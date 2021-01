Cumbre entre los gremios docentes y el Gobierno de la Ciudad por las clases: los planteos cruzados

El Gobierno de la Ciudad convocó a los 17 gremios docentes que tienen jurisdicción en el territorio porteño a un encuentro para empezar a diagramar lo que será el inicio del ciclo lectivo el 17 de febrero, en el medio de una fuerte disputa política entre el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larrteta, y el brazo gremial cercano al kirchnerismo, Ctera.

A diferencia de lo que sucedió los primeros días del mes, la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, recibirá a todos los gremios juntos mañana a las 16 en la sede de la cartera en la villa 31. Por estas horas, la postura del Ejecutivo es que las clases comiencen sí o sí de forma presencial, con los protocolos sanitarios que se presentaron la semana que viene, el 17 de febrero.

Desde UTE-CTERA sostienen que la situación epidemiológica en la Ciudad no permite avanzar, ni siquiera con una dejo de presencialidad en las aulas. Dicha postura, cabe recordar, no generó roces en CTERA para el inicio el primero de marzo.

Es decir que, de acuerdo a los planteos del mencionado sindicato, para el primero de marzo no habría riesgo epidemiológico para el inicio de las clases presenciales en todo el país. Ese punto es el que genera mayores ruidos en la relación de UTE-CTERA y la Ciudad.

“Dicen que la vacuna no sirve para mucho. Los contenidos pedagógicos se recuperan, las vidas no. No es clases presenciales si o clases presenciales no. Todos estamos haciendo un esfuerzo para transitar este golpazo”, dijo la integrante de UTE-CTERA, Alejandra Bonato.

"No van a empezar las clases con 30 chicos el 17 de febrero, la gente no se suicida masivamente", agregó su par del gremio Eduardo López. "No vamos a poner en riesgo la salud de los chicos, los docentes y los familiares de los alumnos. No hay nada que yo desee más que volver a tener clases presenciales, estar en la sala de profesores y muchas otras actividades". "Yo hace 35 años que habito la escuela, pero la escuela es sinónimo de cuidado y no voy a mirar para otro lado por más que nos amenacen con descontarnos los días de paro. Hace 35 años impulso la psicología de la ternura", señaló.

"Depende del semáforo epidemiológico, ahora está en rojo, los maestros nos cruzamos los semáforos en rojo, no le enseñamos eso a los chicos. Cuando esté en amarillo o en verde y asegurarnos que haya ventilación, jabón, papel higiénico en las escuelas. Si se va a hacer en partes tienen que haber computadoras para los chicos que no asistan", sostuvo.

El mencionado semáforo es un punto clave. Establecido el año pasado por el Consejo Federal de Educación establece las condiciones sanitarias que deben cumplirse para que haya presencialidad en las aulas. Creado en octubre del año pasado ante la presión por el retorno a las aulas para los alumnos que habían perdido la conexión con la escuela, el mismo no fue actualizado y el titular de la cartera educativa nacional, Nicolás Trotta, no convocó aun al encuentro para modificarlo.

“No es tan vinculante como se piensa”, expresaron desde la Casa Rosada. Mientras tanto CTERA no plantea problemas para el inicio de clases en otras jurisdicciones. Tal es el caso de la provincia de Buenos Aires en donde la presencialidad (con algunos dejos de virtualidad) iniciará el primero de marzo.

En ese contexto, la directora General de Cultura y Educación bonaerense, Agustina Vila, explicó que “cada escuela organizará su vuelta a clases de acuerdo a su infraestructura y dependerá del metraje de las aulas, el espacio y la cantidad de estudiantes”.

En declaraciones Radio Provincia agregó que “para que haya más presencialidad se habilitarán instituciones comunitarias que cuenten con las condiciones edilicias para dar clases en un ámbito cuidado cerca de las escuelas porque no podemos trasladar la matrícula muy lejos”.

Asimismo, Vila aseguró que el regreso se realizará “de acuerdo a la situación sanitaria” y en lo que respecta al transporte escolar, sostuvo que “habrá pautas. Se requiere una coordinación para que haya la mayor frecuencia y promover el ingreso escalonado”.