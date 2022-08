CTERA dio las razones del paro docente: "Es en contra de la criminalización de la protesta"

La Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) llevó a cabo este miércoles un paro nacional en rechazo de la "criminalización de la protesta social" a causa del juicio contra Santiago Goodman, un ex referente sindical de Chubut sobre quien este miércoles podría recaer una pena de entre 3 y 10 años de prisión, tras ser declarado culpable del ataque e incendio de la Legislatura de esta provincia, en el marco de una violenta protesta ocurrida en 2019.

En diálogo con BigBang, el secretario general de la CTA de la ciudad de Buenos Aires y secretario gremial de CTERA, Eduardo López, señaló que el paro docente es "contra la criminalización de la protesta", destacó que "luchar" no debería ser un delito y aclaró que la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina pide "la absolución" de Goodman.

La fiscal que intervino en la investigación, Florencia Gómez, sostuvo que el fallo judicial "es satisfactorio", aclaró que "no se penaliza el derecho a la protesta, pero esto no puede encubrir la comisión de un delito" y destacó que pidió 5 años de prisión para Goodman. "Nosotros pedimos la absolución de Santiago Goodman y ahora mismo lo estamos acompañando. Eso pidió la fiscal y en pocas horas sale la sentencia", explicó, sin embargo, López.

Además, manifestó que desde la CTERA pedirán concretamente "la absolución" del ex referente sindical de Chubut en caso de que sea condenado. "Luchar no es delito y no debería ser delito reclamar por un salario. Estos fueron episodios del año 2019, tres meses sin cobrar y por supuesto lo único que estaba haciendo Santiago Goodman era reclamar por el pago del salario de las maestras en su carácter de Secretario general del gremio docente", advirtió.

Goodman fue a juicio y conocerá este miércoles su condena por el delito de incendio intencional, según el veredicto leído por la jueza María Tolomei la semana pasada. Los hechos que se ventilaron en el juicio oral ocurrieron en la noche del 17 al 18 de septiembre de 2019 en Rawson durante un acampe docente, paro y movilización, en protesta contra un gobierno que había otorgado un aumento salarial extraordinario en abril de ese año, incluyendo una cláusula gatillo con ajuste inflacionario, pero que después no pudo afrontar por falta de fondos. En aquel momento, Goodman ocupaba el cargo de secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh).

Se trata de uno de los gremios mas combativos durante la gestión del gobernador Mariano Arcioni. El docente quedó registrado en varios videos durante los conflictos, entre ellos los destrozos en el edificio de la Legislatura del Chubut, el 17 de septiembre del año 2019, cuya reconstrucción demoró tres años. Goodman fue imputado junto a Mariana Castro y Marcela Ancaleo por los delitos de incendio y daños. Pero la magistrada lo declaró culpable solo a él, absolviendo a Castro y Ancaleo. "Es representante del CTERA y es docente, ejerce en el cargo. Fue en 2019 y ya cesó su mandato en Chubut", destacó el secretario gremial de CTERA en charla con este portal.

La jornada nacional de protesta tuvo entre sus principales reclamos "la convocatoria de paritarias en las provincias, un aumento de emergencia para los jubilados docentes nacionales y, aclaro está, la absolución de Goodman". En este contexto, López destacó que están luchando contra "dos provincias radicales y en dos peronistas". "Hay un conflicto en Santa Fe terrible, que es gobernada por un peronista. De hecho ya hicimos por lo menos siete días de paro. Y vos fijate que en otras provincias no hubo tanto conflicto. Depende la provincia, que se yo. Pero aún te digo que en Capital Federal, si el aumento es por arriba de la inflación, nosotros no impulsamos ningún tipo de conflicto", dijo.

Entre los reclamos se destacó la trimestralización y aumento de emergencia a los jubilados docentes nacionales y la convocatoria en todos los distritos a los sindicatos para discutir la jornada extendida. También exigieron la resolución de "los actuales conflictos docentes en las provincias de Mendoza, Santa Fe, San Luis y Corrientes". "Hoy hay conflicto en cuatro provincias, dos peronistas (San Luis y Santa Fe) y dos radicales (Mendoza y Corrientes). ¿Qué los unifica? Que esas cuatro provincias dieron aumentos por debajo de la inflación y si das aumentos por debajo de la inflación, CTERA lucha. Si dan aumentos por arriba, la CTERA seguirá reclamando otras condiciones de laburo mejores y beneficios para los alumnos", cerró.