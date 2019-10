Cruces post-debate, la aparición de Abril y caos en Barcelona: las 7 noticias del día

Reapareció Cristina en El Calafate: dijo que no vio el debate y aseguró que Macri “no es el más chispita”

La senadora y candidata a vicepresidenta del Frente de Todos, Cristina Kirchner, presentó su libro Sinceramente en la ciudad de El Calafate, donde lanzó duras críticas al presidente Mauricio Macri. Aseguró que no vio el debate presidencial el domingo, aunque lanzó que “en cualquier país normal después de las cosas que se dijeron anoche habría ocurrido un escándalo”.

“Macri no será Chispita, pero el problema no es él sino sus políticas”, agregó la ex presidenta, que además remarcó: “Nos acusaban de planeros a nosotros, pero ellos duplicaron los planes que existían en 2015”. Según Cristina, el endeudamiento en moneda extranjera en dólares era del 13 % y ahora representa el 100 por ciento del PBI.

En campaña, Macri le respondió a Fernández: “Piensa que puede decir cualquier mentira”

El presidente Mauricio Macri retomó ayer sus recorridas de campaña con una presentación en Paraná, Entre Ríos, donde le apuntó al candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández. “Piensa que puede decir cualquier mentira”, disparó el mandatario en declaraciones al diario Clarín. En el acto del “Sí, se puede”, retomó la idea del “dedito acusador” que planteó durante el debate y lanzó: “No les digo desde ningún atril qué es lo que tienen que pensar”.

Hoy el presidente viajará a Salta, como parte de la gira de campaña en la que pretende recorrer 30 ciudades del país. El candidato a vice de la fórmula, Miguel Pichetto, aseguró anoche que Macri fue el “ganador contundente” del debate del domingo: “Macri dio una imagen de hombre sereno, con mirada de estadista. Fernández fue muy agresivo y arrogante”.

Alberto Fernández reclamó más federalismo: “No soy el presidente de los porteños, soy el presidente de la Argentinos”

El candidato del Frente de Todos protagonizó un acto en rosarios donde se mostró con el gobernador electo de Chaco, Jorge Capitanich, y de Santa Fe, Omar Perotti. Pidió construir un país “más federal”, y detalló que eso requiere “distribuir ingresos de manera razonable”. En este sentido, lanzó: “No quiero gobernadores e intendentes peregrinando a Buenos Aires. Voy a ir a cada provincia, me voy a sentar con cada gobernador e intendente a resolver los problemas”.

“Yo no soy el presidente de los porteños, si es eso lo que me toca hacer y eso es lo que tenemos que hacer”, recalcó el candidato. Además se refirió a la polémica por el “dedito acusador” que le cuestionó Macri en el debate: “No tengo que usar más el dedo, perdónenme”.

Carrió dijo que la elección “está pareja”, aunque se mostró optimista: “Vamos a ganar”

La diputada oficialista Elisa “Lilita” Carrió lanzó duras críticas al kirchnerismo y dijo que en el debate se vio a un Macri “preocupado por su pueblo” frente a un “chanta”, en alusión a Alberto Fernández. La líder de la Coalición Cívica insistió en que “nunca registró” el resultado de las PASO del 11 de agosto.

Además, Carrió dijo que “la elección de octubre es pareja y vamos a ganar”. “Lo veo en todas las provincias, no lo veo en el Conurbano, y veo el caso de gente que dice que cortó boleta y esto no es así. Se gana por la república y los valores”, insistió.

Apareció Abril, la nena de 10 años desaparecida en Punta Indio la semana pasada

La nena apareció esta mañana luego de haber permanecido desaparecida seis días. Llegó embarrada, aunque según TN y C5N se encuentra en buen estado. Abril Caballé fue a la vivienda de una vecina, Victoria Agüero, quien ayer había sido demorada junto a su pareja, Emanuel Rivarola.

Abril desapareció la semana pasada en la localidad bonaerense de Punta Indio y había sido visto por última vez en un balenario cercano a su vivienda. Días atrás, Rivarola y Agüero habían manifestado que la nena de 10 años tenía una relación conflictiva con su madre, y relataron que el 18 de julio pasado la nena estuvo tres días en su vivienda luego de escaparse de su casa tras una pelea con su madre.

Temor en un show de Diego Torres: se incendió el teatro y debieron evacuar de urgencia

Ocurrió en el teatro Provincial de Salta, donde el músico Diego Torres tenía prevista una presentación en la noche del domingo. Hubo un cortocircutio en uno de los telones, que produjo un principio de incendio y la sala debió ser evacuada de inmediato, cuando el cantante estaba comenzando el recital.

Barcelona en llamas: tras las condenas, los independentistas vuelven a las calles con cortes y protestas

El Tribunal Supremo impuso penas de entre 9 y 13 años a los dirigentes políticos que impulsaron el referéndum separatistas en 2017, entre ellos el ex vicepresidente de la comunidad de Catalunya, Oriol Junqueras y otros 12 ex funcionarios. Luego de la sentencia, miles de personas que defienden el independentismo salieron a las calles para reclamar la amnistía.

Hubo cortes masivos en el aeropuerto internacional de El Prat, con más de 45 vuelos cancelados. Barcelona se encuentra convulsionada, con cortes en rutas y autopistas y el metro y el transporte público paralizado.