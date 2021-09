Cruces en el Gobierno por la derrota y el "fallido" de Vidal con el que borró los últimos dos años de Macri

Grabois exigió un recambio de Gabinete y una baja de los salarios de la "casta política"

Uno de los primeros en alzar su voz luego de la fuerte derrota electoral del Frente de Todos en las PASO fue el dirigente social Juan Grabois. En línea con las críticas que ya había realizado antes de las elecciones por el impacto económico de la crisis y la pandemia en los sectores más vulnerables, el coordinador del Frente Patria Grande exigió un cambio en el gabinete de Alberto Fernández.

"Voté al Frente de Todos y lo voté enojado, como muchos otros compañeros", reconoció en diálogo con IP Noticias, al tiempo que volcó su análisis sobre los motivos que llevaron a la derrota electoral: "Desayuno, almuerzo, cena: 50 por ciento de pobres, cincuenta por ciento de inflación, la mitad de los trabajadores formales que tienen convenio colectivo cobran un salario por debajo de la línea de la pobreza. Trabajan ocho horas en blanco para ser pobres. Hay una situación de catástrofe social, educativa y familiar".

Para sorpresa de muchos, Grabois citó a Javier Milei en su explicación: "Voy a utilizar un término de Milei, que en realidad se lo robó a la izquierda española. La casta de la política, del Poder Judicial, se tiene que bajar las dietas; se tienen que bajar los salarios. La sensación de que hay una cultura del privilegio es muy generalizada. Es algo que nos está carcomiendo porque busca absorber a las nuevas generaciones en eso".

Además de exigir un recorte salarial a la política, Grabois reclamó un recambio en el Gabinete: "Estoy convencido de que el contrato electoral que firmamos en 2019 no es la política económica amarreta que se está aplicando ahora. Creo que lo que no funciona es el Gabinete, más allá de las individualidades. Los funcionarios no se hablan entre sí, algo que he comprobado reiteradamente".