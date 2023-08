"Cuando el hambre es la ley, la rebelión es justicia": investigan a Castells por instigar los saqueos

Tras los saqueos que se viralizaron el último martes, el líder del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), Raúl Castells, reconoció haber incentivado los desmanes en todo el país y justificó haberlo hecho por el enorme crecimiento del precio de los alimentos desde que se celebraron las PASO en todo el país hasta la actualidad. "Cuando el hambre es la ley, la rebelión es justicia", lanzó .

Al mismo tiempo, y tras la denuncia del abogado Yamil Santoro por las declaraciones que brindó el piquetero en Crónica TV, la Justicia Federal comenzó a investigarlo como incentivador de los desmanes que se vivieron en distintos puntos del país y en particular en lo profundo del conurbano bonaerense. "Nadie está robando nada", rechazó Castells ante las acusaciones en su contra.

"En Mendoza, en Córdoba, en Neuquén, en Santa Fe, en Corrientes, en Chaco, en Capital Federal y ahora en Escobar, Moreno, José C. Paz, Merlo, San Martín, Moreno y Mar del Plata la gente está saliendo a buscar comida, y si no encuentra comida nosotros, que estamos convocando a esto, les estamos diciendo que sin robar plata, ni romper nada, se lleven lo que puedan aunque sea para canjear por comida", reconoció.

Allí fue que los periodistas presentes en la señal de cable le preguntaron si él se había encargado de fomentar estos saqueos, lo que el dirigente respondió afirmativamente. "No aceptamos que digan que son ladrones los vecinos, las amas de casa, la gente de los barrios, y demás que están saliendo en todo el país. Es un insulto que los traten de ladrones en vez de decir que los ladrones son los del Gobierno que robaron los alimentos que tenían que entregar y los dueños de los hipermercados que aumentaron los precios", expresó Castells.

"El Gobierno ha quitado los alimentos a todos los comedores escolares y comunitarios desde hace tres meses", explicó. "Les avisamos a los funcionarios que no sean tontos, que no tiren la soga así, entreguen los alimentos y esto se soluciona en 24 horas. Si no lo solucionan van a ver de nuevo lo del 89, lo del 2001, y lo del 2013, lo van a ver de nuevo...", amenazó.

"El delito lo hacen los que duplicaron el precio de la carne, del pan, de la comida. Delito es llevar a una situación de desesperación a millones de personas. Nosotros no vamos a ir a ningún cementerio a llevar a ningún chico muerto por desnutrición, si el gobierno y los hipermercados con los precios arrinconan al extremo que no hay nada de comida, entendemos que cuando el hambre es la ley la rebelión es justicia", aseguró el piquetero.

"¿Cuál es la pena para quien tenía el kilo de carne a 2000 y pico y lo llevo a 4000 y pico, o que puso el kilo de papas de 350 pesos a 1000 en ocho días desde la elección? El porcentaje en el aumento en la comida fue de entre 50 y 100 por ciento", reveló Castells, al mismo tiempo que invitó a una manifestación para el próximo jueves a la cual aseguró que asistirán “miles de personas que quieren alimentos".

Por otro lado, el referente insistió en que en su convocatoria apelaron a "que no se toque ni un pequeño ni mediano comercio y que nadie destruya nada", además de que orientar los saqueos a "solamente comida en las grandes cadenas". "No hay forma de que (Sergio) Massa y (Victoria) Tolosa Paz entreguen alimentos. No hay ni para hacer mate cocido con leche. No les importa nada. Cada uno de los candidatos gastó en campaña 30 millones de dólares, pero no les llega alimentos a las escuelas y a los comedores", denunció.

Por todas estas declaraciones y reconocimientos de la fomentación al saqueo fue que Santoro lo denunció penalmente por instigación a cometer robos, ante la Cámara Nacional Criminal y Correccional. "Esa convocatoria general e indiscriminada es apta para provocar los recurrentes sucesos de robo en banda y con armas en comercios de varias ciudades y localidades", remarcó el letrado de Republicanos Unidos de la Ciudad de Buenos Aires.

"Toda vez que el denunciado se expresó en plural -como ‘nosotros’-, debe investigarse qué otras personas participaron de la acción típica", añadió. "En este orden de ideas, no caben dudas que deben corroborarse los extremos denunciados, determinarse si se han cometido acciones típicas y, en su caso, proceder a la imputación que corresponda", finalizó la denuncia de Santoro.