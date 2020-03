Cuáles son los 170 medicamentos gratis del PAMI y cuántos pesos de ahorro representan para los jubilados

El presidente Alberto Fernández lanzó el vademécum de 170 remedios para afiliados al PAMI, como parte del programa “Vivir Mejor”, que recibirán alrededor de cinco millones de jubilados. Incluye amoxicilina, calcio, magnesio, omeprazol y medicamentos para la presión, el colesterol y el corazón, entre otros.

El programa requerirá una inversión de $30.000 millones y será financiado con recursos propios del PAMI en conjunto con el aporte del impuesto PAIS (el recargo del 30 % para gastos en el exterior con tarjeta y la compra de dólares) y los medicamentos se seleccionaron en base a la “eficacia, seguridad e impacto”, junto con recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y estadísticas que manejan en el propio PAMI.

En el Gobierno destacaban ante BigBang que en promedio los medicamentos registraron incrementos superiores al 450 % durante la gestión de Mauricio Macri, y que para los afiliados al PAMI el promedio fue del 297 % de incremento. De hecho, los jubilados que cobran la mínima destinan un 30 % de sus haberes para comprar remedios.

De acuerdo a datos relevados por el Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos, un jubilado gasta en promedio $2.923 al mes en remedios. Un ejemplo: diez comprimidos de omeprazol se conseguían en el mercado a $600, mientras que con el descuento que aplicaba hasta ahora el PAMI se conseguía a $400 y ahora será gratuito. Para el colesterol, la rosuvastatina el valor de mercado es de $900, con el descuento del PAMI se conseguían a $500 y ahora serán gratis.

“No me olvido lo que necesitan los más desamparados, no me olvidos que llegamos al Gobierno para atender a los que en peor situación están”, remarcó el presidente en el acto que compartió junto a la titular del PAMI, Luana Volnovich, el ministro de Ciencia, Roberto Salvarezza, y el jefe del bloque de Diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner.

“Cuando en campaña dije que iba a dejar de pagarle los intereses a los bancos para que los jubilados tengan remedios salieron todos a criticarme, me llamaron populista. Hacía falta hacer los cálculos corresponde, que no se robe, que pongamos la prioridad donde está, en los que más necesitan, los jubilados han quedado postergados durante los últimos cuatro años”, aseguró Fernández.

ESTOS SON LOS 170 REMEDIOS

