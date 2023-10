Cuernos, lesbianismo y más amantes: la bomba de Insaurralde sigue estallando

Martín Isaurralde está en el ojo de la tormenta: el escándalo que generó su video en un yate de lujo con la modelo Sofía Clerici, hizo que deba renunciar a su candidatura como concejal en Lomas de Zamora y a su cargo de jefe de Gobierno de la provincia de Buenos Aires.

Con su viaje y sus andanzas, Isaurralde salpicó toda la gestión peronista, al kirchnerismo y hasta a Axel Kicillof, actual gobernador de Buenos Aires, que terminó confesando que se enteró de todo el escándalo por “redes sociales”.

De lo primero que deberá ocuparse Insaurralde ahora, es de las al menos tres denuncias judiciales: tiene que luchar (judicialmente) con su ex pareja Jesica Cirio por irregularidades en su acuerdo de separación; María Eugenia Talerico y Ricardo López Murphy lo denunciarán también, pero por enriquecimiento ilícito y la del abogado Gastón Marano, que lo denunciará por evasión ante la Justicia Federal de Lomas de Zamora.

Para el colmo, las coincidencias entre Cirio y Clerici siguen apareciendo: en fotos diferentes pero del mismo período de tiempo (enero de 2023), ambas se muestran orgullosas de unas pulseras Cartier que se las habría regalado el ex político a ambas.

Claro que con el pasar de los días se fueron develando algunos otros chanchullos del ex funcionario que dejaron a más de uno boquiabierto. Insaurralde no se quedaba quieto, al parecer no le gustaba portarse bien. Es que desde el programa de Mariana Fabiani contaron otra supuesta infidelidad con una importante figura de la política bonaerense.

Con Clerici siempre hay más: Cinthia Fernández ventiló que a ella también le fueron infiel con la extravagante modelo. ¿Por eso habrá opinado con tanta agudeza sobre ella? La modelo devenida en personaje político, Fernández dijo: “Él debe ir preso y devolver toda la que se robó... pero no va a pasar. Lo de la señorita en cuestión, que gana buen sueldo con lencería, no entiendo por qué lo pasamos por alto. Él y ella deben explicar con AFIP, balance y papelitos de cómo carajo compraron todo lo que compraron. Y si es regalo que declaren quién a ver si dan las cuentas, porque vos como un nabo te compras un paquete de arroz y te vienen a buscar exigiendo que justifiques todo. Ley pareja para todos, ¿no?”.

Clerici redobla la apuesta

No se queda callada, ni siente culpa, ni se arrepiente. Todo lo contrario: expone las razones por las cuales Insaurralde estuvo con ella en ese yate que paradójicamente se llama “Bandido”. La modelo contó: “Me fueron visitar y, para que sepan, el barco es de un amigo de mi hermana que nos prestaron por un día entero para navegar. No tiene nada de malo que una persona de la política se tome vacaciones cortas”, dijo sin tapujos.

En su cuenta oficial de X (ex Twitter) Clerici sorprendió a varios con un mensaje encriptado: “No necesitás convencer a nadie absolutamente de nada, porque no importa lo mucho que lo intentes, hay gente que nunca va a comprender tu historia, tu lucha, tus porqués, ni la batalla que estés liberando”, compartió y para finalizar, expuso: “Continúa, se tú, sigue adelante, sonríe. No le debes nada a nadie”.

Clerici coleccionista polémicas

Cinthia Fernández, Jésica Cirio, Gisela Berger (esposa de Daniel Scioli) son las mujeres que salieron “afectadas” porque sus esposos decidieron pasar noches de jugosa pasión junto a Clerici. El caso con Romina Malaspina sin embargo fue al revés, Sofía quiso “levantarla”: “Ella me pareció muy buena onda, un amor, pero quería que nos vayamos juntas”, contó Malaspina.

Y hay más: “Fue muy de imprevisto para mí. No es que no me gusten las chicas, pero no me gusta que me encaren así, tan fuerte”. Al parecer, Clerici está dispuesta a todo: “Después, estaba saliendo del estacionamiento y me dio un beso, un pico. Fue un poco incómodo, porque no estaba pactado de las dos”.