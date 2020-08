Cuál fue el ahorro real en millones de dólares tras el acuerdo y el nuevo objetivo de Guzmán: "El FMI sigue siendo el FMI"

Un día después de que se concretó el arreglo con los bonistas externos, una de las preguntas que quedó rondando es, ¿cuál es el monto total del ahorro? En promedio, el acuerdo se cerró en USD 54,82 por cada USD 100 reestructurados con una tasa de interés que variará entre el 10 y el 12 por ciento, que comenzará a pagar vencimientos a partir de marzo del año que viene, y que el grueso empezará a correr a partir de 2024.

Cabe destacar que el acuerdo no tuvo quita de capital, sino en los intereses. Lo que sucedió fue que se equiparó la tasa con el resto de la región, pero se le agregó una exit yield (interés con el que se pueden canjear los bonos en el mercado secundario) mucho más alto. El ministro de Economía, Martín Guzmán, en un principio buscó acordar con un 5% y terminó duplicando, al menos, esa cifra.

Lee más | La Argentina después del acuerdo de la deuda: qué cambia para el país según dos economistas

Con todo este contexto el ahorro, según explicaron fuentes del ministerio a BigBang, sería de USD 37.500 millones hasta 2030. Sin embargo, si bien se trató de una negociación que le costó cerrar al Gobierno, en la reunión de gabinete económico de hoy Guzmán estuvo lejos de mostrarse feliz. “Ojo que queda mucho camino todavía. Fue el primer pasó”, manifestó luego de que el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, pidiera un aplauso por el logro.

¿Cuánto vale la verdad? El periodismo de calidad necesita de la ayuda de los lectores. Tu apoyo es fundamental. Tu contribución es super importante para nuestro futuro. Sumate

¿A qué se refería? En la mente del ministro de Economía hay otras tres variables que todavía lo desvelan. La primera de ellas tiene que ver con los plazos con los que quedó la negociación con los acreedores. Si bien hasta 2024 los pagos son menores a los USD 7.000, luego se empiezan a acumular.

A eso se le suma que el estimativo de las cuentas fiscales a fin de año arrojó un déficit fiscal primario (sin el pago de deuda) de 8 puntos del PBI. Si se contabilizan los pagos de interés el número asciende a 10 puntos. No por nada el propio Guzmán ayer manifestó en conferencian de prensa que todavía quedaba un largo camino. “Se trata de un paso muy importante para el país aunque con esto no se acaban los problemas de la economía local”, manifestó.

Para hacer frente a los vencimientos que vendrán después del 2024 la economía argentina tiene que tener, según calculan en el Gobierno, necesitar crecer al menos más del 4% anual para poder hacer frente a los pagos o conseguir rollear los vencimientos. Nadie lo dice abiertamente pero la intención del oficialismo es lograr regresar al mercado de capitales lo antes posible.

Pero antes de eso, Guzmán se apresta a encarar las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para reestructurar el acuerdo vigente. Por estatuto, el Fondo no permite ni quitas de capital ni de intereses, pero si cambiar las formas de los pagos. La mayoría de los vencimientos de los USD 44.000 millones que otorgaron por el acuerdo de stand by firmado por el ex presidente Mauricio Macri se tienen que pagar entre el año que viene y el siguiente.

El FMI entendió muchas cosas con respecto al levantamiento de control de capitales. Pero sigue siendo el FMI y pide las mismas cosas de siempre"

Esta negociación prevén que sea más compleja que la de los bonistas. “El FMI entendió muchas cosas con respecto al levantamiento de control de capitales. Pero sigue siendo el FMI y pide las mismas cosas de siempre”, expresó una alta fuente oficial al ser consultada. En concreto se refieren a la fórmula que comprende: ajuste fiscal, superávit fiscal, ahorro y control monetario.

Lee más | Deuda: las 6 claves del acuerdo que alcanzó el Gobierno con los acreedores privados

Ayer Guzmán remarcó que no se basarán en un plan económico ni en un “excel” difícil de cumplir. Un dato no menor que gráfica cuando podrían iniciarse las conversaciones con el FMI: el representante de Argentina ante ese organismo y que tuvo una participación clave en la negociación con los bonistas, Sergio Chodos, tiene pensado viajar a Washington a mediados de septiembre.