fernández también se mostró alejado del celo que el kircherismo tuvo alrededor de los medios opositores. "Para mí Clarín es un diario, El Trece es una canal de televisión. Que digan lo que les plazca, que sean felices diciéndolo, yo me tengo que ocupar tengo cosas más importantes que resolver", subrayó.

"No va a ser un poder bicéfalo"

Intentando aclarar los tantos sobre un posible esquema de poder si eventualmente gana las elecciones, Fernández volvió a señalar su independencia de Cristina Fernández de Kirchner pero aclarando que no piensa volver a pelearse con la ex presidenta.

"Cristina es Cristina y yo soy yo. Los dos sabemos el rol que nos toca cumplir. Cuando aparecen estos planteos yo me preguntó con qué objetivo insisten con esto los mismos que decían que era el único valiente que la había enfrentado. Si lo dicen pensando en que yo, por un acto de ego, tome distancia de Cristina, no lo van a lograr", advirtió. "No va a ser un poder bicéfalo, yo voy a ser el presidente. Y así como no intervine en las listas nadie va a intervenir en mis ministerios".

Paralelamente, Fernández elogió a su nuevo socio político, Sergio Massa, asegurando que tiene "un futuro formidable" y que imagina que tendrá "un rol importante en la Cámara de Diputados".