Cumbre en La Rosada por el AMBA: la agenda "paralela" de Cafiero y las posiciones de Larreta y Kicillof

Reunión clave. Después del encuentro por videoconferencia que mantuvieron el sábado Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de Gabinete avanzó en el primer tramo de las reuniones que se multiplicarán esta semana para definir las nuevas restricciones que deberían comenzar a aplicarse en el AMBA. El encuentro será a las cuatro de la tarde en el despacho de Cafiero de la Casa Rosada y participarán Carla Vizzotti, así como sus pares bonaerenses y porteños, Daniel Gollán y Fernán Quirós.

"El objetivo es analizar el cuadro de situación del AMBA, que en este momento concentra más del sesenta por ciento de los nuevos contagios", anticiparon desde Casa Rosada, al tiempo que reconocieron que la provincia llega a la reunión con una postura "mucho más dura", en donde exige al menos cuatro semanas de Fase 3; mientras que las autoridades porteñas llevan días dilatando la toma de decisión y prefieren tomar las medidas en una semana, al menos.

La "meta política" de Cafiero también es reunificar las políticas de los dos distritos más calientes en términos epidemiológicos. ¿Un dato no menor? La relación con Horacio Rodríguez Larreta se tensó desde el mes de septiembre, en especial después de que el Ejecutivo nacional avanzó con la actualización de los puntos de Coparticipación. "Horacio se puso a disposición, porque su compromiso con las salud de los vecinos. Pero la relación por fuera de la pandemia está en 'stand by'", reconocen desde Uspallata. Un dato que podría complicar el regreso de la toma de decisiones en conjunto con el presidente y el gobernador bonaerense es la feroz interna que atraviesa a Juntos por el Cambio.

Mientras que Gollán propone un cierre de cuatro semanas y luego otras tres de flexibilizaciones, en Ciudad no quieren saber nada todavía con ese tipo de determinaciones. Consultado sobre la posibilidad de acceder a alguna de estas medidas sugeridas, el jefe de Gabinete de Larreta, Felipe Miguel, dialogó con BigBang y anticipó: "Está abierto el abanico de medidas posibles para ser analizadas y evaluadas, pero vamos a tratar de avanzar con las mismas cuando sea necesario. Ya vimos el impacto que tienen, no son gratuitas. Nuestra prioridad son las clases presenciales y las fuentes de trabajo, así que vamos a hacer lo imposible para no afectarlas. En el fondo, lo que estamos viviendo es una carrera de la vacunación contra el aumento de los casos y la gravedad de los contagios".

Desde Uspallata consideran que todavía no es momento para avanzar con las medidas restrictivas y que, en caso de que en la próxima semana se mantenga la curva en alza, se procederá con "precisión quirúrgica" con los cierres. "Después del año que ya tuvieron muchos de los comerciantes, resulta difícil pedirles un esfuerzo adicional de 15 días. Hay muchas Pymes que cerraron y otras que estuvieron a punto de cerrar. Es pedirles que se queden sin su trabajo", reforzó Miguel.

El decreto que prorroga la Emergencia Sanitaria, firmado por el presidente a principios de enero, detalla los dos índices que cada distrito debe tener en cuenta a la hora de tomar medidas de mayor restricción por la pandemia. Estos dos índices lo que marcan, es, por un lado la razón de los casos, y por el otro, la incidencia. La razón de los casos es cuando el cociente entre el número de casos confirmados acumulados en los últimos 14 días y el número de casos confirmados acumulados en los 14 días previos, sea superior a 1.20. En tanto que la incidencia es cuando el número de casos confirmados acumulados en los últimos 14 días por 100.000 habitantes sea superior a 150.

"Los índices son sugerencias a tomar, no son exigencias", aclaran tanto Miguel, como desde Casa Rosada. Es por eso que el presidente buscará retomar la agenda de trabajo en conjunto con Kicillof, cuya postura es mucho más intransigente que la del propio Fernández. "La lupa hoy está puesta en el AMBA y en Córdoba, porque son las provincias y regiones en donde más contagios se reportaron. Si la Ciudad y la Provincia no trabajan en conjunto y toman disposiciones urgentes, nada impedirá el avance del virus hacia el interior del país. La misma situación que se vivió el año pasado", resaltan desde el Ejecutivo nacional.

Después de escuchar a los infectólogos especializados, el presidente entendió que el mayor riesgo de contagio se encuentra hoy en las reuniones sociales en lugares privados y es por eso que una de las medidas que más impulsará será la vinculada a la circulación nocturna. "Hasta ahora, muchas de las reuniones se daban en espacios abiertos, incluso en las privadas. Pero la llegada de las bajas temperaturas va a cambiar esa medida de cuidado. Muchas personas dejarán de ir a bares por el frío, pero se encerrarán en una casa y eso es muy peligroso", alertan desde Casa Rosada.