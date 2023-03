D'Alessandro se cruzó con Cerruti y Larreta lo defendió: “Va a ser parte del equipo que viene”

Luego de la escandalosa filtración de chats que lo vinculaban a negociados espurios con sectores de la Justicia, y su subsiguiente renuncia casi dos meses después, el ex ministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, fue cruzado por la vocera presidencial Gabriela Cerruti, quien desmintió que el hackeo de su teléfono haya salido de la Jefatura de Gabinete y lo involucró en casos de corrupción.

Todo comenzó con el hilo de tuits con el cual el ex funcionario renunció a su cargo. "En 2016 asumí un enorme compromiso con la seguridad de la Ciudad. Hoy, después de siete años, le comuniqué al Jefe de Gobierno mi decisión de dar un paso al costado para convertirme en querellante de la causa que investiga la operación ilegal de inteligencia en mi contra", escribió.

"No aflojé ni un solo día y me voy con el orgullo, la satisfacción y la tranquilidad de haber logrado los menores índices delictivos de los últimos 28 años. Convertimos a Buenos Aires en la capital más segura de Latinoamérica", continuó D'Alessandro. "Haber liderado este equipo será siempre un hito de mi carrera y mi vida. Le agradezco a Horacio (Rodríguez Larreta) y a los que me acompañaron en esta difícil tarea, a mi familia, a mi equipo y, en especial, a los policías, bomberos y agentes que todos los días arriesgan su vida para cuidarnos", agregó.

"Les aseguro que ninguna operación va a borrar la satisfacción personal y profesional de haber enfrentado a los delincuentes para que los vecinos vivan más seguros. Aún queda mucho por hacer y espero que se continúe por el mismo camino", expresó el ex ministro.

Luego se metió en el tema de la polémica: el hackeo. "Ya tenemos los responsables. Ahora vamos a encontrar al que lo ideó, financió y ordenó. Todos y cada uno de ellos van a tener que dar explicaciones ante la Justicia. Los argentinos merecemos saber la verdad. Esto no va a quedar impune", prometió el hombre involucrado en negociaciones espurias con diferentes sectores del Poder Judicial..

Allí fue que llegó la respuesta de la vocera presidencial. "Sobre el hackeo esperamos saber qué pasó con los bolsos con dólares que la empresa encargada de las grúas en la Ciudad de Buenos Aires le estaba enviando para que Horacio Rodríguez Larreta le permitiera seguir con sus negocios", disparó Cerruti, mencionando al jefe de Gobierno y respondiendo al tuit del ex ministro.

Esta respuesta motivó que D'Alessandro vuelve a responder, en otra serie de tuits cargados de ira y enojo. "En su habitual y cómica desinformación, la vocera del 100 por ciento de inflación todavía no se enteró de que la Justicia determinó que los chats se inventaron desde la jefatura de Gabinete de la Rosada", acusó.

"Son chorros e inmorales, confesos, que piden probations por las fiestas clandestinas que hacían en Olivos mientras amenazaban a la gente por televisión. Delincuentes", sentenció el ex encargado de la seguridad de los porteños. "Se jactan de las operaciones de inteligencia ilegal que ellos mismos hacen para cargarse a la Corte, porque de otra manera deberían hablar de la pobreza, la inseguridad y lo que verdaderamente son: el peor gobierno de la historia", cerró.

Cerruti no esperó mucho tiempo más para volver a responderle y para ponerle coto a la "desinformación" de la que hablaba el ex funcionario. "No. La justicia determinó que usaron una clave, que puede haber sido robada, de JG (Jefatura de Gabinete), pero se intervinieron desde El Dorado. Desde el mismo paisaje que las escuchas de Mauricio Macri a sus familiares y amigos. Ah, y qué pasó con los bolsos con dólares por el negociado de las grúas?", le repreguntó la vocera.

Lo cierto es que, más allá del hackeo ilegal, las conversaciones de Telegram de D'Alessandro expusieron un entramado ilegal de connivencias de la oposición con la Justicia porteña y nacional, de las cuales sólo responde con el argumento de que fueron extraídas de forma ilegal, sin desmentir los hechos.

La acusación de Cerruti alegando que la filtración viene desde dentro de su propio espacio político es propia de la fuerte interna que se presentó tanto en el Frente de Todos como en Juntos por el Cambio. Por otra parte, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró que confía en D'Alessandro y adelantó que seguirá siendo parte de su equipo si gana las elecciones a presidente. “Tengo confianza total en él", dijo.

Y concluyó, en diálogo con radio La Red: "Va a ser parte del equipo de gobierno que viene. Está trabajando en el desarrollo del plan de seguridad nacional, para el gobierno que viene. Siempre lo ha hecho muy bien, el año pasado tuvo en la Ciudad la tasa de delitos más baja de todos los años y somos la ciudad más segura de Latinoamérica”.