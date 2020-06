Cumbre entre Espinoza y Valenzuela: “Este virus no entiende de avenidas, ni de calles que nos dividan”

El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, recibió en su distrito a su par de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, para discutir problemáticas, necesidades y estrategias conjuntas y encontrar respuestas coordinadas en el marco de la pandemia y la post pandemia. Ambos coincidieron en buscar acuerdos posibles sin partidismos para defender a las y los bonaerenses. “El problema no es la cuarentena, el problema es la pandemia”, explicó Espinoza.

“Tenemos que estar más unidos que nunca y eso es lo que entendemos tanto Diego como yo”, aseguró el intendente de La Matanza al finalizar la reunión que tuvo con su par de Tres de Febrero. En ese sentido, tras finalizar el encuentro explicó: "Sabemos que vienen los días más difíciles, que todavía no llegaron y el mortal virus con el que peleamos no sabe de avenidas, no entiende de jurisdicciones, ni le importan las posiciones políticas ni ideológicas. Por eso estamos juntos hoy y vamos a seguir estando juntos, buscando siempre las coincidencias y trabajando por nuestros ideales y nuestras convicciones que son defender los intereses de nuestros vecinos”.

Valenzuela, en consonancia, destacó las “inquietudes comunes que tenemos sin distinciones partidarias sobre cómo trabajar mejor en términos de la pandemia, de lo sanitario, de lo social, del alimento y también buscar los máximos acuerdos posibles para defender a las y los bonaerenses”.

Espinoza, en esa misma línea, también salió a sentar posición sobre algunas discusiones que se han instalado desde hace algunos días: “El coronavirus lo que también deja claro es que no puede haber diferencias políticas sobre cómo atacamos la pandemia. Están equivocados algunos argentinos que piensan que el problema es la cuarentena. No, el problema es la pandemia. No es la cuarentena. Y en lo que viene, también, vamos a seguir”.

“Como decía el Papa Francisco, al que siempre tenemos que recordar y también lo hablamos con Diego, nadie se salva solo. Y también hay que tener presente además hay una post pandemia, hay una Argentina que viene. Una Argentina que tiene futuro si la mayoría estamos unidos, como en este caso”, agregó el intendente de La Matanza.

Sobre la reunión y lo que se habló en particular, Espinoza explicó que se trató de “una charla y una reunión de trabajo excelente, trabajando sobre las cosas que necesitamos ambos, el pueblo de Tres de Febrero, como el pueblo de La Matanza”, en la que acordaron seguir trabajando juntos en el marco de la pandemia y “reforzar lo que venimos haciendo: los controles de tránsito, la seguridad, las desinfecciones de los colectivos y todo lo que tiene que ver con la sanitización del espacio público”.

Valenzuela, por su parte, señaló se habló de “temas comunes, algunos más del vecindario, más micro, más de lo cotidiano, la zona de Ciudadela, la zona de Díaz Vélez, en la zona justamente de Gaona, de Rivadavia. Y otros que son las inquietudes comunes que tenemos sin distinciones partidarias sobre cómo trabajar mejor en términos de la pandemia, de lo sanitario, de lo social, del alimento y también buscar los máximos acuerdos posibles para defender a los bonaerense.”

“Y en lo que viene –acotó Espinoza-, también vamos a seguir trabajando juntos en la reactivación de las industrias, en los protocolos que estuvimos hablando para tratar de ver, también de generar la mayor apertura económica que podamos para nuestros comerciantes, para nuestros industriales y para los que más necesitan”.

Otra cuestión muy importante, según el anfitrión en la reunión, fue “ponernos de acuerdo en algunas cosas, porque los dos sabemos y coincidimos. Diego me decía viene lo peor ahora, yo le decía de verdad que viene lo peor. Hemos hecho terribles esfuerzos trabajando para tratar de que el coronavirus no nos genere tanto dolor en nuestra gente y lo hacemos todos los días. Y, como decíamos, no dormimos pensando qué va a pasar mañana y viendo cómo podemos de alguna forma sostener esta situación”.

En cuanto a las sensaciones y conclusiones que dejó la reunión, Valenzuela explicó que “Viene una etapa difícil, tenemos que lograr la mejor gestión posible en la búsqueda de acuerdos para transitar con trabajo, con inclusión lo que viene. Así que en este sentido también como dirigentes políticos, no solo como intendentes, venía con ganas de escucharlo a Fernando y buscar todos los acuerdos que se puedan en beneficio de los bonaerenses. Fue una productiva charla tanto en lo local como en lo general provincial”.

Para cerrar, el intendente Espinoza agradeció a su par de Tres Febrero por la visita: “Nos conocemos hace mucho y veníamos siempre hablando de cuándo nos juntamos y ahora fue el momento en el medio de esta pandemia llamada coronavirus, que es sin duda alguna la peor crisis de la humanidad de la época contemporánea después de la segunda Guerra Mundial y que es transversal a todos los sectores de la sociedad y a todas las naciones del mundo. Diego, te agradezco mucho que hayas venido a visitarnos La Matanza es tu casa cuando quieras, vamos a trabajar juntos”.