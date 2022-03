Cuenta regresiva en el Congreso: el "plan b" de JxC, las internas del FdT y cómo juegan los otros bloques

El oficialismo apura las discusiones parlamentarias para intentar conseguir un dictamen de mayoría hoy y poder llevar al recinto de la Cámara de Diputados el jueves el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para conseguir un préstamo de USD 44.500 millones y así pagar los vencimientos del que solicitó en 2018 el ex presidente Mauricio Macri.

En las últimas horas, los diputados del espacio Patria Grande que integra el Frente de Todos, y cuyo principal referente es el líder social Juan Grabois, comunicaron que no acompañarán el proyecto que envió la administración de Alberto Fernández al Congreso. De esta forma, ya son tres legisladores de la Cámara Baja que conforman el bloque del oficialismo que no acompañarán el acuerdo.

Se trata de Itai Hagman, Natalia Zaracho y Federico Fagioli. A ellos se le suman, calculan, poco más de treinta diputados que están enrolados en la agrupación La Cámpora; luego de que el ex presidente del bloque, Máximo Kirchner, renunciara a ese cargo (no así a su banca) por no estar de acuerdo con las negociaciones que se llevaron adelante con el FMI.

Con ese contexto, hoy a las 14 el interbloque federal que integran entre otros el ex ministro de Interior, Florencio Randazzo, y Graciela Caamaño darán a conocer su postura al respecto por lo que adelantarán su voto. Ante ese escenario en donde el oficialismo, a priori, no cuenta con los votos para avanzar con el proyecto tal cual ingreso es que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, busca de todas formas llegar a un acuerdo con Juntos por el Cambio.

Massa recibirá a los jefes de los bloques opositores antes del plenario de comisiones de Presupuesto y Hacienda y Finanzas, convocado para las 13.30, para avanzar en la firma del dictamen del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo a la cámara baja.

En ese encuentro, los representantes de los diferentes bloques que integran JXC le acercarían al titular de la cámara baja una propuesta alternativa, que estaba siendo analizada por la mesa chica del interbloque. Básicamente, lo que sostienen es que se divida aún más el proyecto para que, según quieren imponer en JxC, se vote por un lado la habilitación para el financiamiento y por otro separado las condiciones del mismo.

Es decir, la coalición opositora no pondría reparos en habilitar al Gobierno para que acuerde un préstamo con el FMI (que es un requisito necesario por la ley de financiamiento externo que se aprobó en 2020), pero no acompañará "el ajuste y cambios normativos que establece ese programa" para acceder a ese dinero.

Cerca de Massa remarcan que se mostró "abierto" a seguir dialogando para analizar alternativas para reunir mayores consensos en pos de lograr que JXC firme el dictamen de mayoría junto al oficialismo.

De todos modos, en la bancada oficialista ven como "razonable" esa demanda y en las próximas horas continuarán las conversaciones informales para intentar consensuar un texto que sea "sustentable desde lo técnico y lo jurídico", informaron fuentes cercanas a ese espacio. "Si Juntos por el Cambio quiere introducir modificaciones en la redacción, primero debe garantizarnos que firma el dictamen de mayoría y que lo va a votar en general", repiten en el Frente de Todos.

Si no se acepta su propuesta, Juntos por el Cambio buscará emitir su propio dictamen, con sólo un artículo avalando el refinanciamiento de la deuda. En tanto, plantearon la posibilidad de abstenerse o bien optar por el rechazo del artículo 2 si se mantiene redactado tal como está en el texto original.