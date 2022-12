"D’Alessandro es Larreta y Robles es Rosatti": los chats que ponen en la cuerda floja al ministro porteño

El vínculo entre Silvio Robles, vocero y director general de la vocalía de Horacio Rosatti en la Corte Suprema de Justicia y el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, quedó al descubierto a raíz de la aparición de una serie chats entre ambos a tan solo una semana de que el tribunal dictara una cautelar a favor de la administración porteña en la disputa por la coparticipación con el gobierno nacional.

En el intercambio de mensajes se ve cómo el actual ministro de Justicia y Seguridad porteño recibe anticipos y asesoramientos por parte de Robles, la mano derecha de Rosatti. “Los chats entre D’Alessandro –ministro de Seguridad de Larreta– y Silvio Robles confirman lo que siempre denunciamos: esta Corte Suprema dejó de hacer justicia para hacerle favores políticos a Juntos por el Cambio a través de sus fallos”, tuiteó el ministro de Justicia, Martín Soria.

Estos chats también demostraron cómo D’Alessandro habla de licitaciones y de sobres con miles de dólares con uno de los empresarios que son parte del negocio de las grúas y de los estacionamientos. En la última tanda de chats, que datan de noviembre pasado, el vocero de Rosatti le da argumentos para el conflicto que Juntos por el Cambio mantiene con el Frente de Todos sobre la integración del Consejo de la Magistratura.

Sin ir más lejos, frente a esto Robles le dice a D’Alessandro: “En 5 te paso letra para que vos lo muevas”. “Obligan a las provincias a financiar la campaña de Larreta, garantizan la persecución al peronismo, paralizaron el Consejo de la Magistratura para blindar a jueces puestos a dedo y pergeñaron con JxC el bloqueo del Congreso de la Nación. La Corte Suprema de (Mauricio) Macri no es compatible con la democracia”, remarcó Soria en las redes sociales.

Los chats filtrados entre D’Alessandro y Robles comienzan el 9 de noviembre y se extienden hasta el 1 de este mes. Fue la mano derecha de Rosatti quien le envió a D’Alessandro un link de una nota de la agencia Noticias Argentinas que informaba sobre el rechazo de la Corte Suprema de Justicia a la recusación que había presentado el gobierno nacional contra el propio Rosatti en el caso de la coparticipación de la Ciudad. “Espero que hagas sacar el ‘fallo Robles’”, le dijo a D’Alessandro.

Casi una semana después, Robles le enumeró al ministro una serie de argumentos por los que Cristina Fernández de Kirchner no podría nombrar a Martín Doñate como representante- Recordemos que existe una disputa por una silla que reclama para sí el senador del PRO Luis Juez, pero que la Cámara Alta destinó al senador kirchnerista Martín Doñate. “Usala como tuya”, le aconsejó Robles a D’Alessandro.

Y es que luego de aconsejarle que los senadores de Juntos por el Cambio no participen en la sesión que estaba convocada para revalidar la lista de senadores que habían sido seleccionados para conformar el Consejo de la Magistratura y le sugirió a D’Alessandro que Juntos por el Cambio debería continuar con la discusión en la Justicia para obtener aquel lugar en disputa "considerando que hay que ejecutar la sentencia”. “Pero todo depende de quien”, agregó.

Dato curioso: Luis Juez realizó una presentación en el fuero contencioso-administrativo semanas atrás que no prosperó. “Contencioso o pueden ir a la Corte considerando que hay que ejecutar la sentencia. Pero todo depende de quién (puede ser Juez o alguien que sea considerado parte). Tienen dos opciones: o demandan donde está el expediente (que está en Corte o Contencioso) o nueva demanda en el Contencioso”, le explica Robles al hombre de Horacio Rodríguez Larreta. El último intercambio que figura en la filtración es del 1 de diciembre. En ese momento, Robles le avisa a D’Alessandro que Horacio Rosatti no iría, aunque no aclara cuál era la cita en cuestión.

En otro tramo de los chats filtrados, D’Alessandro mantiene un intercambio con Marcelo Violante, un empresario que participa del negocio de las grúas y de las playas de estacionamientos de la Ciudad, a través de las empresas Dakota SA y Brewda Construcciones SA. En junio de 2019, Violante le pidió a D’Alessandro que se ocupara de una causa que tenía Rubén Hugo Laghezza en la fiscalía de Carlos Rolero por violar una clausura.

Entre otras cosas, Violante le pregunta al ministro porteño si le “da para proponerle negocios a Horacio”, en referencia a Rodríguez Larreta. D’Alessandro responde de manera afirmativa. Y en otro chat, el empresario de Dakota habla de “juntar verdes” y de supuestos sobres con dinero. “No pude juntar todo. Te juro que antes de fin de mes te integro el 100 por ciento. Ahora tengo 60 verdes y te traje los 50 de Claudio que hace rato no te mandaba”, le escribió Violante al ministro porteño el 11 de julio de 2019. Violante le preguntó si dejaba los sobres abiertos con alguien de confianza de D’Alessandro y éste respondió; “Dáselo”. Dos meses después, le escribió para afirmarle que le llevaría 50.000 sin detallar en qué moneda.

Senadores del FdT denunciaron el mayor escándalo judicial de la historia de la democracia

El interbloque de senadores nacionales del Frente de Todos (FdT) repudió "el mayor escándalo judicial de la historia de la democracia argentina”, al referirse a los "perniciosos vínculos" entre Robles y D'Alessandro. "La impunidad, la promiscuidad y la intromisión inconstitucional en los poderes del Estado le han puesto una pistola en la cabeza a la democracia argentina", denunciaron los senadores en un comunicado que fue difundido por redes sociales.

En ese sentido, indicaron que "ya no solo comparten equipos de fútbol en la casa de Mauricio Macri, fiestas de cumpleaños, viajes ocultos de “placer” sino que ahora es el propio presidente de la Corte a través de su vocero que asesora y les allana el camino para favorecer con sus fallos a los representantes de la hoy oposición". "Los niveles de putrefacción y destrucción de la justicia federal quedan al descubierto cada vez más", subrayaron.

Además, aseguraron que desde el interbloque del FdT impulsarán "las denuncias penales correspondientes ante la posible comisión de los delitos de prevaricato, incumplimiento de funcionario público, mal desempeño, tráfico de influencias, entre otros, a los funcionarios involucrados". También evaluarán la responsabilidad de los senadores Luis Juez y Humberto Schiavonne del bloque Pro, "en el marco de este escándalo que no tiene parangón en la historia reciente de nuestras instituciones", y tras haber quedado a la vista el "asesoramiento y sugerencias” efectuadas por parte del vocero de Rosatti a JxC para cumplir con el objetivo de favorecer y forzar el destino de la representación de la banca del Consejo de la Magistratura".

Finalmente, exigieron nuevamente la "inmediata" renuncia de D’Alessandro, "cuyos escándalos a sus viajes con fiscales, jueces y los representantes del diario Clarin al Lago Escondido, se le suma, este nuevo episodio en el que protagoniza el armado de la estrategia judicial de la ciudad y del bloque PRO en el senado nacional con la persona de máxima confianza del presidente de la Corte".