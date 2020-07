Cuarentena: Kicillof y Larreta discutieron cómo seguirá en el AMBA y antes del viernes definirán si habrá nuevas aperturas

La extensión de la cuarentena es casi un hecho pero todavía faltan definir algunas cuestiones sobre su implementación sobre todo en el zona del AMBA. Es por eso que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, mantuvo un encuentro de casi dos horas en la ciudad de La Plata con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof para sellar un acuerdo respecto al futuro del aislamiento, en medio del aumento de contagios de coronavirus.

Tal y como sucedió en las últimas semanas de la cuarentena Kicillof y Larreta, si bien mantienen un dialogo frecuente y hasta elogian su predisposición al trabajo en conjunto, tienen grandes diferencias sobre las estrategias sanitarias a seguir sobre todo por las variaciones en la cantidad de contagios. Del encuentro se llevaron dos definiciones:

La primera es que esperaran a tener los resultados de hoy y mañana, que se caracterizan por ser más claros que los de los primeros días de la semana cuando se procesan varias muestras del fin de semana.

La segunda es que, "de mínima", la cuarentena se mantendrá de la misma forma que hasta ahora. La definición final llegará mañana en la reunión de ambos con el presidente Alberto Fernández.

Que haya un entendimiento no quiere decir que no existan diferencias en cuanto a la postura de las políticas sanitarias. Kicillof, por ejemplo, pregona un endurecimiento de la cuarentena, bajo una modalidad diferente debido a que el regreso a la fase 1 durante tres semanas a principios de julio no dio el resultado esperado, mientras que Rodríguez Larreta quiere continuar con su esquema de apertura.

A la reunión se sumaron, además el ministro de Salud provincial, Daniel Gollán, su par de la Ciudad, Fernán Quirós, el vicejefe de Gobierno, Diego Santilli, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, y el jefe de Gabinete, Carlos Bianco.

El gobernador bonaerense ayer mantuvo un encuentro de dos horas con intendentes y un grupo de infectólogos, que le recomendaron regresar a una fase de restricción de la cuarentena sobre todo por la tasa acelerada de duplicación en algunos municipios del AMBA, como es el caso de La Matanza. Sin embargo los intendentes quieren que se siga con el proceso de apertura. “Para atrás no vamos más. Solamente para adelante”, afirmó uno de los jefes comunales del Conurbano.

Junto con La Matanza (14.210 casos positivos), desde donde sostienen que el incremento en la cantidad de casos se debe a la cercanía que tiene con la Ciudad, hay otros siete municipios donde Kicillof tiene una especial preocupación por la cantidad de infectados debido a que ya concentran la mitad de los más de 100.000 casos identificados. Luego de La Matanza están Quilmes (7.590); Lomas de Zamora (5.760); Lanús (5.310); Avellaneda (4.980); San Martín (4.590); Almirante Brown (4.490) y Tres de Febrero (3.859).

“Si la curva de contagios crece al 30 por ciento a mediados de agosto puede saturar el sistema de salud”. Con esa frase Gollán expresó la preocupación que hay por estas horas en el gobierno provincial en donde son conscientes de que es muy complicado volver, por lo menos en estos momentos, a un aislamiento duro ante el rechazo social que generaría.

Mientras tanto, Rodríguez Larreta ya dejó trascender que, en el peor de los casos, podría aceptar mantener tal cual está la cuarentena al menos por una semana más, en lugar de avanzar en el esquema de reaperturas, que para la semana que viene proyectaba el regreso de locales de calzado y ropa en avenidas de gran circulación, con excepción de los centros de trasbordo de Liniers, Retiro y Constitución, así como la avenida Avellaneda, en Flores. “No se ve una curva de ascenso progresivo día a día de la ocupación”, sostuvo hoy en declaraciones a la prensa Quirós, que remarcó que “hay una proporción del Conurbano que hay tenido una velocidad de contagio un poco más acelerada”.

Esa declaración no quedó al pasar debido a que es la primera vez que se refiere a la estrategia sanitaria del gobierno provincial. Sin embargo, no todo es color de rosa: ayer la tasa de letalidad (cantidad de muertos sobre cantidad de contagios) en la Ciudad se ubicó en el 2 por ciento, medio punto por debajo de la Provincia, por lo que el propio Quirós hoy sostuvo: “Va a ser importante saber los números de hoy y mañana (por hoy miércoles y jueves) para tener una posición, pero no hemos decidido ningún tipo de apertura”.

Por ahora las únicas dos certezas es que la cuarentena continuará y que en el AMBA sería, en el peor de los casos, igual a como está ahora por lo menos por unos diez días más.